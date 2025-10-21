България

Смразяващи детайли за тройното убийство в Бургаско

"Стана нещо страшно", едва едва казало детето, което било в шок

Обновена преди 31 минути / 21 октомври 2025, 11:22
Смразяващи детайли за тройното убийство в Бургаско
Източник: iStock/Getty Images

25-годишният мъж от руенското село Люляково, който застреля тази нощ майка си, леля си и сестра си, рани братчето си, а след това ги подпали, е бил изведен от семейната къща заради домашно насилие, пише "24 часа".

С решение на съда той и баща му на 47 г. не са имали право да доближават семейството и са живели отделно, съобщиха разследващи. По непотвърдени данни бащата имал психическо заболяване, а към момента се изяснява дали и синът Фахри е страдал от такова.

25-годишният мъж нахлул в родния си дом в Люляково малко преди 4 часа тази сутрин, въоръжен с ловна пушка. В къщата спели майка му на 47 г, 13-годишната му сестра, 7-годишното му братче и лелята на 74 г. По първоначални данни от разследването първо е била убита майката, след което стрелецът се насочил към стаята, в която били децата и лелята.

Ужас в Бургаско: Млад мъж застреля три жени от семейството си, оцелялo е само малко дете

7-годишното момченце изкарало невероятен късмет, тъй като било ранено в седалището и въпреки раната успяло да избяга и да потърси помощ от съседи.

"Стана нещо страшно", едва едва казало детето, което било в шок. Съседите веднага позвънили на тел.112, съобщавайки, че от къщата на семейството излиза дим.

След като застрелял роднините си, мъжът ги подпалил и избягал. Докато дойде пожарната от Айтос жените изгорели. Намерени били овъглените им тела.

Извършителят първоначално се укрил в гората край Люляково, но след блестяща оперативна комбинация на полицията е бил установен контакт с него, след което е задържан. 

Бащата на момчето все още се издирва, като има съмнение, че също може да е пострадал, според информация на БНТ.

Източник: БНТ/24 часа    
Тройно убийство Домашно насилие Палеж Семейна драма Люляково Фахри Мустафа Ранено дете Психическо заболяване Задържане Ловна пушка
Последвайте ни

"Само не доживотен затвор": Убиецът на Ангел от Пазарджик моли за по-ниска присъда

„Вярвах, че ще умра като секс робиня“: Шокиращите разкрития на Вирджиния Джуфре за принц Андрю

„Вярвах, че ще умра като секс робиня“: Шокиращите разкрития на Вирджиния Джуфре за принц Андрю

12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

Съпруг хванат в изневяра по неочакван начин в социалните мрежи

Съпруг хванат в изневяра по неочакван начин в социалните мрежи

Пазарът на имоти продължава да расте

Пазарът на имоти продължава да расте

pariteni.bg
Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

dogsandcats.bg
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
Ексклузивно

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 8 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Ексклузивно

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 8 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
Ексклузивно

България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 6 часа
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Ексклузивно

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 8 часа

Виц на деня

Пиян се прибира и вика: – Женоо, къде си? – Тук съм! – А, добре. Само проверявам дали съм у нас!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Назначиха охрана на нападнатия в София прокурор и семейството му

Назначиха охрана на нападнатия в София прокурор и семейството му

България Преди 54 минути

ГДО ще пази още един магистрат, работил с него, обяви правосъдният министър Георги Георгиев

„Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“

„Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“

България Преди 1 час

Не желаем да участваме, нито пряко, нито косвено, в преформатирано управление на България, съобщиха от формацията

Петя Димитрова бе избрана за председател на УС на Фондация „Буров“

Петя Димитрова бе избрана за председател на УС на Фондация „Буров“

Любопитно Преди 1 час

Тя се ангажира организацията да бъде двигател на образователни и финансови иновации

Бахрейн се включи в битката за Карлос Насар

Бахрейн се включи в битката за Карлос Насар

България Преди 1 час

Олимпийският и трикратен световен шампион е обект на постоянен интерес от страна на богатите арабски държави

