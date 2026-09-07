Потвърдиха огнище на антракс край Разград, въвеждат карантинни мерки

Б ългарската агенция по безопасност на храните констатира първично възникнало огнище на антракс в село Езерче, община Цар Калоян. В животновъдния обект се отглеждали 170 говеда.

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Сигналът за умряло говедо в стопанството е подаден до регистрирания ветеринарен лекар, който уведомил официалния ветеринарен лекар на общината, а впоследствие и ОДБХ - Разград. Незабавно са предприети мерки и са взети проби от животното за лабораторно изследване, които са потвърдили наличието на антракс.

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Ограничено е движението на животни от засегнатия обект. Разпоредени са ваксинация на възприемчивите животни и инвентаризация на животновъдните обекти в селото. Движението на животни към местата за паша и водопой е забранено до приключване на карантинния период след ваксинацията. Извършват се дезинфекции. Към момента няма нови случаи на заболели или умрели животни. Няма данни за засегнати хора. Регионалната здравна инспекция е уведомена. Изпратени са и уведомителни писма към Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните.

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Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. При естествени условия боледуват всички тревопасни и всеядни животни, а понякога и хищници. Най-чувствителни са козите, овцете и елените, след това говедата, биволите, камилите, конете.

При съмнение за наличие на болест по животните, собствениците следва незабавно да се свържат с ветеринарния лекар на стопанството. Той трябва да уведоми областния ветеринар, който да пристигне на инспекция.