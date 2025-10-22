България

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Заподозреният и баща му били с ограничителни заповеди

Обновена преди 24 минути / 22 октомври 2025, 07:39
З аподозреният за тройното убийство в бургаското село Люляково и баща му били с ограничителни заповеди. Те нямали право да посещават семейството си и били с психически заболявания.

Ужас в Бургаско: Млад мъж застреля три жени от семейството си, оцелялo е само малко дете

По първоначална информация 25-годишният Фахри Салим уби собствените си майка, леля и 13-годишна сестра с незаконна ловна пушка и ги запали. Прострелян беше и 7-годишният му брат, който оцеля. Момчето потърсило помощ от съседи, въпреки че бил ранен в седалищната област. Сетил се, че не трябва да влезе в къщата до дома му, защото брат му може да убие и съседите, и отишъл да подаде сигнал през няколко къщи.

Двама от пристигналите първи на място полицаи – началникът на регионалното подразделение на „Криминална полиция” Хюсеин Хюсеин и началникът на Районното управление Нури Нуриев, сложили бронежилетки и разбили заключената врата, за да проверят има ли живи хора, които да изведат от къщата. Това заяви по време на брифинг старши комисар Владимир Маринов, който е директор на ОДМВР – Бургас.

По думите на бившия кмет на Община Руен Хюсеин Ахмед семейството има още една дъщеря, която в момента на убийството била в Германия.

От април във фамилията имало много проблеми. 

„Майката често идваше при мен и питаше какво да прави. Казваше, че повече не може да стои в къщата си. Много често отиваше в Айтос с двете си деца при своите родители”, каза Хюсеин Ахмед пред NOVA.

Смразяващи детайли за тройното убийство в Бургаско

Според него съпругът на жертвата я тормозел повече от сина ѝ. Бащата имал и ТЕЛК решение заради психическото си заболяване.  

Бившият кмет на Община Руен подозира, че Фахри е откраднал пушката на чичо си. Семейният дом, който беше запален, продължава да е под полицейска охрана.

„На заподозрения е повдигнато обвинение. Аз лично не си спомням скорошен случай, чието обвинение да е скрепено с толкова тежко утежняващи вината обстоятелства. Обвинението касае убийство на майка; на повече от едно лице; предумишленото му извършване; със средства, опасни за мнозина; реализирано по особено мъчителен начин и с особена жестокост; в условията на домашно насилие”, уточни окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

По думите му бащата на обвинения също е нарушил ограничителната заповед, издадена през август, за което е образувано досъдебно производство. 4-5 дни след влизането ѝ в сила, той поискал да си събере багажа и бил заловен след сигнал от полицията.

7-годишното бартче на Фахри е било намушкано с нож, като преди това било ударено с приклада на пушката, заради което има и спукване на черепа, разясни ст. ком. Маринов. 25-годишният, сочен за извършител, не се води на отчет в центъра за психично здраве за разлика от баща си, който многократно бил лежал в него с диагноза шизофрения.

Фахри Салим е задържан за срок до 72 часа. 

Предстоят множество експертизи, които да докажат вменяем ли е обвиненият и хронологията на събитията в кошмарната нощ. Вече е установено, че в рамките на 2-3 минути са произведени 7 изстрела. Продължава издирването на двете оръжия – хладното и огнестрелното. Предстои и втори оглед на помещението.

Според ст. ком. Маринов Фахри говорел трудно, бавно и заеквал, но не признавал да е извършил тройното убийство на роднините си и да е пробол с нож малкия си брат. Той влязъл в родната си къща като счупил прозореца ѝ.

Обвиняемият няма предишни криминални регистрации.

Източник: NOVA    
Шокоращи разкрития за тройното убийство в Бургаско
