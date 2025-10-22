Свят

Милионерът от ада: Модели на „Плейбой“ разказват за садистично измъчване

„Той изпитва удовлетворение – сексуално и по друг начин – от жестокостта“

22 октомври 2025, 13:15
Милионерът от ада: Модели на „Плейбой“ разказват за садистично измъчване
Източник: Istock

Ч етири от обвинителките на финансиста Хауърд Рубин разказаха пред „Ню Йорк Пост“ за жестокостите, които той им е нанесъл, и как е поддържал „стена с трофеи“ от снимки в своето убежище за сексуални извращения, предаде New York Post

Мултимилионерът е привличал множество жени, включително модели на „Плейбой“, в своя пентхаус в центъра на Манхатън за платени професионални фотосесии, според прокурорите. Те обаче твърдят, че след това той се е превръщал в „чудовище“, което садистично ги е малтретирало и изнасилвало в специално изградената си стая за изтезания.

„Той изпитва удовлетворение – сексуално и по друг начин – от жестокостта“, каза един от източниците в интервю за New York Post.

„Не става въпрос само за физическо изтезание; той продължава да използва парите, властта и правната система, за да контролира и наранява хората.“

Лют пипер и вериги: Майка изтезава двете си деца в "паник стая"

“Просто искам отново да се чувствам в безопасност и да знам, че всеки замесен е подведен под отговорност.”

Рубин, чието богатство се оценява на десетки милиони, и неговата асистентка Дженифър Пауърс са обвинени в организирането на схема за сексуален трафик с елементи на садомазохизъм на стойност 1 милион долара между 2009 и 2019 г. Обвинението срещу тях изброява 10 обвинителки, наречени Джейн Доу, но федералният прокурор Тара Макграт заяви по време на изслушването на Рубин, че има десетки други жертви и съучастници, които не са споменати в съдебните документи.

Жените, които разговаряха с New York Post, го направиха анонимно, тъй като споделиха, че все още живеят в страх от възмездие, въпреки че Рубин е в затвора от 26 септември и му е отказано освобождаване под гаранция два пъти. Те го описват като „зъл гений“, от когото се опасяват, че няма да спре пред нищо, за да съсипе живота им, дори от затвора.

Много от жертвите твърдят, че са установили контакт чрез уебсайт за модели или социални медии от асистентката на Рубин, Дженифър Пауърс, която ги е канила да се срещнат с мултимилионера за вечеря в Манхатън и да участват в платени фетиш фотосесии. В някои съобщения Пауърс е уверявала жени, изразили притеснения относно фотосесиите, че Рубин е напълно любезен господин и че „не се изисква секс“, показват съдебни документи.

Жените казаха, че Рубин се е представял добре по време на вечерята и смятат, че той  ги е „профилирал“ като потенциални жертви. Веднъж в пентхауса му, те виждали нещо, което изглеждало като „стена с жертви“, на която Рубин държал рамкирани снимки на различни модели на „Плейбой“, за които той казал, че са „виждали“ подземието.

„Из целия апартамент, когато влезеш, стените са покрити със снимки на модели от „Плейбой“. Разпознах много от тези жени. Някои от тях бяха мои идоли, когато започвах кариерата си“, каза една от обвинителките. „[Рубин каза], че всички тези изображения са на момичета, които е „виждал“, които са били там преди. Сякаш това бяха неговите трофеи.“

В пентхауса за 18 000 долара на месец, жените били карани да подпишат споразумение за неразкриване на информация, което заплашвало с глоба от 500 000 долара, ако някога разкажат за преживяванията си.

След това Рубин внезапно „ставал зъл“ и започвало насилието, според обвинителките, разговаряли с „Ню Йорк Пост“. „Нараняването на жени е нещо, което той просто искал да прави и обичал“, каза една от тях.

Федералните прокурори обвиняват Рубин, че е примамвал „десетки“ жени в апартамента си, където ги е връзвал, подлагал на електрошокове с електрожен за добитък, жестоко ги е бил с юмруци и продължавал да ги насилва сексуално, след като губели съзнание. Обвинителките твърдят, че са били задържани против волята им, връзвани на кръст във формата на „Х“ , упоявани и бити от Рубин, чиято стая за садомазохизъм била известна още като „червената стая“.