След убийството на 15-годишно момче: Митов се среща с ръководствата на моловете в София

След убийството на 15-годишно момче: Митов се среща с ръководствата на моловете в София

България Преди 2 часа

Ще бъдат обсъдени възможностите за оптимизиране на мерките за сигурност

<p>Как Мелони засенчва Макрон на световната сцена</p>

Италия изпреварва Франция: Мелони засенчва Макрон на световната сцена

Свят Преди 2 часа

Докато Франция се бори с политическа нестабилност и обществени протести, Италия демонстрира стабилност и нарастващо международно влияние под ръководството на Джорджа Мелони

<p>Абсурдната диета на Vogue с вино и яйца от 70-те години</p>

Диетата „Вино и яйца": Налудничавият план за отслабване на списание Vogue от 1977 г.

Любопитно Преди 2 часа

Тридневният режим обещава загуба на около 2,5 кг.

Жена подпали жилищна сграда заради хлебарка, има жертва

Жена подпали жилищна сграда заради хлебарка, има жертва

Свят Преди 2 часа

Жертвата спасила двумесечното си бебе, но паднала от прозореца в опит да се евакуира

Близки на загинали в катастрофи излязоха на протест в Плевен

Близки на загинали в катастрофи излязоха на протест в Плевен

България Преди 2 часа

Повод за демонстрацията е съдебно заседание за катастрофа, станала преди две години на мястото, където загина и Сияна

Тръмп: Путин е спечелил много територия в Украйна, нормално е да задържи нещо

Тръмп: Путин е спечелил много територия в Украйна, нормално е да задържи нещо

Свят Преди 2 часа

Преди разговора с Путин Тръмп говореше по-остро срещу Русия в публичните си изявления

Задържаха в Стара Загора българин, издирван във Франция за убийство

Задържаха в Стара Загора българин, издирван във Франция за убийство

България Преди 2 часа

До 30 г. лишаване от свобода е най-тежкото наказание, което се предвижда по законите на Франция

Протест на близките на жестоко убития 21-годишен Ангел в Пловдив

Протест на близките на жестоко убития 21-годишен Ангел в Пловдив

България Преди 2 часа

Майката на жертвата настоява за доживотен затвор за убиецът

<p>Полша предупреди, че може да арестува Путин, ако се опита да прелети през въздушното ѝ пространство</p>

Полша предупреди Путин да не преминава въздушното ѝ пространство за срещата с Тръмп в Будапеща

Свят Преди 2 часа

Варшава заяви, че в такъв случай ще бъде принудена да изпълни международна заповед за арест

Сигурността в училищата: Вълчев свиква извънредна среща с началниците на РУО-тата

Сигурността в училищата: Вълчев свиква извънредна среща с началниците на РУО-тата

България Преди 2 часа

На съвещанието ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност и нуждата от тяхното засилване

Георг Георгиев: България ще участва активно в създаването на Център за морска сигурност в Черно море

Георг Георгиев: България ще участва активно в създаването на Център за морска сигурност в Черно море

Свят Преди 2 часа

Това е една от основните цели, заложени в новия Стратегически подход, посочи министърът на външните работи

Проверяват работодатели за измами с пенсии с фалшив стаж

Проверяват работодатели за измами с пенсии с фалшив стаж

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
1

Арсенал – Атлетико Мадрид: европейски дуел със заряд (Шампионска лига, 21 октомври)

sinoptik.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg

Братът на Марая Кери я съди за „лъжи и предателство“: Какво стои зад семейните им войни

Edna.bg

Тя се омъжи за най-добрия му приятел: Бившата съпруга на Кевин Костнър започна нов живот (СНИМКИ)

Edna.bg

Пълно мълчание след срещата по казуса "Вуцов"

Gong.bg

Ван Дайк с послание към играчите на Ливърпул

Gong.bg

Назначиха охрана на бития прокурор и семейството му

Nova.bg

12-годишно дете е ранено с нож в столично училище

Nova.bg