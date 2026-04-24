Проклятие или шесто чувство? 5 смразяващи предсказания за най-големите трагедии в историята

И ма ли хора, които наистина могат да усетят предстоящото бедствие, преди то да се случи? Историята познава случаи, в които пророчески сънища, странни предчувствия и загадъчни знаци предхождат някои от най-ужасяващите трагедии – от срутването в Аберван до потъването на „Титаник“ и атентатите от 11 септември, пише Sky History.

Трагедията в Аберван

На сутринта на 21 октомври 1966 г. уелското минно селище Аберван претърпява една от най-тежките мирновременни катастрофи във Великобритания. След проливни дъждове огромна камара отпадъци от местната мина внезапно се свлича по планинския склон, помитайки всичко по пътя си. Местното начално училище е напълно погребано под бушуващата черна лавина, при което загиват 116 деца.

Трагичното е, че много жители вече са изразявали загриженост относно рисковете от натрупаните над училището отпадъци. Но дали някои от тях буквално са „видели“ какво предстои?

Пол Дейвис (8 г.): Ден преди лавината момчето нарисувало група фигури, които копаят в хълм, а над тях написало думите „Краят“.

Ерил Май Джоунс (10 г.): В навечерието на бедствието тя казала на майка си, че не се страхува да умре и че е сънувала „нещо черно“, което пада върху училището ѝ.

И двете деца загиват в този ужасен ден. Техните истории са събрани от психиатъра Джон Баркър, който впоследствие създава организация за проследяване на подобни видения, известна като „Бюро за предчувствия“.

Потъването на „Титаник“

Дали писателят Морган Робъртсън е имал видение за катастрофата? Той отрича нещо свръхестествено, но факт е, че през 1898 г. – 14 години преди „Титаник“ да потъне – той публикува книгата „Безсмислие“. В нея се разказва за лайнер, обявен за непотопяем, който няма достатъчно спасителни лодки и потъва в Атлантика след сблъсък с айсберг. Името на кораба в книгата е „Титан“.

Има и разкази за пътници, изпитали необясним страх. Алекс Макензи вървял по трапа към кораба в Саутхемптън, когато ясно чул глас, който му казвал да не се качва. Предупреждението се повторило и Макензи бил толкова уплашен, че се отказал от пътуването и се прибрал в Шотландия. Родителите му били в шок от постъпката му, докато не научили новините за трагедията няколко дни по-късно.

11 септември

Иймън МакЕнини, финансов специалист с офис в Световния търговски център, получава внезапен пристъп на световъртеж, докато тръгва за работа сутринта на 11 септември 2001 г. Този момент е кулминацията на дълъг период на лоши предчувствия – Иймън предсказал, че няма да преживее 2001 г. и изпитвал нарастваща тревога от терористична атака. Въпреки световъртежа и молбите на съпругата му да си остане вкъщи, той отива на работа и загива при атаките.

Първата световна война

Карл Юнг, един от най-влиятелните психиатри на XX век, също е имал своите видения. През 1913 г., година преди началото на Първата световна война, Юнг сънува „чудовищно наводнение, покриващо всички северни земи между Северно море и Алпите“. Гледката разкрива плаващите развалини на цивилизацията и телата на хиляди удавени, след което „цялото море се превръща в кръв“. Две седмици по-късно сънят се повтаря, а вътрешен глас му казва: „Погледни го добре, това е напълно реално и ще бъде така. Не можеш да се съмняваш.“

Убийството на Кенеди

Дали известната ясновидка Джийн Диксън е предвидила смъртта на Джон Ф. Кенеди? През 1956 г. – седем години преди фаталните изстрели в Далас – списание публикува нейно предсказание, че изборите през 1960 г. ще бъдат спечелени от демократ, който ще бъде убит или ще умре на поста си.

Самото семейство Кенеди също не е било чуждо на тези усещания. На 5 юни 1961 г. президентът надрасква зловеща бележка, запазена от неговата секретарка:

„Знам, че има Бог и виждам, че идва буря. Ако Той има място за мен, аз съм готов“.