Системите за ПВО в Техеран са се задействали

И ранската новинарска агенция Нур съобщи днес, че системите за противовъздушна отбрана са се задействали в части на Техеран, без да дава детайли за причината за задействането им, предаде Ройтерс.

Същата информация бе огласена и от агенция Мехр, която съобщи обаче, че системите за противовъздушна отбрана работят срещу "вражески цели".

Израелски източник от сферата на сигурността каза тази вечер пред Франс прес, че понастоящем израелската армия не атакува Иран. Той заяви това, след като иранските медии съобщиха, че иранската противовъздушна отбрана се е задействала в западната част на столицата Техеран.

"Израел понастоящем не атакува Иран", каза източникът, без да даде повече подробности.

По-рано днес израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Израел е готов да възобнови военните действия срещу Иран и че чака зелена светлина от Вашингтон, за да върне Иран в каменната ера.