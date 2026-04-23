Живот без ограничения: Как да се справим с инконтиненцията?

И нконтиненцията – неволното изпускане на урина – е състояние, което засяга милиони хора, но често остава в сянката на притеснението и мълчанието. Много пациенти го приемат за неизбежна част от остаряването, но истината е друга: това е медицински проблем, който има своето решение.

В новия епизод на "Доктор Здраве с Мария" разговаряме за свободата да се движиш, да се смееш и да живееш активно, без страх от дискомфорт. Гости в студиото са д-р Милен Цветков, д.м. и д-р Мартина Манева, които стоят начело на специализирания център за лечение на инконтиненция в Болница „Здравето“.

От епизода ще научите:

  • Защо не бива да мълчим: Как инконтиненцията влияе на социалния живот и психичното здраве?
  • Видовете инконтиненция: Разликата между стрес, императивна и смесена форма.
  • Златният стандарт в диагностиката: Как апаратурата от последно поколение Uromic Symphony прави изследванията бързи, точни и безболезнени.
  • Пътят към лечението: От модерна медикаментозна терапия до минимално инвазивни методи, които връщат комфорта на пациента.

Инконтиненцията не е присъда, а състояние, което подлежи на прецизна диагностика и успешно лечение. Ранната консултация не само подобрява качеството на живот, но и предпазва от сериозни усложнения на отделителната система.

Слушайте целия разговор, за да разберете как науката и грижата се обединяват.

Кои са д-р Милен Цветков, д.м. и д-р Мартина Манева:

Д-р Милен Цветков, д.м. е специалист Уролог с над 15 години опит. Специален интерес и обект на научни изследвания за него е темата за инконтиненция на урината. Има защитена дисертация и придобита образователна и научна степен в областта на разстройствата на уринирането, сред които са: изпускането на урина – инконтиненция;

непълното изпразване на пикочния мехур – хипо-/атония; свръхактивност на пикочния мехур; разстройствата на уринирането след оперативни интервенции в малкия таз; разстройствата на уринирането при неврологични заболявания. Д-р Цветков е член на International Continence Society (ICS). Вследствие на квалификацията, придобита от участието в организацията, неговата експертиза гарантира прецизност при най-сложните случаи на инконтиненция. Освен инконтиненция, д-р Цветков работи рутинно бъбречно-каменната болест, онкоурология и простатни заболявания.

Д-р Мартина Манева е специалист Уролог с основен фокус върху диагностиката и лечението на инконтиненция и функционални нарушения на уринирането. Работи с индивидуален подход, базиран на прецизна урологична оценка, съвременна диагностика и индивидуално планиране на терапия според конкретния тип нарушение.

Д-р Манева завършва Masterclass по функционални нарушения в уринирането в Нидерландия. Нейната експертиза гарантира прецизна диагностика на заболявания на долните пикочни пътища и урологичната система, с водещ фокус върху функционалната урология и специализирана помощ при: инконтиненция (стрес, императивна и смесена форма); функционални нарушения на уринирането и неврогенни състояния; доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ); уролитиаза (бъбречно-каменна болест); онкоурологични заболявания.

