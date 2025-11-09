България

След издирването на 20-годишната Стефани: МВР с подробности за случая

Момичето е в добро здравословно състояние

9 ноември 2025, 12:38
Сачева: Следващата седмица НСТС ще разгледа бюджета

Сачева: Следващата седмица НСТС ще разгледа бюджета
Ще забранят ли безплатното паркиране за електрическите коли в София

Ще забранят ли безплатното паркиране за електрическите коли в София
Директорът на ПСС за 20-годишната Стефани: Била е достатъчно разумна и опитна, за да оцелее в планината

Директорът на ПСС за 20-годишната Стефани: Била е достатъчно разумна и опитна, за да оцелее в планината
Времето в неделя: До 20°, но с облаци и дъжд

Времето в неделя: До 20°, но с облаци и дъжд
Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша

Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша
Схема с онлайн банкиране: 22-годишна открадна 30 000 лв. от пенсионерка в София

Схема с онлайн банкиране: 22-годишна открадна 30 000 лв. от пенсионерка в София
Драгомир Стойнев: С Бюджет 2026 всички доходи ще се вдигнат над инфлацията

Драгомир Стойнев: С Бюджет 2026 всички доходи ще се вдигнат над инфлацията
Откриха следа от Стефани, изчезнала във Витоша

Откриха следа от Стефани, изчезнала във Витоша

20-годишната Стефани, която беше в неизвестност, вече е при семейството си. Момичето само е слязло снощи от Витоша, в района на Железница и Бистрица.

Стефани е в добро здравословно състояние, показа лекарски преглед късно снощи.

Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ

На брифинг в неделя началникът на Четвърто РУ и директорът на Спасителната служба към БЧК дадоха подробности за случая.

„На 6 ноември около 22:00 часа в районното беше подаден заявителският материал. Заявление от жена, че същия ден около 13:00 часа дъщеря ѝ, която е на 20 години, е излязла от домашния адрес и от тогава е в неизвестност, като не е взела никакви лични вещи, мобилен телефон или лични документи със себе си”, обясни пред журналисти директорът на 4 РУ Кристиян Тонев.

Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша

„Незабавно бяха предприети оперативни и издирвателни мероприятия, като бяха прегледани множество камери, вследствие на което успяхме да установим посоката на движение на момичето, а именно – към квартал „Бояна”, и по-късно успяхме да установим, че същия ден около 20:00 часа момичето е влязло в една от пътеките на Национален парк Витоша. Незабавно се свързахме с Планинската спасителна служба и със спасителната служба към Столична община, за да се предприемат издирвателни мероприятия в парк Витоша. На 7 и 8 ноември бяха промедени мащабни операции на територията на парка, с с изключително голям брой жива сила, спасителни кучета, специално обучени, включително и техника. Бяха проверени няколко сигнала, че момичето е забелязано на различни места, които не се потвърдиха. На 8 ноември около 19:00 часа се получи сигнал, че момичето е забелязано в село Железница. Незабавно бяха насочени няколко екипа на полицията”, обясни Тонев.

Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо

Пред полицията 20-годишната Стефани е казала, че през деня се е движела, а вечер е престоявала на безопасни места.

„Момичето е изключително подготвено, занимава се с планински преходи и познава много добре парк Витоша, което е позволило да се движи три дни без да спира, използвайки различни пътеки и заслони. Тя е била без храна, вода, лични документи и пари, но е издържала благодарение на подготовката си", каза Тонев. 

„Причините са изключително лични и затова няма да ги споделя", добави той.

Издирват 25-годишната Стефани, изчезнала на Витоша - последно видяна край резиденция „Бояна“

Тонев потвърди, че момичето е в добро физическо и психическо състояние. След преглед в районното, родителите ѝ са я прибрали. 

„Никой не може да каже колко точно струва една такава спасителна операция. Можем само да извлечем статистика за изразходваните средства за автомобили, командировъчни и други, което обаче не означава нищо. Доброволният труд на планинските спасители и всички останали, които се притекоха на помощ, те бяха над 40 човека. Точна стойност никога не може да се каже и никога не сме искали да възстановим 100% от разходите, които правим”, каза директорът на Спасителната служба към БЧК.

Двамата благодариха за работата на екипите.

Последвайте ни
След издирването на 20-годишната Стефани: МВР с подробности за случая

След издирването на 20-годишната Стефани: МВР с подробности за случая

Докато копаел басейн в градината си: Мъж откри златно съкровище на стойност 700 хил. евро

Докато копаел басейн в градината си: Мъж откри златно съкровище на стойност 700 хил. евро

Шофьор с положителна проба за алкохол пострада тежко при катастрофа в Прохода на републиката

Шофьор с положителна проба за алкохол пострада тежко при катастрофа в Прохода на републиката

Силно земетресение разтърси Япония, предупреждение за Цунами

Силно земетресение разтърси Япония, предупреждение за Цунами

Прослуженото време да отпадне при увеличение на заплатите на администрацията

Прослуженото време да отпадне при увеличение на заплатите на администрацията

pariteni.bg
Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg
<p>Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ</p>
Ексклузивно

Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ

Преди 4 часа
Изнасилена, предадена, но оцеляла:
Ексклузивно

Изнасилена, предадена, но оцеляла: "Мис Баба" Дони Василева пред Мон Дьо

Преди 2 часа
5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя
Ексклузивно

5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя

Преди 6 часа
Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане
Ексклузивно

Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане

Преди 3 часа

Виц на деня

- Повече не искам да си ми шофьор! Вече втори път за тази седмица си на косъм да ме убиеш! - Шефе, моля те, дай…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Два трамвая и бус катастрофираха пред "Централна гара" в София

Два трамвая и бус катастрофираха пред "Централна гара" в София

България Преди 19 минути

Полеви тест е показал наличие на алкохол в кръвта на шофьора на буса

Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"

Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"

България Преди 52 минути

Предполага се, че нанесените щети за фирмата и държавата са за милиони

<p>Отдаваме почит&nbsp;на голям светец, кой е той</p>

Почитаме свети Нектарий Егински, какво се знае за него

Любопитно Преди 4 часа

Той живял в святост и бил търсен за духовни съвети и ръководство от множество монаси и миряни

Китай временно спира забраната за износ на редки метали към САЩ

Китай временно спира забраната за износ на редки метали към САЩ

Свят Преди 5 часа

Това е нов знак за затопляне на отношенията между двете страни

САЩ възстановяват отношенията си с Боливия на ниво посланици

САЩ възстановяват отношенията си с Боливия на ниво посланици

Свят Преди 5 часа

Това обяви американският заместник-държавен секретар Крустофър Ландау

Нов супертайфун приближава Филипините, евакуираха близо 1 млн. души

Нов супертайфун приближава Филипините, евакуираха близо 1 млн. души

Свят Преди 5 часа

Електричеството е прекъснато в части от източните провинции

<p>Държани &bdquo;в ада&ldquo;: Повтаряха ни, че са се отказали от нас, че никой не се бори за нас</p>

Освободени израелски заложници призоваха за връщане на телата на убитите, останали в Газа

Свят Преди 5 часа

„Дори да отнеме 20 или 30 години, ще продължим да се борим за всички“

5 факта за яйцата, които ще ви изненадат

5 факта за яйцата, които ще ви изненадат

Любопитно Преди 6 часа

Яйцата са едни от най-недооценените храни

Погромът в Кристалната нощ

9 ноември: Кристалната нощ - прелюдия към Холокоста

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Михаела Василева отново влиза в играта за голямата награда в Big Brother

Михаела Василева отново влиза в играта за голямата награда в Big Brother

Любопитно Преди 12 часа

Ебру напусна социалния експеримент по волята на зрителите на NOVA

Родриго Пас положи клетва като президент на Боливия

Родриго Пас положи клетва като президент на Боливия

Свят Преди 14 часа

Безстрашният Калоян стана част от звездните воини на “Игри на волята”

Безстрашният Калоян стана част от звездните воини на “Игри на волята”

Любопитно Преди 14 часа

Той победи своя ученик Максим в зрелищен кастинг дуел

Дания забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Дания забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Свят Преди 14 часа

Инициативата идва на фона на тревожни данни за мащабите на използване на социалните мрежи от младите датчани

Почина Антъни Грей – журналистът, издържал две години в китайски плен

Почина Антъни Грей – журналистът, издържал две години в китайски плен

Свят Преди 15 часа

Британският журналист и писател Антъни Кийт Грей, който през 1967–1969 г. бе задържан в Китай по време на Културна революция, е починал на 11 октомври 2025 г.

<p>Обявиха номинациите за &bdquo;Грами&ldquo; 2026</p>

Обявиха номинациите за „Грами“ 2026 – защо Тейлър Суифт липсва от списъка?

Любопитно Преди 15 часа

Церемонията ще се състои на 1 февруари 2026 г.

Къде изчезна Сергей Лавров? Ще се окаже ли отсъствието му най-големият удар по Путин

Къде изчезна Сергей Лавров? Ще се окаже ли отсъствието му най-големият удар по Путин

Свят Преди 16 часа

Говори се за нарастващ разрив между двамата още от миналия месец, когато Тръмп отмени планираната среща на върха с Путин в Будапеща

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Циклон носи още валежи в понеделник

sinoptik.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg

Здрав сън в здраво тяло: 7 неща за по-добър тонус, които трябва да правиш преди лягане

Edna.bg

Космическите връзки в живота ни и как да ги разпознаем

Edna.bg

Стоилов: Осъзнавам уважението на феновете, но това е моят стил и мислене

Gong.bg

Трима основни футболисти преподписват с Арда

Gong.bg

След издирването на Витоша: Подробности за случая с 20-годишната Стефани

Nova.bg

Процедурата по внасяне и приемане на проекта на бюджет на държавата продължава да е на пауза

Nova.bg