Свят

Българин почина на плаж в Гърция

Mъжът изгубил съзнание и се свлякъл, докато излизал от морето

Василена Василева Василена Василева

7 септември 2026, 14:49
Българин почина на плаж в Гърция
Източник: iStock Photos

Б ългарски гражданин на 55 години е починал в неделя следобед на плаж „Потамос” в Епаноми, област Солун. Според съобщението на гръцката брегова охрана мъжът изгубил съзнание и се свлякъл, докато излизал от морето.

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На място му била оказана първа помощ от екип на Спешна помощ, след което бил транспортиран до многопрофилната болница „Ипократио“ в Солун. Въпреки усилията на медиците там била установена смъртта му, предава NOVA.

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Предварителното разследване се води от Първо пристанищно управление в Неа Миханиона към Централната пристанищна служба в Солун.

Назначена е съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи точната причина за смъртта.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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