Свят

Престрелка между полиция и гангстери остави 200 души блокирани на туристически обект в Рио де Жанейро

Полицията провежда операция срещу "Червеното командване"

23 април 2026, 21:00
Източник: iStock

О коло 200 туристи са били блокирани на популярна планинска панорамна точка в Рио де Жанейро в понеделник, след като престрелка между полицията и въоръжени членове на престъпни групи е избухнала в района, съобщават местни медии.

Според свидетели, цитирани от New York Post, уплашените туристи са се опитвали да наблюдават изгрева от хълмът „Двамата братя“/Morro Dois Irmãos, който гледа към плажа "Ипанема"/Ipanema Beach, когато са чули серия от изстрели, идващи от подножието на планината.

Полицията е провеждала операция за залавяне на членове на престъпната организация „Червеното командване“/Comando Vermelho. Властите са блокирали пътеката към върха, докато сблъсъците в долината са продължавали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Матилда Оливейра, туристка от Португалия, разказа, че заедно със сестра си е чакала изгрева, когато екскурзоводите са ги предупредили да се укрият.

„Чакахме изгрева и изведнъж гидовете ни казаха да седнем, след което започнахме да чуваме изстрели“, каза тя.

„Имаше стрелба и не знаех откъде идва, дали е близо до нас, дали може да ни улучат, наистина не знаехме нищо“, добави Естефания Андраде, строителен инженер.

Според властите групата е била евакуирана след около два часа и е получила разрешение да слезе от планината.

Полицията в Рио де Жанейро и щата Баия е издирвала наркобоса Едналдо Перенейр Соуза, известен като „Дада“, който се е намирал в града и е присъствал на парти.

Соуза е успял да избяга през тайно съоръжение, преди полицията да щурмува къщата, в която се е намирал, но органите на реда са задържали трима от неговите предполагаеми приближени.

Източник: New York Post    
Рио де Жанейро Туристи Престрелка Полиция Организирана престъпност Блокирани туристи Планински туризъм Хълмът Двамата братя Наркобос Червеното командване
По темата

Това са кандидатите, отказали се от депутатски мандати

Системите за ПВО в Техеран са се задействали

Премиерът Андрей Гюров участва в неформална среща на лидерите от ЕС в Кипър

Исторически наводнения изтласкаха ледени блокове в домове в Мичиган

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Тръмп: Споразумение с Иран ще бъде сключено само ако то бъде изгодно за САЩ

По отношение на Иран Тръмп допълни, че "разполага с цялото време на света"

Тръмп: Спорът ми със Стармър няма да хвърли сянка върху държавното посещение на крал Чарлз

Чарлз беше описан като "чудесен" от Тръмп

Екипи от Военноморска база - Бургас откриха двигател на ПВО ракета и дрон

Военнослужещите са установили, че откритият предмет е стартови двигател на ПВО ракета, който не представлява опасност и е транспортиран до военноморската база

"Тренд": Високата активност на изборите е знак за промяна в обществото

Избирателната активност се приближи до тази на вота през април 2021 г.н

Франция предлага международна конференция за подкрепа на Ливан

Макрон настоява за участие на всички заинтересовани страни от Близкия изток

Кремъл: ЕС иска Сърбия да скъса с Москва

Песков припомни, че всяка страна е „суверенна в своя избор, включително и Сърбия“

Задържан е шофьорът на украинския автобус, който катастрофира край Малко Търново

Задържаният с инициали С. М. е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост на две жени

Италия вместо Иран на Мондиал 2026? Планът на Тръмп, който взриви ФИФА

САЩ са предложили „Скуадра Адзура“ да заеме мястото на техеранския режим заради геополитическо напрежение, но Джани Инфантино сложи край на спекулациите

След победата на "Прогресивна България" на изборите: Радев получи поздравления от Мерц в телефонен разговор

Обсъдени бяха сигурността, войната в Украйна и европейските предизвикателства

Политически трус в Букурещ: Боложан губи подкрепа, СДП изтегля министрите си от правителството

Очаква се формиране на нов кабинет в Букурещ

"Кървавата война" на Дутерте стига до съда - обвинения за десетки убийства

Бившият президент на Филипините Родриго Дутерте е изправен пред съд в Хага за ролята си във "войната срещу наркотиците"

Украйна задържа агент на руското ГРУ, насочвал удари в Донецка област

СБУ твърди, че е предавал координати за въздушни атаки срещу украински позиции

Израел и Ливан започват нови преговори за примирие с „Хизбула“ във Вашингтон

САЩ посредничат в опит за удължаване на споразумението и намаляване на напрежението

Община Костенец разширява грижата за възрастни и хора с увреждания с Telecare на А1

Дистанционното наблюдение допълва социалните услуги на място и позволява навременна реакция при инциденти

Галина Паунчева, CEO на d:istinkt, e сред 2026 Top Women in PR & Communications

Тя е единственият представител на България, отличен в тазгодишното издание на престижните международни награди

Папа Лъв XIV: Светът е "опустошаван от шепа тирани"

Папата възприе нов, силен стил на говорене по време на престоя си в Африка

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Защо котката спи върху главата ми

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

За първи път: Симона Халачева - любяща и болезнено ревнива в „Комедия от грешки“ 

Edna.bg

Орлин Павлов на 47: Глас, който не можеш да сбъркаш

Edna.bg

Сменя ли се собствеността в Левски?

Gong.bg

Официално: Сезонът за Илия Груев приключи

Gong.bg

Местата в парламент №52: Кой депутат от къде ще влезе

Nova.bg

51,11% е била избирателната активност на вота на 19 април

Nova.bg