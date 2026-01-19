Слави Василев за оставката на Радев: Има нов играч, който има потенциала коренно да обърне картината

„Аз ще се присъединя към проекта на Румен Радев“ - с тази категорична заявка политическият анализатор Слави Василев изненада зрителите на БНТ.

Той бе част от експертния състав в извънредното студио на обществената медия за коментар веднага след обявената оставка на президента.

"Щеше да бъде проблем ако той беше назначил служебният кабинет. Той ще остане на Илияна Йотова", заяви Слави Василев.

"Това един брилянтно премерен ход на президента, който е съобразил всички неизвестни в уравнението, за да направи това, което е направил днеска, точно в този момент, за да се развие кампанията, така както ние всички предполагаме, че ще се развие", каза още Василев.

"Подготвил е датата, в която той е подал оставка", категоричен бе Василев.

"Абсолютно брилянтно е", заяви още Василев.

"Всяка една политическа формация, изключвам ГЕРБ и "Новото начало", които ще се позиционират веднага на другия бряг, като антитезата, на това, което Радев символизира. Всички останали партии подозирам, предполагам, дори донякъде се надявам, че ще имат едно положително послание към новата, към бъдещата партия на президента. Защото утре в Народното събрание, независимо дали се окажа прав, аз със сигурност ще се окажа прав, той ще се окаже първа политическа сила, но дали ще има, до каква степен ще има мнозинство, дали няма да има, дали ще трябва да се прави конфигурация с други партии, всеки един, добре подготвен политик, трябва да знае", допълни Василев.

Трябва всеки да осъзнае каква е новата политическа картина, а тя е - има нов играч, който има потенциала коренно да обърне картината, категоричен бе Василев.

"Всичките хора, които по някакъв начин биха отишли да гласуват за една партия на Румен Радев, това не са хора, които не гледат вляво или дясно, това са хора, които са разочаровани от политическия процес", заяви още Василев.

"Аз подозирам, че Радев има потенциала да стане първа политическа сила, но да има и мнозинство", отговори Василев на въпрос кои биха били потенциалните партньори на Радев в парламента.

"Радев е човек, който ще даде на тези хора, които са спрели да гласуват, тези които са се отказали от политическия процес някаква надежда. Затова смятам, че той ще направи изключителен резултат на идните избори, март месец", категоричен бе анализаторът.