Свят

Франция предлага международна конференция за подкрепа на Ливан

Макрон настоява за участие на всички заинтересовани страни от Близкия изток

23 април 2026, 19:11
Източник: БТА

Ф ренският президент Еманюел Макрон призова днес в преговорите за Ливан да се включат "всички страни от региона, които са загрижени за неговата сигурност", за да бъде постигнат траен мир там, предаде Франс прес.

"Ливан е подложен днес на много силно напрежение и ние всички ще работим за удължаване на примирието", каза Макрон, застанал до кипърския президент Никос Христодулидис, преди неформална европейска среща в столицата на Кипър - Никозия.

Затова преговорите трябва да се състоят в адаптирана рамка - в тях да участват както Ливан и Израел, така и всички страни от региона, които са загрижени за сигурността и стабилността на Ливан в дългосрочен план, изтъкна френският лидер.

Това е нужно, "за да можем наистина да изградим условия за траен мир, при които да бъдат спазвани суверенитетът на Ливан и неговата териториална цялост, както и да бъде разоръжено трайно движението "Хизбула", каза още френският президент.

Макрон каза, че Франция е готова да организира конференция за подкрепа на ливанските въоръжени сили.

Израелският посланик в САЩ Йехиел Лейтер заяви в средата на този месец, че Париж няма място в разговорите между Израел и Ливан.

Елисейският дворец отговори, че "мнозина ще са доволни да могат да разчитат на Франция, включително израелците", когато ще трябва ливанските власти да възстановяват сигурността и суверенитета върху цялата ливанска територия.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Еманюел Макрон Ливан Израел Хизбула Мирни преговори Регионална сигурност Франция Суверенитет на Ливан Разоръжаване на Хизбула Напрежение в региона
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

