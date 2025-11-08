Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо

П родължава издирването на 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша. Момичето последно е видяно край резиденция „Бояна”.
И в събота сутрин планински спасители и доброволци тръгнаха към планината.
Издирват Стефани, изчезнала на Витоша - последно видяна край резиденция „Бояна“
Майката на Стефани обясни, че дъщеря ѝ често ходи по планините, тренира спортно катерене и е подготвена физически.
„Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо. Имаше своите търсения и съмнения. Беше на кръстопът”, разказа майката пред NOVA.
„Според мен го е планувала. Оставила е лични документи, телефон, на който има локация и мога да я видя къде е, ключове – всичко беше вкъщи”, добави още майката.
Тя вече е обходила Боянския водопад и Камен дел. Казва, че дъщеря ѝ от скоро прекъснала комуникация с приятелите си.
От ПСС съветват доброволците да не тръгват без съгласуване.