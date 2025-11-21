Силен вятър и валежи удрят страната: НИМХ издаде жълт код за 15 области

Един от надзирателите от варненския арест остава задържан за 72 часа

Йотова: Предложението за референдум за еврото все още е в Народното събрание

В нимание, силен вятър! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

За 20 октомври е издадено предупреждение за "потенциално опасно време" - жълт код, който важи за 15 области на България.

В петък ще преобладава облачно, на много места в западната част от Дунавската равнина и Горнотракийската низина и мъгливо време. На места в Западна България и Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд, по-значителни в югозападните райони. През деня над централните и източните райони ще има по-съществени разкъсвания и временни намаления на облачността. В Източна България и на север от планините ще духа умерен и силен, поривист югозападен вятър, докато в равнините и котловините ще се задържи почти тихо.

Температурите ще останат в широк интервал: минималните – от 6°-7° в северозападните райони до 16°-18° в югоизточните и в Предбалкана, а максималните – от 10°-12° в районите защитени от вятъра до 20°-22° в Източна България и районите чувствителни на фьон.

В София минималната температура ще е около 9°, максималната – около 18°.

Източник: НИМХ

Жълт код за значителни валежи е обявен за областите: Монтана, София област, Ловеч, В.Търново, Търговище, Русе, Силистра, Разград, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали.

Източник: НИМХ

В планините ще е предимно облачно, на много места в масивите от Западна България и Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд, над 2500 метра – от сняг. Ще духа бурен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 12°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа силен юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 18° до 22°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е и ще се задържи по-ниско от средното за месеца.

И в събота на места ще има временни разкъсвания и намаления на облачността, но ще има и валежи, на малко места и предимно слаби и краткотрайни. В Източна България вятърът ще остане умерен, временно силен, от юг-югозапад; а в котловините в Западна България ще е слаб, временно ще стихва; там ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Температурите ще се задържат без съществена промяна, в източната половина от страната значително по-високи от тези в Западна България.

Източник: НИМХ

През нощта срещу неделя и в неделя от запад на изток ще превали, а вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще започнат да се понижават, отначало в Северна България, а впоследствие – и на юг и изток. В Северна България, със застудяването, е възможно за кратко дъждът да се примесва със сняг, но бързо след това ще спира.