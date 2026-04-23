Исторически наводнения изтласкаха ледени блокове в домове в Мичиган

Източник: iStock

Г олеми ледени блокове са се врязали в домове по северозападната част на долния полуостров на щата Мичиган, в района на езерото Black Lake/"Черното езеро", след като продължителни пролетни валежи и топящ се лед са наводнили жилища и заплашват да претоварят под язовирни системи, съобщава BBC във видео материал.

Снимки и видеа, публикувани в социалните мрежи в сряда, показват лед в домовете на хората, след като е разбил прозорци и врати. Домове, гаражи и навеси също се виждат заобиколени от кална вода.

Наводненията изтласкаха огромни ледени късове в домове в щата Мичиган тази седмица, след като топенето на рекордните снеговалежи, съчетано с проливни дъждове, доведе до опасно покачване на водите около Great Lakes/"Големите езера".

Според системата за наблюдение на наводненията, поддържана от полицията на Мичиган, 40 окръга са в извънредно положение, а десетки пътища са затворени заради придошлите води.

Ситуацията се усложни допълнително в района на /"Големите езера" в неделя, когато масивни ледени блокове се врязаха в къщи. Макар това явление да не е класическо "ледено изтласкване", процес, при който вятърът избутва лед към брега през зимата, комбинацията от фактори се оказа още по-разрушителна.

Миналия четвъртък бяха отчетени рекордни нива на реките Manistee River/"Манисти" край Шърман и Muskegon River/"Мъскегон" при Нюейго, Еварт и Бриджтън, всички в Мичиган.

Щатските власти призоваха жителите да подават онлайн сигнали за щети, след като системите бяха претоварени от мащабните наводнения през последните седмици.

В съседния щат Уисконсин още в началото на седмицата бяха издадени предупреждения за наводнения и разпоредени евакуации. Река Wolf River/"Улф" при Ню Лондон също достигна рекордно ниво в петък сутринта.

Покачващите се води наводниха начално училище в Джейнсвил, което наложи затварянето му.

  • Язовири на ръба на преливане

Няколко язовира също бяха сериозно застрашени. Операциите при съоръженията нагоре по течението на язовира Cheboygan Dam/"Чебойган" в Мичиган бяха ограничени едва във вторник, след като ситуацията започна да се стабилизира. Водата е достигнала само на около 14 сантиметра от преливане.

"Мащабните и успешни усилия на служителите на Департамента по природни ресурси и техните партньори ще продължат", заяви Ричард Хил, съръководител на кризисния екип.

Това не е единственият застрашен обект. Язовирът Homestead Dam/"Хоумстед" в окръг Бензи е бил близо до авария, което е наложило укрепителни дейности. Миналия четвъртък  бяха разпоредени евакуации около язовира Croton Dam/"Кротон". Малък частен язовир, Bucks Pond/"Бъкс Понд", е прелял на 13 април.

"Това съоръжение не е проектирано за подобни натоварвания", заяви заместник-администраторът на окръг Антрим Джанет Кох.

До момента няма съобщения за жертви вследствие на наводненията.

Данни на NOAA показват, че нивата на повечето реки започват да спадат, макар че в части от Уисконсин и Илинойс те все още остават над критичните стойности. Метеоролози предупреждават, че нови валежи са възможни в края на седмицата и отново през следващата седмица.

Ледени блокове Наводнения Мичиган Черното езеро Разрушени домове Топене на снегове Пролетни валежи Застрашени язовири Извънредно положение Големите езера
По темата

ЦИК отчете 51,11% избирателна активност на изборите на 19 април

ЦИК отчете 51,11% избирателна активност на изборите на 19 април

Какво ще засегнат новите санкции на ЕС срещу Русия

Какво ще засегнат новите санкции на ЕС срещу Русия

Екипи от Военноморска база - Бургас откриха двигател на ПВО ракета и дрон

Екипи от Военноморска база - Бургас откриха двигател на ПВО ракета и дрон

Исторически наводнения изтласкаха ледени блокове в домове в Мичиган

Исторически наводнения изтласкаха ледени блокове в домове в Мичиган

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Първият електрически модел на Suzuki, eVITARA, дебютира в България

Първият електрически модел на Suzuki, eVITARA, дебютира в България

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 1 ден
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 1 ден
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 1 ден
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 1 ден
Последни новини

Живот без ограничения: Как да се справим с инконтиненцията?

Живот без ограничения: Как да се справим с инконтиненцията?

