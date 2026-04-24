Земетресение край гръцкия остров Крит

З еметресение с магнитуд 5,8 е регистрирано в района на гръцкия остров Крит, съобщи Евросредиземноморският сеизмологичен център.

Трусът е станал в 06:18 ч. местно (и българско) време на дълбочина от 10 км.

Епицентърът му е локализиран на 14 км източно от град Йерапетра и на 78 км югоизточно от град Ираклион.

Районът на Крит е сеизмично активен, тъй като се намира в зона на сблъсък между Африканската и Евразийската тектонична плоча. Това е една от най-активните сеизмични области в Европа, където подобни трусове не са необичайни.

През последните години в региона са регистрирани редица земетресения със средна сила, като част от тях предизвикаха материални щети и повишиха вниманието на местните власти към готовността за реакция при бедствия. Най-сериозните трусове в близкото минало доведоха до разрушения на сгради и временна евакуация на населени места.

Специалистите напомнят, че при подобна дълбочина на огнището е възможно да последват вторични трусове, макар и с по-слаба интензивност. Сеизмологичните служби в Гърция следят обстановката и са в готовност да предоставят допълнителна информация при развитие на ситуацията.