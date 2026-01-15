България

След като коне убиха момиче на пътя, ново развитие по делото

Стадото коне били оставени без надзор

И Габрово вече има две площадки за въздушни линейки

Навес се срути върху трима души в София, единият е починал

Как реагираха партиите на избора на президента Радев да връчи третия мандат на АПС

Внимание: Идва нова порция арктически студ, чакат ни поледици и сняг

Пожар в столичния квартал

Зов за помощ: Малката Бела се бори да проходи отново след сърдечен арест

След кражба в София: Арестуваха двама многократно осъждани

Грипната вълна се разраства: Добрич също обмисля онлайн обучение за учениците

О кръжна прокуратура – Кюстендил внесе в съда обвинителен акт срещу двама души, на 19 години, и на 70 години, по дело за пътнотранспортно произшествие, настъпило вследствие на сблъсък с оставени без надзор коне, при което бе причинена смъртта на 18-годишната Андреа, а друга жена беше ранена.

В края на 2024 г. автомобил с три жени се движел по пътя от Кюстендил към село Ябълково със скорост около 89 км/ч, когато водачката забелязала на платното за движение оставени без надзор коне. Последвал удар с предната част на автомобила в едно от животните. В резултат на това краката на коня се подкосили и той се качил върху предния капак на колата, съобщават от прокуратурата.

18-годишно момиче загина след сблъсък със стадо коне на пътя

С тялото си животното счупило челното стъкло, деформирало тавана и навлязло в пътническия салон. Водачката била възпрепятствана да променя траекторията на движение на превозното средство, което се движело под въздействието на инерционни сили безконтролно, посочват от прокуратурата.

Протест в памет на Андреа, която загина в катастрофа с коне, затвори пътя Кюстендил – София

Последвали удари на автомобила в други два коня, както и с още един, разположен на банкета в непосредствена близост до границата на платното за движение. След това превозното средство се ударило в дърво.

Навес се срути върху трима души в София, единият е починал

Тръмп заплаши да потуши

Бомбена заплаха свали турски самолет в Барселона

Как да не се отчайваме през зимата – съветите на северните народи

Българи дадоха 20 милиона лева, за да се пенсионират

Ванкеловият двигател изчезна от Европа, Mazda спира MX-30 R-EV

