23 април 2026, 18:17
Задържан е шофьорът на украинския автобус, който катастрофира край Малко Търново
Източник: БТА

З адържан е шофьорът на автобуса с украинска регистрация, който катастрофира близо до граничния пункт "Малко Търново". Шофьорът е украински гражданин, задържането е до 72 часа, съобщиха от пресцентъра на Окръжната прокуратура в Бургас.

Задържаният с инициали С. М. е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост на две жени.

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

Припомняме, че рано сутринта вчера автобусът се преобърна в дере край Малко Търново. Шофьорът е спрял автобуса в страни от пътното платно, заради недостиг на гориво, след което превозното средство е тръгнало само на заден ход.

При инцидента загинаха две жени, девет пътници бяха откарани в болница в Бургас, а други настанени в дневния Център за хора с увреждания в Малко Търново.

Всички пътници в автобуса са от украински произход. Те са пътували на екскурзия в Турция.

Разкриха състоянието на жените, оцелели при фаталния инцидент с украинския автобус

В хода на разследването е установено, че шофьорът не е предприел необходимите мерки, за да обезопаси превозното средство при престой. В резултат автобусът е потеглил сам, което е довело до самостоятелно пътнотранспортно произшествие с фатален изход за двете пътнички.

Деянието е квалифицирано по чл. 343, ал. 3, б. "б", във връзка с ал. 1, б. "в", както и във връзка с чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Очаква се Окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Източник: БТА, Галя Тенева    
По темата

ЦИК обяви окончателните резултати от вота и разпределението на мандатите

ЦИК обяви окончателните резултати от вота и разпределението на мандатите

Кремъл: ЕС иска Сърбия да скъса с Москва

Кремъл: ЕС иска Сърбия да скъса с Москва

След победата на

След победата на "Прогресивна България" на изборите: Радев получи поздравления от Мерц в телефонен разговор

Италия вместо Иран на Мондиал 2026? Планът на Тръмп, който взриви ФИФА

Италия вместо Иран на Мондиал 2026? Планът на Тръмп, който взриви ФИФА

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 1 ден
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 1 ден
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 1 ден
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 1 ден
Политически трус в Букурещ: Боложан губи подкрепа, СДП изтегля министрите си от правителството

Политически трус в Букурещ: Боложан губи подкрепа, СДП изтегля министрите си от правителството

Свят Преди 1 час

Очаква се формиране на нов кабинет в Букурещ

"Кървавата война" на Дутерте стига до съда - обвинения за десетки убийства

"Кървавата война" на Дутерте стига до съда - обвинения за десетки убийства

Свят Преди 2 часа

Бившият президент на Филипините Родриго Дутерте е изправен пред съд в Хага за ролята си във "войната срещу наркотиците"

Община Костенец разширява грижата за възрастни и хора с увреждания с Telecare на А1

Община Костенец разширява грижата за възрастни и хора с увреждания с Telecare на А1

Любопитно Преди 2 часа

Дистанционното наблюдение допълва социалните услуги на място и позволява навременна реакция при инциденти

Галина Паунчева

Галина Паунчева, CEO на d:istinkt, e сред 2026 Top Women in PR & Communications

Любопитно Преди 2 часа

Тя е единственият представител на България, отличен в тазгодишното издание на престижните международни награди

<p>Светът е &quot;опустошаван от шепа тирани&quot;</p>

Папа Лъв XIV: Светът е "опустошаван от шепа тирани"

Свят Преди 2 часа

Папата възприе нов, силен стил на говорене по време на престоя си в Африка

Михаела Маринова: Мотото “Над теб е само небето” ме води напред

Михаела Маринова: Мотото “Над теб е само небето” ме води напред

Любопитно Преди 3 часа

Михаела Маринова за пътя от сцената до менторството, силата на несъвършенствата и емоциите, които превръща в музика

<p>Сарафов: Киберпрестъпленията растат с 300%&nbsp;на годишна база</p>

Създадоха национална мрежа за борба с киберпрестъпленията

България Преди 3 часа

Целта е по-ефективно разследване на онлайн престъпления и пиратство

Какво представлява Малакският проток и защо е стратегически важен за света

Какво представлява Малакският проток и защо е стратегически важен за света

Свят Преди 3 часа

През него преминава почти една трета от морската търговия с петрол

"Искам да живея": 34-годишен мъж се бори с рак, търси помощ за лечение

"Искам да живея": 34-годишен мъж се бори с рак, търси помощ за лечение

Свят Преди 3 часа

Единственият реален шанс на младия мъж е сложна операция, за която средствата на семейството са непосилни

<p>Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell&rsquo;s Kitchen</p>

Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 3 часа

Двата отбора ще готвят заедно за първи път

<p>Георги Георгиев се отказва да бъде народен представител в 52-ото НС</p>

Георги Георгиев се отказва да бъде народен представител в 52-ото Народно събрание

България Преди 3 часа

Той заявява пред ЦИК, че няма да влезе в парламента, въпреки избора си с листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив

Мари Харитова

„Красиви до болка“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Принц Хари

„Светът ви вижда“: Принц Хари пристигна в Киев с важно послание

Любопитно Преди 3 часа

Посланието на Херцога на Съсекс към украинците е, че „светът ви вижда и ви уважава“. Той нарече страната „държава, която смело и успешно защитава източния фланг на Европа“ и каза, че „е важно да не губим от поглед значението на това“

<p>&quot;Това ще подсили украинската&nbsp;армия&quot;</p>

ЕС одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна и 20-и пакет санкции срещу Русия

Свят Преди 4 часа

Решението ще позволи на Европейската комисия да започне изплащанията възможно най-скоро през второто тримесечие на 2026 г.

Експерт за антракса: Властите буквално са "проспали" началото на епидемията

Експерт за антракса: Властите буквално са "проспали" началото на епидемията

България Преди 4 часа

Експертът от „Активни потребители” настоява за криминално разследване заради преработката на заразено месо и опитите за прикриване на случая

<p>Отиде си човекът, създал &bdquo;Ветрове&ldquo; за Лили Иванова</p>

Отиде си човекът, създал „Ветрове“ за Лили Иванова: Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

България Преди 4 часа

Георги Георгиев – Герасим се утвърди като един от най-продуктивните български композитори и продуценти, като остави значима следа в поп музиката и телевизионното изкуство. Той създаде емблематични албуми за Лили Иванова, сред които „Ветрове“ и „Любовта...“

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Орлин Павлов на 47: Глас, който не можеш да сбъркаш

Edna.bg

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън разпалиха страстите: Гореща плажна среща и много близост

Edna.bg

Сменя ли се собствеността в Левски?

Gong.bg

Арбелоа с пиперлив коментар за издънка на Мбапе в социалните мрежи

Gong.bg

Над 3,3 млн. българи са гласували на изборите в неделя

Nova.bg

Какви субсидии ще получат партиите в НС

Nova.bg