Рубин планирал болката, която ще нанесе на жертвите, в текстови съобщения със съучастници и разказвал за събитията на Пауърс, твърдят прокурорите.

Някога успешен търговец в Solomon Brothers и инвестиционната фирма на Джордж Сорос, Рубин в момента е задържан в Центъра за задържане в Бруклин по обвинения, включително сексуален трафик.

Писмо, написано от тогавашната съпруга на Рубин, Мери Хенри, в което тя го описва като „семеен човек“, изпратено до съда миналата седмица, подтикна много от предполагаемите му жертви най-накрая да проговорят. „Това ме изкара извън равновесие“, каза една от обвинителките.

Хенри, на 74 години, подаде молба за развод от Рубин през 2021 г. Въпреки това двамата продължават да се грижат за внуците си и да присъстват заедно на семейни събития с трите си пораснали деца, написа тя в писмо, призоваващо съдията да го освободи срещу гаранция от 50 милиона долара.

„Предложението й за [милиони] за освобождаването му ме накара да се почувствам зле и ядосана“, каза една от обвинителките на Рубин. „Тя [пише] за това как той води внуците си на уроци по плуване, докато жените, които той е малтретирал, все още живеят в страх. Това е жестоко и не мога да разбера как някой може да защитава това.

Рубин разделял времето си между семейството си, което живеело наблизо, и жените, които предполагаемо е трафикирал в своя пентхаус, превърнат в сексуално подземие, според прокурорите. В имейл от 2015 г. той каза, че е спал със съучастничката си Пауърс в брачното си легло. „До момента, в който отидем на Рокетс, вечеря и подземието, ще бъде 2 часа сутринта – така че е по-лесно да кажа на Мери, че съм извън града, вместо да се прибирам толкова късно“, написал той в имейл до Пауърс на 21 януари 2015 г., според документ, подаден от прокурорите в неделя.

Вероятно ще видя 5 момичета през седмицата на 16-ти!! Само че 16-ти е празник и нашата годишнина!“, написал той в друг имейл до Пауърс през август 2015 г.

Прокурорите успешно аргументираха, че на Рубин трябва да бъде отказано освобождаване под гаранция, отчасти позовавайки се на доказателства, че той е търсил наемен убиец, за да се насочи към жени, които преди това са го съдили в гражданско дело. Те също така отбелязаха богатството му и казаха, че той представлява риск от бягство.

Обвиненията срещу Рубин за първи път излязоха наяве през 2017 г., когато множество жени от Флорида го заведоха в граждански съд, обвинявайки го в насилствени сексуални посегателства в Ню Йорк. Той беше съден и във федералния съд в Бруклин през 2022 г. Журито призна Рубин за отговорен за милиони долари, но оправда Пауърс на гражданския процес през 2022 г. в Бруклин.

„Това не е само за един човек. Става въпрос за система, която позволява на хищници да продължават да престъпват, докато оцелелите са оставени да събират живота си на парчета“, каза една от обвинителките пред „Ню Йорк Пост“. „Откакто случаят ни излезе наяве през 2017 г., живеем в сянката на човек, който вярваше, че богатството, властта и връзките му го правят недосегаем… Системата не го спря. Тя му позволи да продължи.“

„Живея в страх от години“, каза една от обвинителките.

Рубин се е признал за невинен по криминалните обвинения и е задържан без право на освобождаване под гаранция. Пауърс, която сега живее в Тексас, също се е признала за невинна и е на свобода срещу гаранция от 850 000 долара.

Адвокатите на Рубин и Пауърс не отговориха на запитванията на „Ню Йорк Пост“ за коментар.

Въпреки че правосъдието може да е близо, предполагаемите жертви на Рубин казват, че животът им е бил завинаги променен от действията му. „Рядко излизам от вкъщи, а когато го правя, съм тревожна, защото никога не се чувствам напълно сигурна. Изолацията и страхът отнеха мира ми и по-голямата част от доверието ми в хората и в правната система. Изтощително е да си постоянно нащрек, никога несигурна какво може да се случи след това“, каза една от тях.

Източник: New York Post    
Хауърд Рубин Сексуално насилие Трафик на хора Жертви Манхатън пентхаус Стая за изтезания Дженифър Пауърс Садомазохизъм Финансист Стена с трофеи
