Разкриха подробности защо синът е разчленил баща си в Пловдив

Делото срещу Мартин Родов, който уби родителя си след спор за дистанционното на телевизора, ще се гледа в пълна конфиденциалност. Окръжният съд в Пловдив реши да скрие детайлите от „интимния живот“ на семейството, довели до кървавата трагедия и останките в контейнера за смет

Обновена преди 1 час / 23 април 2026, 14:14
Експерт за антракса: Властите буквално са "проспали" началото на епидемията
Делото за смъртта на Сияна започна с протест и остри думи за бавната справедливост
Протест пред СГС с искане за ефективни присъди за насилието над животни
Разкриха състоянието на жените, оцелели при фаталния инцидент с украинския автобус
„Буря в чаша вода“: Напрежение в ПП–ДБ заради разпределението на мандатите
Сарафов още в понеделник заявил готовност да подаде оставка
Министър Христанов с подробности за случаите на антракс у нас
Първо заседание на ВСС след оставката на Сарафов

О кръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста 22-годишния младеж, който уби баща си, разчлени тялото му и го изхвърли в контейнер в кв. „Тракия”. Делото се гледаше при закрити врата заради шокиращите факти по случая. Мартин Родов сам поиска от магистратите да остане в ареста, тъй като нямал близки, при които да отиде, предава NOVA.

Пред съда обвиняемият е заявил, че няколко дни преди инцидента е бил уволнен от пицарията, където работел.  Според първоначалната информация, конфликт между него и баща му е възникнал заради спор около дистанционно управление, който е прераснал в трагичен инцидент.

Мартин Родов е обвинен в умишлено убийство на собствения си баща. По данни от разследването случаят е изключително тежък - след убийството мъжът е разчленил тялото и е изхвърлил останките в контейнер за отпадъци.

„Обвиняемият е дал обяснения по случая. Установено е, че става дума за баща и син, живеещи в едно жилище. Конфликтът между тях, довел до убийството, е бил на битова основа и след употреба на алкохол. Към датата на деянието и двамата са били безработни", разкри вчера прокурорът. 

Припомняме, че сигналът за зловещата находка беше подаден на 8 април от бездомник. Районът беше незабавно отцепен от полицията. Извършени бяха огледи и разпити на живеещи там.

 

Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно

Източник: БТА

Родов беше арестуван на 21 април. На съвместен брифинг на прокуратурата и полицията беше съобщено, че престъплението е извършено в периода 29 - 30 март. Поводът за убийството бил спор за дистанционното на телевизора. В нощта на инцидента бащата бил употребил около литър алкохол, а синът му изпил около 200 грама концентрат.  

Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив 

Според съда в случая се касае за престъпление, което е квалифицирано убийство на баща от син, и е възможно в настоящото производство да бъдат изнесени факти, които са от интимния живот на обвиняемия и баща му. Предвид че подобен тип деяния се отразяват съществено върху нравствеността, е налице основание за разглеждането му при закрити врати, посочи съдия Светлана Методиева.

Пред съда Мартин Родов каза, че преди задържането си е работил в пицария, но е бил освободен от работа.

Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова    
Възможно ли е? 9 холивудски двойки, които останаха приятели след развода

Възможно ли е? 9 холивудски двойки, които останаха приятели след развода

ЕС одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна и 20-и пакет санкции срещу Русия

ЕС одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна и 20-и пакет санкции срещу Русия

Отиде си човекът, създал „Ветрове“ за Лили Иванова: Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

Отиде си човекът, създал „Ветрове“ за Лили Иванова: Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
13-те най-лоялни кучета в историята

13-те най-лоялни кучета в историята

dogsandcats.bg
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Украйна задържа агент на руското ГРУ, насочвал удари в Донецка област

СБУ твърди, че е предавал координати за въздушни атаки срещу украински позиции

Израел и Ливан започват нови преговори за примирие с „Хизбула“ във Вашингтон

САЩ посредничат в опит за удължаване на споразумението и намаляване на напрежението

Папа Лъв XIV: Светът е "опустошаван от шепа тирани"

Папата възприе нов, силен стил на говорене по време на престоя си в Африка

Михаела Маринова: Мотото “Над теб е само небето” ме води напред

Михаела Маринова за пътя от сцената до менторството, силата на несъвършенствата и емоциите, които превръща в музика

Създадоха национална мрежа за борба с киберпрестъпленията

Целта е по-ефективно разследване на онлайн престъпления и пиратство

Какво представлява Малакският проток и защо е стратегически важен за света

През него преминава почти една трета от морската търговия с петрол

"Искам да живея": 34-годишен мъж се бори с рак, търси помощ за лечение

Единственият реален шанс на младия мъж е сложна операция, за която средствата на семейството са непосилни

Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

Двата отбора ще готвят заедно за първи път

Георги Георгиев се отказва да бъде народен представител в 52-ото Народно събрание

Той заявява пред ЦИК, че няма да влезе в парламента, въпреки избора си с листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив

„Красиви до болка“ в „Темата на NOVA”

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

„Светът ви вижда“: Принц Хари пристигна в Киев с важно послание

Посланието на Херцога на Съсекс към украинците е, че „светът ви вижда и ви уважава“. Той нарече страната „държава, която смело и успешно защитава източния фланг на Европа“ и каза, че „е важно да не губим от поглед значението на това“

БАБХ разкри "виртуални" животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

БАБХ разкри 321 „виртуални” животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

Скритата трагедия на Рита Уилсън в България и „странното“ съвпадение, което я преследва

Бащата на Уилсън „никога не е казвал нищо“, спомня си тя, за съпругата и детето, които е загубил в България след Втората световна война

Мистерията на хилядолетията: Археолог твърди, че знае къде е изгубеният Кивот

Професор Крис МакКин вярва, че изгубеният кивот може да се намира под Градa на Давид, археологически обект точно на юг от Куполът на Скалата, който се счита за една от най-старите части на Йерусалим

CodeFashion RUNWAY SS26 превърна София в сцена на модата

ЛЕВ ИНС Живот е част от групата ЛЕВ ИНС

Всичко от днес

От мрежата

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

WWF към гърците: "Консумирайте инвазивни морски видове!"

sinoptik.bg
1

Екстремни жеги застрашават над един милиард души

sinoptik.bg

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън разпалиха страстите: Гореща плажна среща и много близост

Edna.bg

Михаела Маринова: Да бъдеш себе си е най-голямата смелост

Edna.bg

Картинг емоцията превзема Варна, Никола Цолов лично ще напътства победителя

Gong.bg

Дебютант отказа Григор Димитров още в първия кръг в Мадрид

Gong.bg

ЕС окончателно одобри заема от 90 млрд. евро за Украйна

Nova.bg

ВАС отмени ключови текстове за оценяването на матурите след 12 клас

Nova.bg