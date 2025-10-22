България

Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

Шампионът призна, че покойният Илиев има основна заслуга за възпитанието му и изградения характер

22 октомври 2025, 12:52
Шофьорите с хитрост измислиха как да избегнат тол камерите от Кресна до Сандански

Шофьорите с хитрост измислиха как да избегнат тол камерите от Кресна до Сандански

"Обнови Европа" изпраща в България мисия за върховенството на правото
Борисов: Ще предложим Рая Назарян за председател на парламента

Борисов: Ще предложим Рая Назарян за председател на парламента
Регистрирани са 16 401 заболели от варицела от началото на годината, МЗ въвежда задължителна ваксинация

Регистрирани са 16 401 заболели от варицела от началото на годината, МЗ въвежда задължителна ваксинация
Митов за нападението срещу прокурор Иво Илиев: Работи се по всички версии

Митов за нападението срещу прокурор Иво Илиев: Работи се по всички версии
15-годишният, задържан за намушкване на връстник в мол, не е останал в

15-годишният, задържан за намушкване на връстник в мол, не е останал в "Пирогов"
Детето с нож и учителят без защита: Как България и светът търсят формулата за безопасно училище

Детето с нож и учителят без защита: Как България и светът търсят формулата за безопасно училище
Собствениците на имоти в Елените обсъждат колективен иск срещу държавата

Собствениците на имоти в Елените обсъждат колективен иск срещу държавата

К арлос Насар се върна към най-тежката си лична драма и разкри как се справя при гостуването си в предаването в "На кафе" по NOVA. Той визира трагедията с неговия откривател и първи треньор Илиян Илиев, който в загива катастрофа, когато пътува към Насар. Шампионът призна, че покойният Илиев има основна заслуга за възпитанието му и изградения характер, пише gong.bg.

"Приех, че този човек не е мъртъв. Споменаването на неговото име ми дава смесени чувства, но тези мои успехи са плод на неговия труд. Надявам се да ни гледа отгоре и да се гордее с нас", каза Насар.

"Аз на 9 години, като влязох в залата за вдигане на тежести, не бях толкова категоричен, че ще остана в нея, тъй като тренирах и други спортове. Благодарение на треньора ми, самият спорт ми стана приятен, а и той се привърза към мен. Бях бурно дете, но моят треньор бе един от хората, които ме държаха в правия път", продължи Карлос.

"Имах уважение към него. Доста се вслушвах в съветите му и никога не съм бъркал, когато съм се вслушвал. Неговата съпруга бе учителка по английски, и винаги са ми помагали да бъда добър ученик, тъй като без учение не можем да се справяме занапред. Защото освен, че създаваш атлет, създаваш един човек, създаваш характер, който да се справя с трудностите. Това е нещо велико и аз цял живот ще бъда благодарен на семейството му."

"Когато чух за катастрофата, бях на лагер. Той тръгна към мен, беше близо до мен, но не успя да дойде. Тъжна история. Тогава се подготвях за Световното в Колумбия и там изпуснах и трите си опита в изхвърлянето. Много ми беше трудно. Сърцето ми биеше в голям пулс, не се чувствах добре, не бях и в добри отношения с федерацията. Той ме съветваше, а после трябваше да се справям сам. Но изживях болката си, за да може да продължим работата му в клуба. Някой трябваше да се заеме с тази работа и го направихме със сина му Павел Христов. Проблемите и цялата болка сплотяват и ние трябваше до продължим неговата работа, за да покажем, че той ни научи на нещо", разказа Насар.

Щангистът разкри, че като малък е изкарал първи клас в Ливан, откъдето е неговият баща. Той познава и арабския език, което пък потенциално може да му е от полза, ако премине да се състезава за арабска държава. Той обаче бе категоричен, че не иска да се стига до нещо подобно.

"Не си пожелавам да се състезавам за друга държава. Не се оплаквам от живота си тук. Обичам нашите традиции. В последно време във федерациите има не толкова добри хора, но в ежедневието ми е пълно със светли хора. Радвам се, че живея в България и се гордея с българите", добави Насар.

Шампионът разкри още, че с приятелката му не пият алкохол.

"Позволявам си само на Нова година. Не ми остава и много време да ходя по заведения. През последните две години имах по 20 състезания", заяви той.

