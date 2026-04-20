„Сияние“ започва изграждане на структури по места

Л идерът на гражданското движение „Сияние“ Николай Попов коментира резултатите от вота и бъдещите планове на формацията, която според паралелните данни остава под парламентарната бариера, но отчита значителна подкрепа.

Попов заяви в изборното студио на NOVA, че очаква окончателните резултати да донесат промени спрямо предварителните изчисления, но подчерта, че движението му вече е получило доверие от около 100 000 избиратели. Той благодари на поддръжниците си и посвети резултата на семейството си, като отбеляза, че са преминали през „тежка и негативна кампания“ срещу него и формацията.

По думите му „Сияние“ остава политически фактор, независимо че към момента не влиза в парламента. Той обяви, че започва изграждане на структури по места и разширяване на организацията, като прогнозира, че следващите изборни резултати ще бъдат значително по-силни.

В анализа си Попов определи изборната картина като сериозно разместване на политическия терен. Той коментира и ролята на президента Румен Радев, като го поздрави за резултатите и го определи като фактор за политическа стабилност и „нормалност“ в поведението спрямо опонентите.

Попов заяви, че според него ГЕРБ навлиза в период на отслабване. Той твърди, че формацията е под външно влияние, включително от ДПС, и посочи това като една от причините за оттеглянето си от партията в миналото.

Според него бъдещето на ГЕРБ зависи от вътрешни промени и евентуална смяна на лидерството. Попов допълни, че в българската политика рядко се стига до поемане на отговорност след изборни резултати, но именно това според него е необходимо в настоящата ситуация.

По думите му основният фокус на „Сияние“ е бъдещето развитие на движението и привличането на млади хора, които търсят политическа промяна и нова перспектива.