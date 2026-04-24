Примирието между Израел и Ливан е удължено с три седмици

Президентът на САЩ Доналд Тръмп бе домакин на втория кръг преговори между двете страни

24 април 2026, 07:30
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи в четвъртък (американско време), че Израел и Ливан са се съгласили да удължат примирието между Израел и ливанското шиитско движение "Хизбула" с три седмици, предадоха световните новинарски агенции.

Тръмп бе домакин на втория кръг преговори между двете страни, като прие в Белия дом посланиците на Израел и Ливан във Вашингтон - Йехиел Лайтер и Нада Хамаде Моауад. Преговорите се състояха ден след като при израелски въздушни удари в Ливан загинаха пет души, включително журналист, напомня Ройтерс.

„Срещата премина много добре! САЩ ще работят с Ливан, за да му помогнат да се защитава от „Хизбула“. Прекратяването на огъня между Израел и Ливан ще бъде удължено с ТРИ СЕДМИЦИ“, написа в социалната мрежа Truth Social президентът Доналд Тръмп, цитиран от ДПА.

Тръмп заяви, че лидерите на Израел и Ливан може да се срещнат в Белия дом през този период и изрази надежда за постигане на мирно споразумение между двете страни тази година, допълва Франс прес.

Израел и Ливан нямат установени дипломатически отношения помежду си и официално са във война от създаването на Израел през 1948 г. 

Прекратяване на огъня между Израел и ливанското въоръжено движение „Хизбула“ бе договорено миналата седмица, а срокът му изтичаше в неделя, припомня "Ройтерс". Примирието доведе до значително намаляване на насилието, но в Южен Ливан атаките на Израел продължиха, отбелязва агенцията.

Настоящата война започна, след като "Хизбула" изстреля ракети срещу северната част на Израел, два дни след като Израел и САЩ предприеха военна кампания срещу Иран на 28 февруари. Израел отвърна с масирани бомбардировки над Ливан и сухопътно настъпление, в хода на което превзе десетки ливански гранични села и градове. 

В момента израелските сили са окупирали буферна зона, простираща се на 10 километра в южната част на Ливан. Израел заявява, че целта му е да премахне заплахата от ракети с малък обсег и противотанкови ракети, използвани за нанасянето на удари срещу негова територия. 

Подкрепяното от Иран шиитско движение „Хизбула“ казва, че има право на съпротива срещу окупационните сили.

На срещата в Белия дом в четвъртък участваха също вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, американският посланик в Израел Майк Хъкаби и посланикът на САЩ в Ливан Мишел Иса, отбелязва Ройтерс.

„Ние се надяваме, че заедно, под вашето ръководство, можем да оформим мир между Израел и Ливан в много близко бъдеще“, заяви посланикът на Израел във Вашингтон Йехиел Лайтер, цитиран от Асошиейтед прес.

Посланичката на Ливан във Вашингтон Нада Хамаде Моауад благодари на Тръмп за усилията на САЩ да помогнат и подкрепят Ливан.

Президентът на Ливан Жозеф Аун посочи в изявление, разпространено от неговия кабинет, че Хамаде ще предложи удължаване на примирието и ще поиска Израел да прекрати разрушаването на домове в окупираните села и градове.

Израелската армия съобщи вчера, че е убила две въоръжени лица в Южен Ливан, след като те приближили израелски войници и се държали по начин, преценен като непосредствена заплаха. Не стана ясно дали инцидентът е свързан с израелските удари, за които бе съобщено по-рано в същия район, отбелязва "Ройтерс". Според ливанското здравно министерство при израелския въздушен удар са загинали трима души, а при артилерийски обстрел са били ранени други двама, включително дете.

Сряда (22 април) бе най-смъртоносният ден в Ливан, откакто примирието влезе в сила на 16 април, припомня агенцията. При израелски въздушни удари бе убита ливанската журналистка Амал Халил.

Близо 2500 души са убити в Ливан, откакто Израел предприе своята офанзива в отговор на атаката на „Хизбула“ на 2 март, сочат данни на ливанските власти, цитирани от Ройтерс.

Депутатът от „Хизбула“ Хасан Фадлала заяви, че групата иска примирието да продължи, но „при пълното му спазване от израелския враг“. На пресконференция, излъчена по телевизията, Фадлала подчерта несъгласието на „Хизбула“ да се водят преки разговори с Израел и призова ливанското правителство да прекрати всички форми на директен контакт.

Депутатът от „Хизбула“ каза, че пълно спазване на примирието означава Израел да спре убийствата, напълно да прекрати огъня и да спре унищожаването на села. 

Израел казва, че неговите цели в разговорите с Ливан включват разпускане на „Хизбула“ и създаване на условия за мирно споразумение. 

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио бе домакин на първата от десетилетия среща на високо равнище между Израел и Ливан на 14 април, припомня Ройтерс.

Източник: БТА/София Георгиева    
Израел Ливан преговори САЩ Тръмп
