Престрелка между полиция и гангстери остави 200 души блокирани на туристически обект в Рио де Жанейро

О коло 200 туристи са били блокирани на популярна планинска панорамна точка в Рио де Жанейро в понеделник, след като престрелка между полицията и въоръжени членове на престъпни групи е избухнала в района, съобщават местни медии.

Според свидетели, цитирани от New York Post , уплашените туристи са се опитвали да наблюдават изгрева от хълмът „Двамата братя“/Morro Dois Irmãos, който гледа към плажа "Ипанема"/Ipanema Beach, когато са чули серия от изстрели, идващи от подножието на планината.

Полицията е провеждала операция за залавяне на членове на престъпната организация „Червеното командване“/Comando Vermelho. Властите са блокирали пътеката към върха, докато сблъсъците в долината са продължавали.

Матилда Оливейра, туристка от Португалия, разказа, че заедно със сестра си е чакала изгрева, когато екскурзоводите са ги предупредили да се укрият.

„Чакахме изгрева и изведнъж гидовете ни казаха да седнем, след което започнахме да чуваме изстрели“, каза тя.

„Имаше стрелба и не знаех откъде идва, дали е близо до нас, дали може да ни улучат, наистина не знаехме нищо“, добави Естефания Андраде, строителен инженер.

Според властите групата е била евакуирана след около два часа и е получила разрешение да слезе от планината.

Полицията в Рио де Жанейро и щата Баия е издирвала наркобоса Едналдо Перенейр Соуза, известен като „Дада“, който се е намирал в града и е присъствал на парти.

Соуза е успял да избяга през тайно съоръжение, преди полицията да щурмува къщата, в която се е намирал, но органите на реда са задържали трима от неговите предполагаеми приближени.