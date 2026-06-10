България

Гордана Силяновска пристига у нас за среща с Илияна Йотова, очаква ли се "приятен женски разговор"?

Президентът на РСМ определи предстоящата среща с Йотова като „естествено продължение“ на тази в Ереван през май по време на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност

10 юни 2026, 07:18
Адвокати разказаха за заплахи и натиск над пострадали при катастрофата на

Адвокати разказаха за заплахи и натиск над пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
Илияна Йотова ще отличи с Почетния знак на президента пожарникарите от катастрофата на „Челопешко шосе“

Илияна Йотова ще отличи с Почетния знак на президента пожарникарите от катастрофата на „Челопешко шосе“
ВСС решава кой да поеме временно Националното следствие след Сарафов

ВСС решава кой да поеме временно Националното следствие след Сарафов
МС обсъжда смени в ръководствата на НАП и Държавна агенция

МС обсъжда смени в ръководствата на НАП и Държавна агенция "Разузнаване"
Парламентът гледа на първо четене Закона за държавния дълг

Парламентът гледа на първо четене Закона за държавния дълг
Брутален обрат във времето: От 35° до студ, порои и градушки

Брутален обрат във времето: От 35° до студ, порои и градушки
Защо Наталия Киселова засекретила доклада за „КУБ”

Защо Наталия Киселова засекретила доклада за „КУБ”
Остри критики към думите на военния министър за спиране на помощта за Украйна

Остри критики към думите на военния министър за спиране на помощта за Украйна

П резидентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска пристига днес в София, където ще проведе среща с българския държавен глава Илияна Йотова.

Президентът на РСМ Гордана Силяновска идва в София за среща с Илияна Йотова

Силяновска ще бъде придружена от външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски. Двамата ще участват в срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, която събира лидери и представители на държавите от региона.

По думите на македонския президент в рамките на форума се очаква да бъдат поставени на масата важни теми от взаимен интерес.

„Ще бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем“, заяви Силяновска.

Коя е Гордана Силяновска-Давкова, първата жена президент на РСМ

Тя определи предстоящия си разговор с Илияна Йотова като „естествено продължение“ на срещата им в Ереван през май по време на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност.

Тогава двете са провели, по думите на Силяновска, „приятен женски разговор“, който според нея е създал добра основа за продължаване на диалога между София и Скопие.

Гордана Силяновска Илияна Йотова Северна Македония България София дипломация Процес за сътрудничество в Югоизточна Европа междудържавни отношения политика Тимчо Муцунски
Последвайте ни
Адвокати разказаха за заплахи и натиск над пострадали при катастрофата на

Адвокати разказаха за заплахи и натиск над пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"

Брутален обрат във времето: От 35° до студ, порои и градушки

Брутален обрат във времето: От 35° до студ, порои и градушки

10 юни: Когато светът превърза раните на прокудена България

10 юни: Когато светът превърза раните на прокудена България

Парламентът гледа на първо четене Закона за държавния дълг

Парламентът гледа на първо четене Закона за държавния дълг

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Как да се грижим за бременна котка

Как да се грижим за бременна котка

dogsandcats.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 1 ден
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 1 ден
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 1 ден
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

София събира лидерите на Югоизточна Европа за 30-годишнината на ПСЮИЕ

София събира лидерите на Югоизточна Европа за 30-годишнината на ПСЮИЕ

България Преди 11 минути

Президентът Илияна Йотова посреща държавни и правителствени ръководители на юбилейната среща на върха в НДК

Внимание през лятото! Токсиколог алармира за скритите опасности от ужилвания и храна

Внимание през лятото! Токсиколог алармира за скритите опасности от ужилвания и храна

Любопитно Преди 29 минути

От незабележимото ухапване до критичното състояние – как да разпознаем опасните алергични и токсични реакции през горещите месеци

Путин, Тръмп, Нетаняху: Войнолюбци управляват света?

Путин, Тръмп, Нетаняху: Войнолюбци управляват света?

