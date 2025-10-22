България

Украйна нанася удари с ракети Storm Shadow по Русия, докато Кремъл обстрелва Киев

Украинските въоръжени сили съобщиха, че дългобойните ракети "преодоляха руската система за ПВО"

22 октомври 2025, 12:47
Украйна нанася удари с ракети Storm Shadow по Русия, докато Кремъл обстрелва Киев
Източник: iStock/Getty Images

У крайна удари ключов химически завод в руския регион Брянск, югозападно от Москва, с британски ракети Storm Shadow, докато Русия извърши масивен нощен обстрел на Киев и други райони, пише Politico

Генералният щаб на ВСУ съобщи в социалните мрежи, че е проведен "масивен комбиниран ракетен и въздушен удар".

Заводът произвежда барут, експлозиви и компоненти за ракетно гориво, и е важна част от руската военно-промишлена индустрия.

Украинската армия заяви, че Storm Shadow "преодоля руския ПВО щит", демонстрирайки ефективността на западните дългобойни оръжия.

  • Дългобойни способности

Storm Shadow е въздушно-изстрелвана ракета с обсег до 560 км. Великобритания я предостави на Украйна през 2023 г.

Премиерът на Великобритания Кийр Стармър одобри използването ѝ за удари на руска територия още през ноември 2023 г.

Украйна е поискала от САЩ ракети Tomahawk с обсег до 2 400 км, но президентът Доналд Тръмп отказа, аргументирайки се с риска от изчерпване на американските запаси.

Химическите заводи на Путин са в пламъци (СНИМКИ/ВИДЕО)

  • Руски контраудари

Русия отвърна с нощни обстрели, при които загинаха шестима души, включително две деца, съобщи президентът Володимир Зеленски.

Сред целите бе и Киев, подчерта той.

Зеленски коментира:

"Всеки, който помага на Украйна с дългобойни оръжия, ще приближи края на войната."

Вижте в нашата галерия: Как войната промени лицето на Зеленски

Как войната промени лицето на Зеленски
29 снимки
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Източник: Politico    
Украйна Русия Война в Украйна Storm Shadow Брянск Химически завод Ракетни удари Дългобойни оръжия Киев Великобритания
Последвайте ни

По темата

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Любимата храна на звезда от

Любимата храна на звезда от "Клюкарката" - българско кисело мляко

Проучване откри 22 пъти повече бактерии в топлата вода

Проучване откри 22 пъти повече бактерии в топлата вода

Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия

Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия

pariteni.bg
Китай в атака: MG изпревари Volvo, BYD превари Fiat, Chery с ръст от почти 600%

Китай в атака: MG изпревари Volvo, BYD превари Fiat, Chery с ръст от почти 600%

carmarket.bg
<p>Шокоращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокоращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 5 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 4 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 6 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 6 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

България Преди 7 минути

Едното животно е било намушкано, а другото простреляно

<p>Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за &quot;ремонт&quot; на покрив</p>

Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за несъществуващ ремонт на покрив

България Преди 14 минути

Случаят е от Дупница

Автомобил се вряза в охранителната бариера на Белия дом (СНИМКИ)

Автомобил се вряза в охранителната бариера на Белия дом (СНИМКИ)

Свят Преди 50 минути

От "Сикрет Сървис" съобщиха, че шофьорът е арестуван, а автомобилът е проверен

Обявяват присъдата на изнасилвача Йохан Стелингверф

Обявяват присъдата на изнасилвача Йохан Стелингверф

България Преди 50 минути

Подсъдимият е бил издирван за изнасилване и в Малта

<p>Оставка в ОИК-Пазарджик заради надписани&nbsp;преференции</p>

Оставка в ОИК-Пазарджик заради надписаните преференции на Христо Вълков от "Възраждане"

България Преди 55 минути

Шофьорите с хитрост измислиха как да избегнат тол камерите от Кресна до Сандански

Шофьорите с хитрост измислиха как да избегнат тол камерите от Кресна до Сандански

България Преди 1 час

Все повече шофьори предпочитат стария път Е-79, за да избегнат глобите за средна скорост на автомагистрала „Струма“, но това повишава риска за селата по трасето

“Страшни” премиери по KINO NOVA

“Страшни” премиери по KINO NOVA

Любопитно Преди 1 час

Шест интригуващи заглавия ще направят дебюта си за Хелоун

Мъж и жена загинаха при катастрофа в Ямболско

Мъж и жена загинаха при катастрофа в Ямболско

България Преди 1 час

Инцидентът е станал между селата Недялско и Иречеково в община Стралджа

"Обнови Европа" изпраща в България мисия за върховенството на правото

"Обнови Европа" изпраща в България мисия за върховенството на правото

България Преди 1 час

Евродепутатите ще посетят София и Варна, а след това ще изготвят доклад и ще го предадат на Европейската комисия

Комисия ще одитира годишните финансови отчети на Сметната палата

Комисия ще одитира годишните финансови отчети на Сметната палата

България Преди 1 час

В състава ѝ са включени представители от всички парламентарни групи, както и двама регистрирани одитори

<p>ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за председател на НС</p>

Борисов: Ще предложим Рая Назарян за председател на парламента

България Преди 1 час

За нас е задължителна ротацията на този пост, отбеляза той

<p>16 401 случая на варицела от началото на годината, въвеждат задължителна ваксинация</p>

Регистрирани са 16 401 заболели от варицела от началото на годината, МЗ въвежда задължителна ваксинация

България Преди 1 час

Най-засегнати са децата от 5 до 9-годишна възраст, които представляват над 80% от заболелите

Том Ханкс се вози инкогнито в нюйоркското метро

Том Ханкс се вози инкогнито в нюйоркското метро

Любопитно Преди 1 час

Това не е първият път, когато Ханкс е забелязан да се вози в метрото през последните седмици

Митов за нападението срещу прокурор Иво Илиев: Работи се по всички версии

Митов за нападението срещу прокурор Иво Илиев: Работи се по всички версии

България Преди 2 часа

Единствено прокуратурата може да разреши разпространяването на детайли по досъдебното производство, заяви той

Разкриха как принц Андрю живее в разкош без месечен наем и доходи

Разкриха как принц Андрю живее в разкош без месечен наем и доходи

Свят Преди 2 часа

Кралят прекрати всякаква финансова подкрепа за брат си, и все още остава неясно как Андрю покрива разходи като тези за сигурност и изискването за поддръжка на имота

Три дни след обира на века Лувърът отвори врати

Три дни след обира на века Лувърът отвори врати

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
1

"Ама" - японските жени-гмуркачки

sinoptik.bg
1

За първи път откриха комари в Исландия

sinoptik.bg

Новата Тейлър Суифт: идолът, който вече не прилича на нас

Edna.bg

Смайващото определение на принцеса Даяна за кралския живот, което говори за стреса в семейството

Edna.bg

Трагедия разтърси Манчестър Сити

Gong.bg

Карлос Насар обяви новина, която всички българи чакаха

Gong.bg

„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Nova.bg

ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за председател на НС

Nova.bg