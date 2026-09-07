Бензинов шок в Иран: Цената скача двойно

И ранското правителство обяви рязко увеличение на цената на горивата на фона на тежката икономическа криза, обхванала страната от началото на войната, предаде ДПА.

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От утре, 8 септември, цената на литър бензин на свободния пазар ще се удвои - от 50 000 риала (3,6 цента) на 100 000 риала. Това съобщи по държавната телевизия Керамат Вейс-Карами, директор на държавната компания за разпределение на нефтопродукти.

Цената на субсидирания бензин обаче ще остане непроменена, уточни той.

Сред най-евтините горива в света

Бензинът в Иран е сред най-евтините горива в света. Иранците могат да закупят първите 110 литра с помощта на карта за субсидирано гориво на цена от малко над 1 щатски цент за литър.

След изчерпването на тази квота се прилага обичайната цена от 100 000 риала за литър.

Макар цената да остава ниска в сравнение със западните стандарти, увеличението може да има значителен ефект върху живота на иранците заради значително по-ниските доходи в страната. Очаква се по-скъпото гориво да повиши транспортните разходи и цените на енергията и да окаже допълнителен натиск върху инфлацията.

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Опашки пред бензиностанциите

В края на август опасенията от недостиг на горива доведоха до образуването на дълги опашки пред бензиностанциите.

В Техеран, един от най-големите мегаполиси в региона, шофьори чакаха пред бензиностанциите дори по цяла нощ, припомня ДПА.

Правителството призна проблемите, свързани с последиците от войната, която САЩ и Израел започнаха срещу Иран в края на февруари. Президентът Масуд Пезешкиан призова правителството и населението да спазват режим на икономии.

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Удар по енергийната инфраструктура

По време на най-тежките американско-израелски атаки през март и началото на април бяха поразени и енергийни съоръжения в Иран, включително обекти от петролната и газовата промишленост, както и складове за гориво.

Според данни на иранското правителство част от повредената инфраструктура вече е възстановена.