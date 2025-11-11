18 години затвор за жестоко убийство в Айтос

О кръжният съд в Бургас наложи наказание в размер на 18 години „лишаване от свобода“ на подсъдимия Н.Т. за убийство. Наказанието ще бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим.

Съдът призна подсъдимия Н.Т. за виновен в това, че на 24 октомври 2024 г. в Айтос, умишлено умъртвил Ж.К., чиято смърт настъпила на ден по-късно - на 25 октомври, в УМБАЛ „Дева Мария“ в Бургас, като убийството е извършено с особена жестокост. Окръжният съд осъди Н.Т да заплати на граждански ищци по делото обезщетения за претърпените от престъплението неимуществени вреди в общ размер от 200 000 лева. Присъдата подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок пред Апелативен съд - Бургас.

Кървавата история се разиграва 24 октомври 2024 г., малко след 23:00 часа, в Районно управление – Айтос е получено съобщение за мъж, открит в безпомощно състояние на улица „Рила“ пред дом № 15. Жертвата е 64-годишният Живко, който по-късно е откаран в УМБАЛ „Дева Мария“ в Бургас, където умира на 25 октомври.

Разследването установява, че Живко е бил жестоко пребит от 45-годишния Недялко Тодоров от сливенското село Сотиря.

Спорът ескалирал в двора на къщата на ул. „Рилска“, където Недялко нанесъл множество удари в главата на по-възрастния мъж, причинявайки смъртта му.