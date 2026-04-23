Експерт за антракса: Властите буквално са "проспали" началото на епидемията

„Антраксът е изключително сериозно заболяване, което се е използвало и като биологично оръжие”, заяви д-р Сергей Иванов от „Активни потребители” в ефира на NOVA NEWS . Той подчерта, че откриването на заразата в Силистренско е закъсняло с поне една седмица, през която болни животни са били преработвани в месни продукти, вместо да бъдат пратени в екарисаж.

Проверките на Българската агенция по безопасност на храните и МВР установиха, че близо 2 тона свинско и телешко месо са преминали през незаконна кланица в разградското село Лъвино. Животните произхождат от огнище в село Черногор, община Главиница. Част от месото е било преработено в консерви, саздърма и заготовки, които са се разпространили в районите на Дулово, Шумен, Русе и Варна. В село Окорш е установено, че от 72 приготвени консерви, четири вече са били изконсумирани.

Д-р Иванов обясни, че болестта протича в три форми: кожна, инхалационна (която развива пневмония) и стомашна. „Най-опасна е инхалационната форма, защото води до близо 90% смъртност, дори и при лечение”, предупреди той. По думите му хората, които в момента са под лекарско наблюдение, вероятно преминават през профилактична антибиотична терапия.

Експертът изрази остро възмущение от реакцията на ветеринарните власти на местно ниво. „Местните ветеринарни власти просто са проспали началото на епидемията. Имало е период от поне седмица, в който животните са боледували, правени са опити за лечение и чак когато са видели, че няма да ги бъде, стопаните са тръгнали да хитруват по типично български маниер – да преработят месото, за да не загубят пари”, коментира д-р Иванов. Според него става въпрос за криминално деяние, а не просто за инцидент с храните.

По отношение на преработеното месо в консерви и саздърма, д-р Иванов посочи, че дори при добра термична обработка рискът не изчезва напълно. „Винаги има риск да останат спори от бактерията по опаковките или по съдовете, с които се транспортира месото”, обясни той и беше категоричен, че такова месо трябва да бъде унищожено незабавно.