Песков: Русия не изключва възобновяване на тристранните преговори за Украйна с САЩ

Р усия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украйна с американско участие, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Перспективите за възобновяване на тристранните преговори за Украйна и резултатите от посещенията на специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев през почивните дни станаха основни теми на днешния брифинг на Песков.

Тръмп говори с Путин и Зеленски: Можем да направим нещо за Украйна

„Относно възобновяването на тристранния формат, чухте изявления от Киев вчера. Къшнър направи такива изявления. Ние също не изключваме възобновяването на този тристранен формат“, заяви Песков. Въпреки това, според него, „все още е преждевременно да се говори за мястото и точния срок“.

Говорителят уточни, че Кремъл все още не разполага с информация за резултатите от контактите в Киев между Уиткоф и Къшнър и представители на Украйна.

„Ние наистина ценим много високо мироопазващите усилия на американските преговарящи“, посочи Песков, като добави, че провелата се в събота среща с американските представители в Москва е била „една малка стъпка към мира“. Същевременно говорителят на Кремъл отказа да разкрие по какво предложенията, изразени от американските емисари на срещата с руския президент Владимир Путин, се различават от споразуменията, постигнати в Анкоридж през 2025 г. с неговия американски колега Доналд Тръмп.

„Путин лично изрази признателността си на Тръмп за неговия ангажимент към мира“, заяви Песков, като не изключи възможността за телефонен разговор между президентите след пътуването на американските пратеници.