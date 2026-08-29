Исторически триумф: 31-годишна омъжена майка е новата „Мис САЩ 2026“

М ис САЩ има нова кралица, която пише история. Джъстъс Кели, която представи Вирджиния, беше коронясана за „Мис САЩ 2026“ в четвъртък, 27 август, в Центъра за сценични изкуства „Адриен Аршт“ в Маями. На 31 години Кели не просто грабна една от най-големите титли в конкурсите за красота – тя разби няколко дългогодишни бариери едновременно.

Кели е първата майка, първата омъжена жена и първата 30-годишна участничка, спечелила „Мис САЩ“ в 75-годишната история на състезанието. Тя е и първата победителка от Вирджиния от 1970 г. насам.

Този исторически момент идва само няколко години след като организаторите на „Мис САЩ“ промениха регламента, който преди това забраняваше на омъжени жени и майки да се състезават. За Кели този триумф е дълбоко свързан с живота, който вече е изградила, преди да сложи короната.

Коя е Мис САЩ 2026 Джъстъс Кели?

31-годишната Кели стъпи на националната сцена като „Мис Вирджиния САЩ 2026“. Тя е омъжена за ученическата си любов Тайлър Кели. Двамата са сертифицирани приемни родители, които в момента се грижат за две деца – бебе и неговата по-голяма сестра.

Животът ѝ извън светлината на прожекторите е също толкова ключов за нейната история. Кели е основател на Foster Footprints – организация, посветена на подкрепата и овластяването на младежи в системата за приемна грижа. Тя притежава бакалавърска степен по обществено здраве и магистърска степен по администрация в общественото здравеопазване от Университета на Индиана, а професионално работи като съветник в детската изследователска болница „Сейнт Джуд“.

Преди началото на „Мис САЩ“ Кели използва националното внимание, за да насочи фокуса към проблем, с който се сблъсква лично като приемен родител.

Пристигайки в Маями за конкурса, тя съзнателно опакова част от багажа си в чували за боклук – символичен жест, напомнящ за начина, по който много деца в приемни семейства пренасят вещите си при смяна на дома. „Чувалът за смет никога не трябва да бъде куфар за едно дете“, написа Кели, разкривайки посланието си пред списание People. Това беше силен знак за каузата, която тя възнамерява да отстоява.

Отговорът, който донесе победата: Семейство и амбиция

Историческият потенциал на Кели се превърна в централна тема и по време на финалния въпрос. Участничките в Топ 5 трябваше да отговорят какво се надяват да символизира тяхното царуване за жените в Америка днес.

Тя директно посочи своя по-различен път до сцената, представяйки се като 31-годишна жена, омъжена за своята ученическа любов и горда приемна майка.

Кели заяви, че нейното царуване ще бъде доказателство, че жените вече не трябва „да избират между амбициозна си кариера, семейството и най-смелите си мечти“. Послание, което придоби още по-голяма тежест минути по-късно, когато именно тя беше обявена за победителка.

„Мис САЩ 2025“ Одри Екърт постави короната върху главата на Кели, превръщайки я официално в 75-ата носителка на титлата.

След триумфа Кели подчерта значението на момента: „Тази възможност означава целия свят за мен“, сподели тя във видео, публикувано от организаторите, и допълни: „Тази вечер сътворихме история“.

Защо победата на Джъстъс Кели е историческа

В продължение на десетилетия Кели изобщо не би имала право да стъпи на сцената на „Мис САЩ“. В миналото регламентът строго забраняваше участието на омъжени жени и майки. Правилата бяха променени едва през 2023 г., отваряйки вратите за жени с брак или деца. Впоследствие организацията премахна и горната възрастова граница, позволявайки на участнички над 28 години да се състезават.

Победата на Кели показва колко бързо тези промени преобразиха представата за това как може да изглежда една кралица на красотата. Вместо майчинството, бракът и възрастта да бъдат пречки, и трите елемента се превърнаха в нейните най-силни козове.

След коронацията Кели определи статута си на „първата“ едновременно как чест и като отговорност. „Беше ми поверено да бъда първата“, каза тя, добавяйки с увереност: „Но знам, че няма да бъда последната“.

Приемна майка с мисия

Майчинството е много по-дълбока част от живота на Кели от това, което се вижда на сцената. Със съпруга ѝ са лицензирани приемни родители във Вирджиния от близо две години, като през дома им са преминали деца на възраст от седем месеца до 10 години.

Кели открито говори за това, че приемната грижа трябва да бъде изцяло съобразена с нуждите на децата и техните биологични семейства, включително с цел евентуалното им събиране. Пред PEOPLE тя споделя, че с Тайлър искат всяко дете, прекрачило прага им, да се чувства „в безопасност, оценено и обичано точно такова, каквото е“.

Биологичното семейство на децата, за които се грижат в момента, дори е поискало от Кели и съпруга ѝ да станат техни дългосрочни кръстници – опит, който пряко оформя обществената кауза на новата „Мис САЩ“.

Разбиване на митовете за скъпите конкурси

Джъстъс Кели донесе още едно неочаквано послание: участието в подобен конкурс не изисква астрономически бюджет за дрехи. Новата кралица на красотата призна, че е носила тоалети втора употреба по време на цялото състезание.

Тя разкри, че е пристигнала на конкурса с изцяло използван гардероб за различните етапи и сподели с усмивка, че съдиите са направили комплимент за костюм, който е закупила от магазин за дрехи втора употреба само за 9,99 долара. Целта ѝ е била да покаже, че претендентките не е необходимо да харчат милиони, за да бъдат забелязани и успешни.

Този подход добавя още един слой към нейния профил – тя стъпва на върха като омъжена 31-годишна жена, приемен родител и правозащитник, която съзнателно разрушава стереотипите за цената на успеха.

Какво предстои за Мис САЩ 2026?

Кели ще представи САЩ на международния конкурс „Мис Вселена 2026“ в Пуерто Рико през ноември. Заедно с титлата „Мис САЩ“ тя получава и впечатляващ награден пакет, оценяван на над 685 000 долара. Той включва годишна заплата от 150 000 долара, нов автомобил Range Rover, луксозно жилище в Маями и редица допълнителни привилегии.

Но най-важният акцент от нейната победа остава посланието, което тя отправи още преди короната да докосне главата ѝ. Кели застана на сцената като съпруга и майка, превръщайки семейството, кариерата и амбициите си в своя най-силен аргумент за победа.

Три години след като „Мис САЩ“ отвори вратите си за омъжените жени и майките, една от тях официално носи короната.