Украйна нанася удари с ракети Storm Shadow по Русия, докато Кремъл обстрелва Киев

У крайна удари ключов химически завод в руския регион Брянск, югозападно от Москва, с британски ракети Storm Shadow, докато Русия извърши масивен нощен обстрел на Киев и други райони, пише Politico.
Генералният щаб на ВСУ съобщи в социалните мрежи, че е проведен "масивен комбиниран ракетен и въздушен удар".
Заводът произвежда барут, експлозиви и компоненти за ракетно гориво, и е важна част от руската военно-промишлена индустрия.
Украинската армия заяви, че Storm Shadow "преодоля руския ПВО щит", демонстрирайки ефективността на западните дългобойни оръжия.
Kharkiv now. Ru*sian drones targeted the busy downtown area in the middle of the day. Destroyed a private kindergarten. Killed at least one person and really badly injured a few more (fortunately it seems kids are "just" scared and inhaled smoke, they were in the shelter) pic.twitter.com/rHaae01lGM— Alice Mirror 🤓 L&Co junior researcher 🇺🇦 (@alice_mirror_) October 22, 2025
- Дългобойни способности
Storm Shadow е въздушно-изстрелвана ракета с обсег до 560 км. Великобритания я предостави на Украйна през 2023 г.
Премиерът на Великобритания Кийр Стармър одобри използването ѝ за удари на руска територия още през ноември 2023 г.
Украйна е поискала от САЩ ракети Tomahawk с обсег до 2 400 км, но президентът Доналд Тръмп отказа, аргументирайки се с риска от изчерпване на американските запаси.
- Руски контраудари
Русия отвърна с нощни обстрели, при които загинаха шестима души, включително две деца, съобщи президентът Володимир Зеленски.
Сред целите бе и Киев, подчерта той.
Зеленски коментира:
"Всеки, който помага на Украйна с дългобойни оръжия, ще приближи края на войната."
