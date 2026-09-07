България

„Малките големи герои“: МВР стартира национална инициатива за отличаване на смели деца

Вътрешното министерство извежда на преден план добрия пример с награди за доброволци от бедствия и младежи, помогнали за залавянето на мним полицай

Стела Христова Стела Христова

7 септември 2026, 16:41
„Малките големи герои“: МВР стартира национална инициатива за отличаване на смели деца
Източник: iStock

М инистърът на вътрешните работи Иван Демерджиев стартира инициативата „Малките големи герои“. Ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта на инициативата е да покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение.

Министър Демерджиев ще отличи деца и юноши, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в село Струмяни. Най-малкият доброволец е само на 7 години.

Отличени ще бъдат и младежи, помогнали за залавянето на мним полицай.

Идеята за кампанията „Малките големи герои“ се роди след срещата на министъра на вътрешните работи с 16-годишния Стилиян Трендафилов и 17-годишния Тонислав Леков, които той отличи за спасяването на село Кошарица от голям пожар.

Церемонията ще се състои в Министерството на вътрешните работи във вторник от 12 часа.

Редактор: Стела Христова
Източник: МВР    
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