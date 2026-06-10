Гордана Силяновска пристига у нас за среща с Илияна Йотова, очаква ли се "приятен женски разговор"?

П резидентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска пристига днес в София, където ще проведе среща с българския държавен глава Илияна Йотова.
Президентът на РСМ Гордана Силяновска идва в София за среща с Илияна Йотова
Силяновска ще бъде придружена от външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски. Двамата ще участват в срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, която събира лидери и представители на държавите от региона.
По думите на македонския президент в рамките на форума се очаква да бъдат поставени на масата важни теми от взаимен интерес.
„Ще бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем“, заяви Силяновска.
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Тя определи предстоящия си разговор с Илияна Йотова като „естествено продължение“ на срещата им в Ереван през май по време на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност.
Тогава двете са провели, по думите на Силяновска, „приятен женски разговор“, който според нея е създал добра основа за продължаване на диалога между София и Скопие.