Карлос Насар Вдигане на тежести Илиян Илиев Лична драма Катастрофа Възпитание Благодарност
Последвайте ни

По темата

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Любимата храна на звезда от

Любимата храна на звезда от "Клюкарката" - българско кисело мляко

Проучване откри 22 пъти повече бактерии в топлата вода

Проучване откри 22 пъти повече бактерии в топлата вода

Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия

Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия

pariteni.bg
Колко дълго котките помнят даден човек

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
<p>Шокоращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокоращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 5 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 4 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 6 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 6 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

България Преди 6 минути

Едното животно е било намушкано, а другото простреляно

<p>Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за &quot;ремонт&quot; на покрив</p>

Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за несъществуващ ремонт на покрив

България Преди 13 минути

Случаят е от Дупница

Президентът Радев удостои почетен консул с орден за принос към България

Президентът Радев удостои почетен консул с орден за принос към България

България Преди 32 минути

Румен Радев връчи орден „Мадарски конник“ първа степен на почетния консул на България в Хесен д-р Инго-Ендрик Ланкау

<p>Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия</p>

ТЕЛК: Пенсията спира, ако пропуснете важния срок за преосвидетелстване

България Преди 40 минути

От срока за преосвидетелстване на ТЕЛК зависи дали пенсията ще спре

Автомобил се вряза в охранителната бариера на Белия дом (СНИМКИ)

Автомобил се вряза в охранителната бариера на Белия дом (СНИМКИ)

Свят Преди 49 минути

От "Сикрет Сървис" съобщиха, че шофьорът е арестуван, а автомобилът е проверен

Обявяват присъдата на изнасилвача Йохан Стелингверф

Обявяват присъдата на изнасилвача Йохан Стелингверф

България Преди 49 минути

Подсъдимият е бил издирван за изнасилване и в Малта

<p>Оставка в ОИК-Пазарджик заради надписани&nbsp;преференции</p>

Оставка в ОИК-Пазарджик заради надписаните преференции на Христо Вълков от "Възраждане"

България Преди 54 минути

“Страшни” премиери по KINO NOVA

“Страшни” премиери по KINO NOVA

Любопитно Преди 1 час

Шест интригуващи заглавия ще направят дебюта си за Хелоун

„Едната е никой, другата е Първа дама“: Защо Ивана Тръмп ненавиждаше Марла Мейпъл

„Едната е никой, другата е Първа дама“: Защо Ивана Тръмп ненавиждаше Марла Мейпъл

Любопитно Преди 1 час

Ивана и Тръмп поддържаха позитивни отношения чак до смъртта ѝ през 2022 г.

Мъж и жена загинаха при катастрофа в Ямболско

Мъж и жена загинаха при катастрофа в Ямболско

България Преди 1 час

Инцидентът е станал между селата Недялско и Иречеково в община Стралджа

Комисия ще одитира годишните финансови отчети на Сметната палата

Комисия ще одитира годишните финансови отчети на Сметната палата

България Преди 1 час

В състава ѝ са включени представители от всички парламентарни групи, както и двама регистрирани одитори

Том Ханкс се вози инкогнито в нюйоркското метро

Том Ханкс се вози инкогнито в нюйоркското метро

Любопитно Преди 1 час

Това не е първият път, когато Ханкс е забелязан да се вози в метрото през последните седмици

Разкриха как принц Андрю живее в разкош без месечен наем и доходи

Разкриха как принц Андрю живее в разкош без месечен наем и доходи

Свят Преди 1 час

Кралят прекрати всякаква финансова подкрепа за брат си, и все още остава неясно как Андрю покрива разходи като тези за сигурност и изискването за поддръжка на имота

Три дни след обира на века Лувърът отвори врати

Три дни след обира на века Лувърът отвори врати

Свят Преди 2 часа

Обикновен кръвен тест открива над 50 вида рак – възможна революция в ранната диагностика

Обикновен кръвен тест открива над 50 вида рак – възможна революция в ранната диагностика

Технологии Преди 2 часа

Тестът Galleri, разработен от американската компания Grail, открива над 50 вида рак чрез анализ на ДНК фрагменти в кръвта и може да промени начина, по който се прави скрининг в бъдеще

Кой плаща милиони за огромната бална зала на Тръмп?

Кой плаща милиони за огромната бална зала на Тръмп?

Свят Преди 2 часа

„Виждам тази огромна бална зала като етичен кошмар“

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
1

"Ама" - японските жени-гмуркачки

sinoptik.bg
1

За първи път откриха комари в Исландия

sinoptik.bg

Новата Тейлър Суифт: идолът, който вече не прилича на нас

Edna.bg

Смайващото определение на принцеса Даяна за кралския живот, което говори за стреса в семейството

Edna.bg

Трагедия разтърси Манчестър Сити

Gong.bg

Карлос Насар обяви новина, която всички българи чакаха

Gong.bg

„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Nova.bg

ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за председател на НС

Nova.bg