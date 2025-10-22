Не ръцете, а закачливата усмивка: Ето какво в мъжа подсказва, че е добре "надарен"

Е то какво може да сигнализира за даденостите на един мъж – и това не са ръцете или краката. Казват, че една усмивка струва хиляда думи – но очевидно тя може да разкрие и малко повече от това.

Най-новата мания в социалните медии твърди, че можете да разберете колко надарен е един мъж само по усмивката му, а социалните медии не могат да спрат да обсъждат темата.

Според възторжените потребители в TikTok и X – от феновете на актьора Дейвид Коренсует от „Супермен“ до Хю Джакман – „закачливата усмивка“ е хитра, флиртуваща и уверена усмивка, която уж сигнализира, че мъжът знае колко е надарен.

В скорошен клип в TikTok потребителят Stephen Brenland @stephenbrenland обясни: „Само определена група мъже могат да се усмихват така и това е така, защото те всъщност са „закачливи“, ако разбирате какво имам предвид.“

Той добави: „Когато един мъж е добре надарен […], той се усмихва по този специфичен начин и не е като „толкова съм щастлив“, а по-скоро е като самодоволна усмивка, понякога със зъби.“ Той отбеляза, че може да е „небрежна усмивка“, при която „ъгълчетата на устата му дори не се повдигат толкова много, но са леко повдигнати и просто зад тях стои толкова много увереност“.

Зрителите се отправиха към секцията за коментари, за да споделят своите мисли, като един от тях отбеляза, че увереността на мъжа може да се види и в очите му: „Това е усмивка с очи, а не с уста!!“

„Виждал съм закачливата усмивка много пъти“, коментира някой друг.

В друго вирусно видео TikTokker-ът @chicken.shakez може да се види как флиртува и се усмихва във видеоклип, направен в отговор на коментар, който гласи: „Забелязах, че имаш онази усмивка на Хунг.“

В частност в X много фенове на „закачливите усмивки“ не могат да се наситят на актьора Коренсует, заливайки платформата със скрийншотове от престурнето му за „Супермен“ и вълнуващата фотосесия за GQ – като мнозина се възхищават на тази усмивка... и, ами, на впечатляващата му фигура от 193 см.

Звездата от „Х-Мен“ Хю Джакман също става обект на обсъждания в X, като потребителят @nymphiany споделя негова снимка с надпис „той има онази закачлива усмивка“, а потребителят @karmapuhleez публикува друга негова снимка, пишейки „тази закачлива усмивка <3“.

TikTokker-ът Лекси @wwqfd също публикува видеоклип на актьора Евън Питърс в ролята му на Тейт Лангдън в „Американска история на ужасите“, пишейки: „Усмихна се толкова добре, хора“. Но преди някой да започне да си води бележки от тези интернет теоретици, експертите казват, че цялата история с „закачливата усмивка“ може да е по-скоро фантазия, отколкото факт. Може би е най-добре да забравим старите митове за ръцете, краката – или дори обувките.

Д-р Рена Малик, хирург по сексуално здраве, каза миналата година в подкаста „Дневникът на един изпълнителен директор“, че не можеш да съдиш за сексапилните мускули на един мъж по крайниците му.

Но тя разкри, че има една част от тялото, която би могла да даде по-точна подсказка – носът.

„Има едно проучване – японско, в което са разглеждани само японски мъже, така че има някои ограничения – но те са измерили всички тези части на тялото и дължината на пениса и са установили, че дължината на носа е свързана с дължината на пениса, а не с дължината на ръката или стъпалото“, каза тя.

Експертът не каза дали има проучвания, които потвърждават връзката между носа и пениса, но определено е виждала повече пациенти, които напоследък се паникьосват за своята мъжественост.