Любопитно Преди 51 минути

"Тренд": Високата активност на изборите е знак за промяна в обществото

"Тренд": Високата активност на изборите е знак за промяна в обществото

България Преди 2 часа

Избирателната активност се приближи до тази на вота през април 2021 г.н

Задържан е шофьорът на украинския автобус, който катастрофира край Малко Търново

Задържан е шофьорът на украинския автобус, който катастрофира край Малко Търново

България Преди 3 часа

Задържаният с инициали С. М. е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост на две жени

Италия вместо Иран на Мондиал 2026? Планът на Тръмп, който взриви ФИФА

Италия вместо Иран на Мондиал 2026? Планът на Тръмп, който взриви ФИФА

Свят Преди 3 часа

САЩ са предложили „Скуадра Адзура“ да заеме мястото на техеранския режим заради геополитическо напрежение, но Джани Инфантино сложи край на спекулациите

<p>Радев получи поздравления от Мерц в телефонен разговор</p>

След победата на "Прогресивна България" на изборите: Радев получи поздравления от Мерц в телефонен разговор

България Преди 3 часа

Обсъдени бяха сигурността, войната в Украйна и европейските предизвикателства

Политически трус в Букурещ: Боложан губи подкрепа, СДП изтегля министрите си от правителството

Политически трус в Букурещ: Боложан губи подкрепа, СДП изтегля министрите си от правителството

Свят Преди 3 часа

Очаква се формиране на нов кабинет в Букурещ

"Кървавата война" на Дутерте стига до съда - обвинения за десетки убийства

"Кървавата война" на Дутерте стига до съда - обвинения за десетки убийства

Свят Преди 4 часа

Бившият президент на Филипините Родриго Дутерте е изправен пред съд в Хага за ролята си във "войната срещу наркотиците"

Украйна задържа агент на руското ГРУ, насочвал удари в Донецка област

Украйна задържа агент на руското ГРУ, насочвал удари в Донецка област

Свят Преди 4 часа

СБУ твърди, че е предавал координати за въздушни атаки срещу украински позиции

<p>Вашингтон е домакин на нови преговори между Израел и Ливан</p>

Израел и Ливан започват нови преговори за примирие с „Хизбула“ във Вашингтон

Свят Преди 4 часа

САЩ посредничат в опит за удължаване на споразумението и намаляване на напрежението

Община Костенец разширява грижата за възрастни и хора с увреждания с Telecare на А1

Община Костенец разширява грижата за възрастни и хора с увреждания с Telecare на А1

Любопитно Преди 4 часа

Дистанционното наблюдение допълва социалните услуги на място и позволява навременна реакция при инциденти

Галина Паунчева

Галина Паунчева, CEO на d:istinkt, e сред 2026 Top Women in PR & Communications

Любопитно Преди 4 часа

Тя е единственият представител на България, отличен в тазгодишното издание на престижните международни награди

<p>Светът е &quot;опустошаван от шепа тирани&quot;</p>

Папа Лъв XIV: Светът е "опустошаван от шепа тирани"

Свят Преди 4 часа

Папата възприе нов, силен стил на говорене по време на престоя си в Африка

Михаела Маринова: Мотото “Над теб е само небето” ме води напред

Михаела Маринова: Мотото “Над теб е само небето” ме води напред

Любопитно Преди 5 часа

Михаела Маринова за пътя от сцената до менторството, силата на несъвършенствата и емоциите, които превръща в музика

<p>Сарафов: Киберпрестъпленията растат с 300%&nbsp;на годишна база</p>

Създадоха национална мрежа за борба с киберпрестъпленията

България Преди 5 часа

Целта е по-ефективно разследване на онлайн престъпления и пиратство

Какво представлява Малакският проток и защо е стратегически важен за света

Какво представлява Малакският проток и защо е стратегически важен за света

Свят Преди 5 часа

През него преминава почти една трета от морската търговия с петрол

"Искам да живея": 34-годишен мъж се бори с рак, търси помощ за лечение

"Искам да живея": 34-годишен мъж се бори с рак, търси помощ за лечение

Свят Преди 5 часа

Единственият реален шанс на младия мъж е сложна операция, за която средствата на семейството са непосилни

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

За първи път: Симона Халачева - любяща и болезнено ревнива в „Комедия от грешки“ 

Edna.bg

Орлин Павлов на 47: Глас, който не можеш да сбъркаш

Edna.bg

Сменя ли се собствеността в Левски?

Gong.bg

Официално: Сезонът за Илия Груев приключи

Gong.bg

51,11% е била избирателната активност на вота на 19 април

Nova.bg

Какви субсидии ще получат партиите в НС

Nova.bg