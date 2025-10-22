Тийнейджъри в Австрия изнасилиха учителка и запалиха дома ѝ

Г рупа гимназисти във Виена са обвинени в изнудване и изнасилване на учителка, както и запалване на жилището й, предаде The Mirror и германското издание „Зюддойче Цайтунг“.

28-годишната жена е била тормозена от група от седем тийнейджъри на възраст между 14 г. и 17 г. от май 2024 г. до януари на 2025 г. Съдебното дело в Австрия разкри, че случаят се развива скоро след като учителката започва законна сексуална връзка по взаимно съгласие със 17-годишно момче, което е неин бивш ученик и вече е напуснал училище. Жената е преподавала история и география в средното училище.

Съдът научи, че тийнейджърът се хвалил за връзката си с приятели, което довело до това група момчета да започнат да се появяват пред дома на учителката. Според вестник „Сън“ тийнейджърите твърдели, че са част от престъпна банда и заплашвали, че ще разкрият връзката, ако жената не им позволи да влязат в апартамента й.

Über Monate terrorisieren Jugendliche eine Lehrerin, bestehlen und vergewaltigen sie. Erst als ihre Wohnung brennt, wendet sich die Frau an die Polizei. Wie konnte die Lehrerin nur in das Martyrium geraten? #SZPlus https://t.co/xo2eDsCDEM — Süddeutsche Zeitung (@SZ) October 21, 2025

Тийнейджърите са обвинени, че са използвали дома като сигурно място за съхранение на наркотици. По време на процеса бяха повдигнати обвинения, че бандата е изнасилвала жената, в някои случаи и групово, изнудвала я с видеозаписи на сексуалните действия и я принуждавала да плаща за тяхната храна, таксита, цигари и наркотици.

. „Молих я да се обърне към полицията“, казва баща й. „Но тя се страхуваше, че всичко ще свърши зле за нея.“ Едва след пожара в апартамента тя се обърна към полицията. Оттогава учителката е в болничен и преминава терапия, майка й няколко месеца е спала в апартамента й, защото жената изпитвала пристъпи на паника при всяко почукване на вратата.

Според обвиненията групата е заснела срещите и заплашвала да разпространи клиповете в училището й, ако тя не изпълни исканията им. От страх за работата си жената не споделила с никого и вместо това търпяла месеци на насилие.

. Когато учителката веднъж казала, че момчетата са разрушили живота й, единият от тях отговорил: „Сама си виновна, че се забърка с непълнолетни“.

По време на процеса обвинението заяви, че тийнейджърите са откраднали пари и лични вещи от учителката. Ситуацията излязла извън контрол до такава степен, че през януари 2025 г., според твърденията, трима от тийнейджърите – двама на 15 години и един на 14 – проникнали в апартамента й и отмъкнали бижута, часовници и слънчеви очила.

След това обвинението ги обвини, че са подпалили апартамента, за да унищожат всякакви доказателства.

Въпреки че обвиняемите признали за кражбата с взлом, те отрекли умишлено да са предизвикали пожара. Техните адвокати твърдели, че взаимодействията им са били по взаимно съгласие.

Въпреки че защитата е признала за някои кражби и престъпления, свързани с наркотици, те категорично отхвърлят обвиненията в сексуално насилие.