Родители със сигнал за бити, заключвани и тормозени деца в детска градина в Павликенско

Обвиненията са към директора на учебното заведение

24 април 2026, 08:08
С игнал, че деца са бити, заключвани и тормозени в градина пуснаха родители до Агенцията за закрила на детето и прокуратурата. Случаят е от павликенското село Стамболово. Обвиненията са към директора на учебното заведение.

Системен бой, дърпане за ушите, наказания: Родители сигнализират за тормоз в детска градина

„Преди няколко месеца малкият ми син, което е в първа възрастова група, започна всяка сутрин да плаче. Не обърнах внимание, че той не може да ми обяснява, че вижда психически и физически тормоз в градината. След като се прибраха децата ми от детската градина на 2 април, малкият ми син се оплака, че е бил наказван и го боли стомаха. След това дъщеря ми, която посещава същата детска градина, ми обясни, че е бил той е бил наказан зад вратата и затиснат с желязна маса. Дълго време, с часове, е седял наказан по този начин. Накарали са кака му да седне на отсрещната маса. Тя е плакала, че не може да помогне на братчето си, а той е плакал от болки, защото го боли корема. След като той се прибра, имаше по корема си две линии, отбелязани от масата”, казва майката, подала сигнала.

Синини и удари в бъбреците: Майка има съмнения за насилие над 5-годишното ѝ дете

„Разговаряйки с една майка, на която детето ѝ е в детската градина, изведнъж детенцето ѝ започна да разказва, че е било свидетел как директорката е удряла шамари на няколко от децата, които са със заболяване. След тази информация спрях да си пускам децата в детската градина, защото ме е страх”, обяснява тя.

„По жалбата до момента е минала проверка само от Велико Търново. От кмета на община Павликени нямаме никаква информация как се развиват нещата”, казва още майката.

Майка твърди, че детето ѝ е жертва на системен тормоз в детска градина

Друга майка пък твърди, че има дете, заключвано в мазето, а повечето деца биват заплашвани с полиция, ако не заспят по-бързо.

„Детето ми е станало да играе, директорката го е блъснала, а то е паднало на пода върху ръката си. То се оплака и не иска да ходи на градина. Тя му биела шамари, защото играело и скачало”, казва още един от родителите.

NOVA потърси за коментар директорката на детската градина Силвия Крушевска. Тя категорично отрича от нейно име и от името на персонала на детската градина твърденията за насилие над децата, посочени в жалбата, а именно, че са бити, удряни, заключвани, затискани и наказвани. 

"Щипан, дърпан, наказван бос в коридора по нощничка до шкафчетата, заключван е в баня"

„За първи път има подадена такава жалба срещу нас. Сигналът е подаден само от родителите на едно дете. В понеделник ще инициираме родителска среща, за да разговаряме с тях”, заяви Крушевска.

Родителите настояват за промяна и оставка на директорката. Те заявяват, че няма да допуснат децата им да бъдат подлагани на психически и физически тормоз.

Източник: NOVA    
