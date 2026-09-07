Свят

Погребват Ратко Младич в Белград: Десетки хиляди го изпращат (СНИМКИ)

Бившият командир на армията на Република Сръбска почина на 84 години, докато изтърпяваше доживотна присъда за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 42 минути / 7 септември 2026, 09:30
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Д есетки хиляди, много от които граждани на босненската Република Сръбска, дойдоха днес в Белград на погребението на босненския сръбски генерал Ратко Младич, който почина в болницата на затвора в Хага на 27 август, докато излежаваше доживотна присъда за геноцид.

Те чакаха на опашка с часове, за да влязат в църквата "Св. Лука" в отдалечения белградски квартал "Видиковац", където беше изложено тялото на Младич. Церемонията, която включваше държавни и военни почести, бе осъдена от Европейския съюз, а трима американски сенатори призоваха Белград и Баня Лука (столицата на съставната част на Босна Република Сръбска, където живеят предимно босненски сърби – бел. ред.) да се дистанцират от прославянето на Младич.

Тялото на покойния Ратко Младич беше докарано в Сърбия

Срещу него бяха повдигнати 11 обвинения в престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина (1992-1995 г.), а пред Международния трибунал в Хага десет от тях бяха доказани.

Сред дошлите да отдадат почит на Младич днес бяха сръбския министър на труда, ветераните и социалното дело Милица Джурджевич-Стаменковски и министърът без портфейл Ненад Попович, лидерът на управляващата коалиция в Република Сръбска Милорад Додик, синът на сръбския президент Александър Вучич Данило Вучич, руският посланик в Белград Александър Боцан-Харченко.

Сръбският патриарх Порфирий оглави опелото, а в църквата до ковчега на Младич бяха изложени неговата фуражка, сабя и ордените му.

Погребението протича при засилени мерки за сигурност, като на входа на църквата бяха сложени метални детектори.

Сърбия готви държавно погребение за „Касапина от Босна“

Преди малко процесията с ковчега на Младич тръгна към Топчидерското гробище, като беше съпроводена от военни ветерани, отличаващи се с червени барети на главите.

Топчидерското гробище се намира на 6 километра от църквата, а хората, които дойдоха да съпроводят Младич по последния му път, ще изминат това разстояние пеша. 

Десетки хиляди присъстваха на погребението на Ратко Младич в Белград
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Ратко Младич погребение
Ратко Младич погребение
Ратко Младич погребение
Ратко Младич погребение

Бившият командир на босненските сръбски сили Ратко Младич беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г. Съдът го призна за виновен за геноцид заради избиването на около 8000 бошняци в Сребреница през юли 1995 г., преследване и насилствено преместване на бошняци и хървати, терор над цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземане на служители на ООН за заложници.

Почина генерал Ратко Младич

  • Международни реакции

Погребението предизвика реакции извън Сърбия. Европейският съюз заяви, че прославянето на човек, осъден за военни престъпления и геноцид, е несъвместимо с ценностите, свързани с европейската интеграция на Сърбия.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос отмени планирано посещение в Сърбия след решението на сръбските власти да транспортират тялото на Младич със самолет на правителството и на фона на очакваната публична церемония.

В същото време сръбските власти не организират официално държавно погребение. Сръбският президент Александър Вучич заяви, че няма да присъства на церемонията заради предварително планирано посещение на президента на Узбекистан Шавкат Мирзийоев.

Животът на Ратко Младич - от генерал до „Касапина на Босна“

  • За какво беше осъден Младич

Ратко Младич беше командващ на Главния щаб на армията на Република Сръбска по време на войната в Босна и Херцеговина.

Международният трибунал за бивша Югославия в Хага го осъди през 2017 г. на доживотен затвор. През 2021 г. присъдата беше потвърдена окончателно от Международния остатъчен механизъм за наказателни трибунали.

Сред престъпленията, за които той беше признат за виновен, е геноцидът в Сребреница през юли 1995 г. При него са убити повече от 8000 босненски мъже и момчета.

Съдът го призна за отговорен и за престъпления, извършени по време на обсадата на Сараево, както и за вземането на персонал на ООН за заложници.

Младич беше в неизвестност в продължение на години след края на войната. Той беше арестуван в Сърбия през 2011 г. и предаден на трибунала в Хага.

  • Разделението около наследството му

Смъртта на Младич и организирането на публичното му погребение отново поставиха в центъра различните оценки за ролята му във войната в бивша Югославия.

Докато част от сръбското общество и представители на Република Сръбска продължават да го възприемат като военен командир, защитавал сърбите по време на конфликта, съдебните решения на международния трибунал определят неговата наказателна отговорност за редица престъпления, сред които геноцидът в Сребреница.

  • ЕС за погребението на Ратко Младич

Европейският съюз осъди проявите на възхвала към военнопрестъпника Ратко Младич по време на погребението му в Белград. Хиляди хора се събраха в сръбската столица, за да се простят с бившия командир на армията на босненските сърби, който почина на 84-годишна възраст, докато излежаваше доживотна присъда.

„Всяко възхваляване на военнопрестъпници, отричане на геноцид и исторически ревизионизъм противоречат на най-основните европейски ценности и нямат място нито в ЕС, нито в страните кандидатки за членство“, заяви говорител на Европейския съюз.

Реакцията е особено значима на фона на европейския път на Белград. Сърбия е кандидат за членство в ЕС от 2012 г., а преговорите за присъединяване започнаха през 2014 г. До момента са отворени 22 от общо 35 преговорни глави.

Редактор: Василена Василева
Източник: Теодора Енчева/БТА    
Ратко Младич погребение Белград военнопрестъпник геноцид Хагски трибунал война в Босна Сърбия
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