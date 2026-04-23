Исторически наводнения изтласкаха ледени блокове в домове в Мичиган

Г олеми ледени блокове са се врязали в домове по северозападната част на долния полуостров на щата Мичиган, в района на езерото Black Lake/"Черното езеро", след като продължителни пролетни валежи и топящ се лед са наводнили жилища и заплашват да претоварят под язовирни системи, съобщава BBC във видео материал.

Снимки и видеа, публикувани в социалните мрежи в сряда, показват лед в домовете на хората, след като е разбил прозорци и врати. Домове, гаражи и навеси също се виждат заобиколени от кална вода.

Наводненията изтласкаха огромни ледени късове в домове в щата Мичиган тази седмица, след като топенето на рекордните снеговалежи, съчетано с проливни дъждове, доведе до опасно покачване на водите около Great Lakes/"Големите езера".

Според системата за наблюдение на наводненията, поддържана от полицията на Мичиган, 40 окръга са в извънредно положение, а десетки пътища са затворени заради придошлите води.

Ситуацията се усложни допълнително в района на /"Големите езера" в неделя, когато масивни ледени блокове се врязаха в къщи. Макар това явление да не е класическо "ледено изтласкване", процес, при който вятърът избутва лед към брега през зимата, комбинацията от фактори се оказа още по-разрушителна.

Миналия четвъртък бяха отчетени рекордни нива на реките Manistee River/"Манисти" край Шърман и Muskegon River/"Мъскегон" при Нюейго, Еварт и Бриджтън, всички в Мичиган.

Щатските власти призоваха жителите да подават онлайн сигнали за щети, след като системите бяха претоварени от мащабните наводнения през последните седмици.

В съседния щат Уисконсин още в началото на седмицата бяха издадени предупреждения за наводнения и разпоредени евакуации. Река Wolf River/"Улф" при Ню Лондон също достигна рекордно ниво в петък сутринта.

Покачващите се води наводниха начално училище в Джейнсвил, което наложи затварянето му.

Flooding and strong winds triggered a rare “ice shove” along Michigan’s Black Lake, forcing large sheets of ice into homes. pic.twitter.com/tZwRr7wQ6X — AccuWeather (@accuweather) April 21, 2026

Язовири на ръба на преливане

Няколко язовира също бяха сериозно застрашени. Операциите при съоръженията нагоре по течението на язовира Cheboygan Dam/"Чебойган" в Мичиган бяха ограничени едва във вторник, след като ситуацията започна да се стабилизира. Водата е достигнала само на около 14 сантиметра от преливане.

"Мащабните и успешни усилия на служителите на Департамента по природни ресурси и техните партньори ще продължат", заяви Ричард Хил, съръководител на кризисния екип.

Това не е единственият застрашен обект. Язовирът Homestead Dam/"Хоумстед" в окръг Бензи е бил близо до авария, което е наложило укрепителни дейности. Миналия четвъртък бяха разпоредени евакуации около язовира Croton Dam/"Кротон". Малък частен язовир, Bucks Pond/"Бъкс Понд", е прелял на 13 април.

"Това съоръжение не е проектирано за подобни натоварвания", заяви заместник-администраторът на окръг Антрим Джанет Кох.

До момента няма съобщения за жертви вследствие на наводненията.

Данни на NOAA показват, че нивата на повечето реки започват да спадат, макар че в части от Уисконсин и Илинойс те все още остават над критичните стойности. Метеоролози предупреждават, че нови валежи са възможни в края на седмицата и отново през следващата седмица.