Свят Преди 1 час

Русия напада Украйна, Израел и САЩ атакуват Иран, в Африка бушуват граждански войни

Зеленски обясни как Украйна в ЕС ще засегне Русия

Зеленски обясни как Украйна в ЕС ще засегне Русия

Свят Преди 9 часа

Зеленски: По мое мнение руснаците загубиха и Молдова

Демерджиев за Кандев: Има подготвен политически ход

Демерджиев за Кандев: Има подготвен политически ход

България Преди 11 часа

В личен разговор доскорошният главен секретар е изтъкнал само лични причини за напускането си

Ужасна напаст, комари могат да носят паразити в Русия

Ужасна напаст, комари могат да носят паразити в Русия

Свят Преди 11 часа

Руската област Курск е засегната от дирофилариоза

Тръмп: Иран свали хеликоптер на САЩ, ще отговорим

Тръмп: Иран свали хеликоптер на САЩ, ще отговорим

Свят Преди 12 часа

Тръмп: На него е имало двама пилоти, и двамата са в безопасност

<p>Златанов осъди прокуратурата на 100 000 евро за &quot;Осемте джуджета&quot;&nbsp;</p>

Златанов осъди прокуратурата на 100 000 евро за "Осемте джуджета" на първа инстанция

България Преди 12 часа

Според съда действията на прокуратурата са били следствие от желанието да бъде взето имуществото на Златанов

Адвокатът на Мавродиев: Вероятно той сам ще поиска екстрадиция

Адвокатът на Мавродиев: Вероятно той сам ще поиска екстрадиция

България Преди 13 часа

Мавродиев се е връщал към България, когато е задържан в Белград

От утре тестват всяко мляко и масло при внос в България

От утре тестват всяко мляко и масло при внос в България

България Преди 14 часа

До получаване на резултатите от лабораторните анализи, транспортните средства с пратките ще изчакват на входящите пунктове

Правителството ще освободи директора на НАП

Правителството ще освободи директора на НАП

България Преди 14 часа

Това е предвидено в графика за утрешното заседание на правителството

Забраняват пакетчетата със сосове в ресторантите в ЕС

Забраняват пакетчетата със сосове в ресторантите в ЕС

Свят Преди 14 часа

До 2030 година всички опаковки на пазара в ЕС трябва да бъдат рециклируеми

Директорът на „Евровизия“: България впечатли с изключително бърза реакция

Директорът на „Евровизия“: България впечатли с изключително бърза реакция

България Преди 14 часа

Вицепремиерът Иво Христов изрази признателност към певицата Дара

От ГЕРБ обвиниха кмета на Варна в бездействие за незаконен строеж

От ГЕРБ обвиниха кмета на Варна в бездействие за незаконен строеж

България Преди 15 часа

Издадено е предписание второто ниво на къщата да бъде съборено, но до момента това не е изпълнено

ChatGPT с мащабен редизайн: OpenAI залага на агенти и програмиране вместо на чат

ChatGPT с мащабен редизайн: OpenAI залага на агенти и програмиране вместо на чат

Любопитно Преди 15 часа

Редизайнът, който според изданието може да пристигне в рамките на седмици, отразява нарастващото убеждение в компанията, че форматът на чатбот е изиграл ролята си като основен продуктов фокус

Задържаха мъж за побой и блудство с 8-годишно дете в Благоевград

Задържаха мъж за побой и блудство с 8-годишно дете в Благоевград

България Преди 15 часа

Блудствените действия са били осъществени чрез използване на сила – нанасяне на удари с юмруци по тялото и главата

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 10 юни, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 10 юни, сряда

Edna.bg

Левски започва подготовка с амбиции за Европа и efbet Лига

Gong.bg

"Лъвовете" започват похода си в Лигата на нациите

Gong.bg

Управителят на НЗОК обяви, че подава оставка

Nova.bg

"Хората са силно притеснени": Адвокати разказаха за заплахи и натиск над пострадали при катастрофата на „Челопешко шосе“

Nova.bg