Свят

Eurostar инвестира 2 милиарда евро в нови двуетажни влакове

Операторът на трансграничните железопътни услуги потвърди, че ще поръча до 50 влака от производителя Alstom

22 октомври 2025, 13:36
Eurostar инвестира 2 милиарда евро в нови двуетажни влакове
Източник: iStock

Eurostar разкри планове за пускане на двуетажни влакове през тунела под Ла Манша за първи път, предаде ВВС.

Операторът на трансграничните железопътни услуги потвърди, че ще поръча до 50 влака от производителя Alstom, с което в крайна сметка ще увеличи размера на своя влаков парк с близо една трета.

Плановете за разширяване включват значителни инвестиции в ключово депо в Лондон, съобщи компанията. Все още обаче остават въпроси относно това дали съоръжението разполага с достатъчно пространство, за да обслужва както Eurostar, така и потенциални конкурентни оператори.

В сделка на стойност 2 милиарда евро, потвърдена в сряда на 22 октомври, Eurostar е поръчал 30 влака „Celestia“, с опция за още 20. Очаква се първите шест влака да влязат в експлоатация през 2031 г.

Всеки влак ще бъде с дължина 200 метра. Ако два влака бъдат пуснати заедно, както се случва в момента, получената 400-метрова композиция ще разполага с около 1080 места. Това ще бъдат първите двуетажни високоскоростни влакове, които ще преминават през тунела под Ла Манша.

Единствената друга двуетажна пътническа услуга, която някога е била въведена на британските железници, е експеримент, започнал през 1949 г.

Главният изпълнителен директор на Eurostar, Гуендолин Казенав, заяви, че е „особено горда да въведе двуетажни влакове във Великобритания за първи път“, добавяйки, че те ще осигурят „изключителен комфорт“. През миналата година Eurostar е превозил 19,5 милиона пътници. Казенав каза, че компанията цели да увеличи този брой до 30 милиона.

Компанията обяви, че флотилия от нови влакове, някои от които ще заменят по-старите, ще доведе до 30% увеличение на влаковете, обслужващи Лондон.

Сделката за двуетажните влакове идва след като през юни Eurostar обяви план за разширяване, който включва нови маршрути до Женева и Франкфурт от Лондон.

Новите влакове ще трябва да преминат през многогодишен процес на сертифициране за използване в тунела под Ла Манша във всички държави, в които Eurostar оперира. Те ще бъдат с височина 4,33 метра, само 16 см по-високи от използваните в момента модели E320.

Въпреки това изглежда малко вероятно двуетажните влакове да се превърнат в норма в британската железопътна мрежа. Пийт Уотърман, музикален продуцент и ентусиаст на влаковете, заяви пред програмата „Тудей“ на BBC, че тъй като британските железници са построени толкова отдавна, повечето маршрути не биха могли да поемат толкова големи влакове поради препятствия като тунели и въздушни линии. Разходите за адаптиране на мрежата биха били „абсолютно астрономически“, каза той.

„Въпреки че Eurostar заслужава аплодисменти за това съобщение, можеш да стигнеш до гара Сейнт Панкрас, но в повечето британски железници не можеш да пуснеш двуетажни влакове, защото нашите железници са построени преди 200 години, а не само след Втората световна война“, добави той.

Въпросът за депото

Eurostar също обяви, че ще инвестира 80 милиона евро в развитието на депото Темпъл Милс в Лондон, което е единственото депо във Великобритания, способно да обслужва по-големите влакове, използвани в континентална Европа. Това депо, собственост на правителствената организация London St Pancras Highspeed, в момента се използва изключително от Eurostar.

Eurostar е единствената компания, която в момента предлага трансгранични железопътни услуги между Лондон и Париж, но други искат да създадат конкурентни услуги. Сред тях са испанският стартъп Evolyn, Virgin на сър Ричард Брансън и партньорство между Gemini Trains и Uber.

Службата за регулиране на железопътния и автомобилния транспорт разглежда предложенията на тези компании за използване на Темпъл Милс, както и плановете на Eurostar за увеличаване на услугите. Очаква се регулаторът да вземе решение относно достъпа до депото в рамките на седмици.

Източник: BBC    
Eurostar Двуетажни влакове Тунел под Ла Манша Alstom Инвестиции Депо Темпъл Милс Разширяване на услугите Високоскоростни влакове Железопътен транспорт Поръчка на влакове
