България

18 години затвор за жестоко убийство в Айтос

Спорът ескалирал в двора на къщата на ул. „Рилска“

11 ноември 2025, 14:46
18 години затвор за жестоко убийство в Айтос
Източник: iStock

О кръжният съд в Бургас наложи наказание в размер на 18 години „лишаване от свобода“ на подсъдимия Н.Т. за убийство. Наказанието ще бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим.

Съдът призна подсъдимия Н.Т. за виновен в това, че на 24 октомври 2024 г. в Айтос, умишлено умъртвил Ж.К., чиято смърт настъпила на ден по-късно - на 25 октомври, в УМБАЛ „Дева Мария“ в Бургас, като убийството е извършено с особена жестокост. Окръжният съд осъди Н.Т да заплати на граждански ищци по делото обезщетения за претърпените от престъплението неимуществени вреди в общ размер от 200 000 лева. Присъдата подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок пред Апелативен съд - Бургас.

Кървавата история се разиграва 24 октомври 2024 г., малко след 23:00 часа, в Районно управление – Айтос е получено съобщение за мъж, открит в безпомощно състояние на улица „Рила“ пред дом № 15. Жертвата е 64-годишният Живко, който по-късно е откаран в УМБАЛ „Дева Мария“ в Бургас, където умира на 25 октомври.

Разследването установява, че Живко е бил жестоко пребит от 45-годишния Недялко Тодоров от сливенското село Сотиря.

Спорът ескалирал в двора на къщата на ул. „Рилска“, където Недялко нанесъл множество удари в главата на по-възрастния мъж, причинявайки смъртта му.

Източник: БГНЕС    
Убийство Бургас Айтос Присъда Особена жестокост Лишаване от свобода Окръжен съд Обезщетения Жертва Подсъдим
Последвайте ни
Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Почина легендарната холивудска актриса Сали Къркланд

Почина легендарната холивудска актриса Сали Къркланд

Откриха нов изненадващ страничен ефект от ваксините срещу COVID-19

Откриха нов изненадващ страничен ефект от ваксините срещу COVID-19

Турската прокуратура поиска 2000 години затвор за бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

Турската прокуратура поиска 2000 години затвор за бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Китайците атакуват, Omoda и Jaecoo стъпват официално в България

Китайците атакуват, Omoda и Jaecoo стъпват официално в България

carmarket.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 9 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 9 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 9 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 8 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След скандала – ново унижение за "Мис Мексико" на сцената на „Мис Вселена“ (ВИДЕО)

След скандала – ново унижение за "Мис Мексико" на сцената на „Мис Вселена“ (ВИДЕО)

Любопитно Преди 48 минути

Докато на всяка участничка беше дадена възможност да говори на микрофона, "Мис Мексико" чакаше търпеливо своя ред – който така и не дойде

Робърт де Ниро се впусна в битка срещу Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Робърт де Ниро се впусна в битка срещу Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Робърт де Ниро никога не е криел ненавистта си към Тръмп

Караджов: Няма риск инфраструктурни проекти да отпаднат от Бюджет 2026

Караджов: Няма риск инфраструктурни проекти да отпаднат от Бюджет 2026

България Преди 1 час

По думите му социалните разходи са важни и те трябва да бъдат запазени

,

Нова затворничка преобръща действието във втория сезон на „Клетката”

Любопитно Преди 1 час

Премиерата на криминалната драма е на 17 ноември от 22:00 ч. по NOVA

<p>Официално: китайските Omoda и Jaecoo идват в България</p>

Официално е, китайските Omoda и Jaecoo стъпват в България

Технологии Преди 1 час

<p>ЕК изплаща на България още 438,6 млн. евро по ПВУ</p>

Европейската комисия изплаща на България още 438,6 млн. евро по ПВУ

Пари Преди 2 часа

Това са безвъзмездни средства от второто плащане по Плана

Богдана Карадочева: Емил Димитров направи за мен чудеса! (ВИДЕО)

Богдана Карадочева: Емил Димитров направи за мен чудеса! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Жената с дрезгавия, топъл глас, който звучи в домовете на поколения българи вече повече от половин век, сподели своята лична история

<p>Арестуваха 15-годишна, нападнала полицай с лопата</p>

Арестуваха 15-годишна, нападнала полицай с лопата

Свят Преди 2 часа

Тийнейджърката нанесе щети на стойност 1200 долара на полицейската кола

След рекордния шътдаун: Предадоха ли се демократите пред Тръмп?

След рекордния шътдаун: Предадоха ли се демократите пред Тръмп?

Свят Преди 2 часа

Няколко сенатори от Демократическата партия склониха да гласуват с републиканците и да сложат край на най-дългия шътдаун в американската история

tbi bank издаде успешно най-голямата емисия облигации в България

tbi bank издаде успешно най-голямата емисия облигации в България

Любопитно Преди 2 часа

Историята на Кристи Мартин – боксьорката, която оцеля след опит за убийство

Историята на Кристи Мартин – боксьорката, която оцеля след опит за убийство

Любопитно Преди 2 часа

Ето всичко, което трябва да знаете за легендарната боксьорка Кристи Мартин и нейната истинска история, разказана във филма „Кристи“

Майк Пенс ще се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г.?

Майк Пенс ще се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г.?

Свят Преди 2 часа

Решението на Пенс дали да се кандидатира или не за президент ще има влияние върху надпреварата за номинацията на републиканците през 2028 г.

За втора поредна година: България без грешки в усвояването на европейските средства за земеделие и природни ресурси

За втора поредна година: България без грешки в усвояването на европейските средства за земеделие и природни ресурси

България Преди 2 часа

о

"Те се влюбиха в чатботовете с изкуствен интелект - и намериха нещо истинско"

Любопитно Преди 2 часа

Да се влюбиш в изкуствен интелект вече не е научна фантастика

Курсист се провали 128 пъти на изпит за шофьорска книжка, ето колко му струва

Курсист се провали 128 пъти на изпит за шофьорска книжка, ето колко му струва

Свят Преди 2 часа

„Лесно е да се подцени нивото на знания, необходимо за издържане на теоретичния изпит“

Самоубийствен атентат разтърси Исламабад - десетки жертви и ранени пред съда

Самоубийствен атентат разтърси Исламабад - десетки жертви и ранени пред съда

Свят Преди 2 часа

Вътршният министър заяви, че атентаторът е планирал да атакува районния съд, но не е успял да влезе вътре

Всичко от днес

От мрежата

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

Ромина Тасевска смени цвета на косата (СНИМКИ)

Edna.bg

Дара Екимова и Искрата на пътешествие в Мадрид и Валенсия (СНИМКИ)

Edna.bg

Прецедент: Левски си търси в съда парите от фен, заради когото бе глобен с 19 000 лева

Gong.bg

Милан взе важно решение за Модрич

Gong.bg

Европейската комисия изплаща на България още 438,6 млн. евро по ПВУ

Nova.bg

Обвиненият за катастрофата със загинал французин: Пишех SMS и явно съм отпуснал крака си върху газта

Nova.bg