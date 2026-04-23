Разкриха подробности защо синът е разчленил баща си в Пловдив

О кръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста 22-годишния младеж, който уби баща си, разчлени тялото му и го изхвърли в контейнер в кв. „Тракия”. Делото се гледаше при закрити врата заради шокиращите факти по случая. Мартин Родов сам поиска от магистратите да остане в ареста, тъй като нямал близки, при които да отиде, предава NOVA .

Пред съда обвиняемият е заявил, че няколко дни преди инцидента е бил уволнен от пицарията, където работел. Според първоначалната информация, конфликт между него и баща му е възникнал заради спор около дистанционно управление, който е прераснал в трагичен инцидент.

Мартин Родов е обвинен в умишлено убийство на собствения си баща. По данни от разследването случаят е изключително тежък - след убийството мъжът е разчленил тялото и е изхвърлил останките в контейнер за отпадъци.

„Обвиняемият е дал обяснения по случая. Установено е, че става дума за баща и син, живеещи в едно жилище. Конфликтът между тях, довел до убийството, е бил на битова основа и след употреба на алкохол. Към датата на деянието и двамата са били безработни", разкри вчера прокурорът.

Припомняме, че сигналът за зловещата находка беше подаден на 8 април от бездомник. Районът беше незабавно отцепен от полицията. Извършени бяха огледи и разпити на живеещи там.

Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно

Родов беше арестуван на 21 април. На съвместен брифинг на прокуратурата и полицията беше съобщено, че престъплението е извършено в периода 29 - 30 март. Поводът за убийството бил спор за дистанционното на телевизора. В нощта на инцидента бащата бил употребил около литър алкохол, а синът му изпил около 200 грама концентрат.

Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Според съда в случая се касае за престъпление, което е квалифицирано убийство на баща от син, и е възможно в настоящото производство да бъдат изнесени факти, които са от интимния живот на обвиняемия и баща му. Предвид че подобен тип деяния се отразяват съществено върху нравствеността, е налице основание за разглеждането му при закрити врати, посочи съдия Светлана Методиева.

