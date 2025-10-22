България

Президентът Радев удостои почетен консул с орден за принос към България

Румен Радев връчи орден „Мадарски конник“ първа степен на почетния консул на България в Хесен д-р Инго-Ендрик Ланкау

22 октомври 2025, 12:34
Президентът Радев удостои почетен консул с орден за принос към България
БТА

П резидентът Румен Радев връчи орден „Мадарски конник“ първа степен на почетния консул на Република България във федерална провинция Хесен, Федерална република Германия, д-р Инго-Ендрик Ланкау. На официална церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 държавният глава отличи д-р Ланкау за неговия принос в развитието и задълбочаването на отношенията между България и Германия, както и за дългогодишната му работа в подкрепа на българските институции и граждани.

На церемонията в президентската институция Румен Радев подчерта, че в продължение на две десетилетия д-р Ланкау е изиграл ключова роля за укрепване на връзките между България и провинция Хесен, както и за активния културен обмен и сътрудничество в областта на пожарната безопасност и защитата при бедствия. Президентът отбеляза и приноса му за изграждането на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ като модерна европейска структура, както и за безвъзмездната му помощ и дарения в подкрепа на български институции.

„С вашата безкористна дейност и експертен принос вие доказахте, че сте човек с щедро сърце, висока гражданска ангажираност и искрена съпричастност“, каза Радев и пожела на д-р Ланкау здраве, дълголетие и „вдъхновяващо присъствие във всяко негово обществено начинание“.

Д-р Инго-Ендрик Ланкау изрази благодарност за оказаната му чест и заяви, че винаги е работил със сърце и душа за популяризирането на България в Германия. Той припомни, че като почетен консул от 2004 г. се е стремил да направи България „по-видима политически, икономически и социално“ в провинция Хесен.

„Европа се нуждае от България, а България се нуждае от Европа“, каза д-р Ланкау и подчерта, че основната му мисия е да преодолява предразсъдъци и да представя България като държава с богата култура, високообразовано население и големи икономически възможности. Той отбеляза, че винаги е следвал два принципа – никога да не критикува България в чужбина и винаги да действа в нейна подкрепа, когато е поканен да го направи.

По негова инициатива е създадено дългосрочно партньорство между Хесен и България в областта на противопожарната дейност, което включва редовен обмен и обучение на български огнеборци в специализираната школа на провинцията. „За мен е голяма чест и удоволствие да работя за България и се надявам да продължа тази мисия и занапред“, каза д-р Ланкау.

Реч произнесе и Матилда Матева, ученичка в Профилираната природо-математическа гимназия "Акад. проф. д-р Асен Златаров" – Ботевград, която днес ще бъде в ролята на "президент" за един ден в рамките на инициативата „Мениджър за един ден“, на която администрацията на президента е домакин. Матева каза цялата си реч на немски език, като изрази благодарността си за приноса на д-р Ланкау в развитието и задълбочаването на отношенията между България и Германия. 

На церемонията присъства вицепрезидентът Илияна Йотова, представители на Министерството на вътрешните работи и гости от Германия.

Николета Василева/БТА    
Президент Румен Радев Орден Мадарски конник Д-р Инго-Ендрик Ланкау Почетен консул Българо-германски отношения
