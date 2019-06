Р исунка с подпис на Сирак Скитник се оказа копие на корицата на изданието "Кама Сутра" ( "Пенгуин Класикс”), създадена от френската художничка Малика Фавр.

Това се случва в столичната галерия "Структура”.

От галерията обявиха, че изложбата "Модернизъм и авангард. Българската перспектива" представя почти 100 неизвестни творби на български автори със значителен принос в историята на изкуството между двете световни войни. Те са събирани през последните пет години от колекционера Николай Неделчев.

Познавачи и изкуствоведи обаче твърдят, че голяма част от платната не са автентични. Една от картините, например, за която се твърди, че е подписана от Сирак Скитник, се оказва илюстрация към издание на книгата "Кама Сутра" от 2012 г.

Този скандал стигна и до Великобритания. Вестник "Метро" публикува материал, в който цитира художничката Фавре, че това е "абсолютно луда ситуация", в която си мислиш, че това просто не е възможно. Фавре допълва, че доколкото знае, копия на творби на още двама художници са представени под други имена на същата изложба, предава БНР.

Surreal situation in Sofia, Bulgaria where this copy of my Kama Sutra sketch from 2012 emerged as part of an exhibition titled “Modernism and Avant-Garde” and being attributed to famous Bulgarian painter Sirak Skitnik 1883-1943. Next level of plagiarism. pic.twitter.com/sCNliOSXU8