„Сияние“ започва изграждане на структури по места

Паралелно преброяване: „Прогресивна България” печели вота, ГЕРБ-СДС е втора политическа сила

"Демокрацията е жива": Лидерът на БСП с първи коментар след края на изборния ден
Л идерът на гражданското движение „Сияние“ Николай Попов коментира резултатите от вота и бъдещите планове на формацията, която според паралелните данни остава под парламентарната бариера, но отчита значителна подкрепа.

Попов заяви в изборното студио на NOVA, че очаква окончателните резултати да донесат промени спрямо предварителните изчисления, но подчерта, че движението му вече е получило доверие от около 100 000 избиратели. Той благодари на поддръжниците си и посвети резултата на семейството си, като отбеляза, че са преминали през „тежка и негативна кампания“ срещу него и формацията.

По думите му „Сияние“ остава политически фактор, независимо че към момента не влиза в парламента. Той обяви, че започва изграждане на структури по места и разширяване на организацията, като прогнозира, че следващите изборни резултати ще бъдат значително по-силни.

В анализа си Попов определи изборната картина като сериозно разместване на политическия терен. Той коментира и ролята на президента Румен Радев, като го поздрави за резултатите и го определи като фактор за политическа стабилност и „нормалност“ в поведението спрямо опонентите.

Попов заяви, че според него ГЕРБ навлиза в период на отслабване. Той твърди, че формацията е под външно влияние, включително от ДПС, и посочи това като една от причините за оттеглянето си от партията в миналото.

Според него бъдещето на ГЕРБ зависи от вътрешни промени и евентуална смяна на лидерството. Попов допълни, че в българската политика рядко се стига до поемане на отговорност след изборни резултати, но именно това според него е необходимо в настоящата ситуация.

По думите му основният фокус на „Сияние“ е бъдещето развитие на движението и привличането на млади хора, които търсят политическа промяна и нова перспектива.

Източник: NOVA    
Осми предсрочен вот: България избира парламент

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Българин на „Оскарите за наука": Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Избори 2026: Изборният ден приключи в голяма част от света, чака се вотът в САЩ и Канада

Наблюдаваме изключително висока избирателна активност извън страната, каза заместник-министърът на външните работи Ради Найденов на брифинг в МВнР по-рано през деня за провеждането на изборите в чужбина

Това се случи на фона на конфликта с Тръмп

Иран отказа нови преговори със САЩ въпреки заплахите на Тръмп за удари по енергийната мрежа

Техеран обвини Вашингтон в нереалистични искания и противоречия; двуседмичното примирие изтича в сряда при затворени пристанища

Датата идва непосредствено след извънредните парламентарни избори в неделя, когато голяма част от училищата бяха използвани за избирателни секции

В него са намерени 250 евро и списъци с имена и суми

В 23-ти МИР гласуването продължи до 21:00 часа заради опашки пред избирателни секции в район "Студентски"

Жертвите са били на възраст от една до около 14 години, каза говорителят на полицията в Шривпорт Крис Борделън

Според данните "Възраждане" е пета политическа сила. Партията получава 5,1% от гласовете, по данни от екзитпол на "Тренд"

Причината за задържането са отправени заплахи към член на секционна избирателна комисия

Румен Радев: "Прогресивна България" печели безапелационно

Радев след първите резултати: Ще направим всичко възможно за редовно и стабилно правителство

Резултати от екзитпол на "Тренд": Кой влиза в Народното събрание

Данните сочат убедителна победа за коалицията, водена от президента Румен Радев, "Прогресивна България"

Когато командирът на "Аполо 8“ Франк Борман за първи път вижда обратната страна на Луната от прозореца на своя космически кораб през 1968 г., той е поразен от нейния пустинен вид

Едно бързо миене на зъбите не е достатъчно, за да поддържат зъбите ви блестящи и чисти. Плаката е лепкав филм, пълен с бактерии, които могат да ерозират зъбния емайл, причинявайки кариеси и други проблеми с устната кухина (като гингивит)

Колониални архиви в белгийски музей могат да отключат огромното минерално богатство на Демократична република Конго за американски минни компании. Кураторите обаче не бързат да съдействат

Магнитното поле на Слънцето се заплита и „пращи“ – чуйте преобразувания сигнал от едно от най-активните слънчеви петна за 2026 година

Гюров: Сега аз като премиер, министър Дечев и главният секретар Кандев разчитаме само на вас

