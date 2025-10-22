Свят

Земетресение с магнитуд 4,2 разтърси района на Вранча

Епицентърът е на дълбочина 90 км, няма съобщени пострадали или материални щети

22 октомври 2025, 13:25
Земетресение с магнитуд 4,2 разтърси района на Вранча
Източник: НИГГГ-БАН

З еметресение с магнитуд 4,2 по Рихтер е регистрирано днес в 10:23 ч. местно (и българско) време в сеизмичния район Вранча в Румъния, сочат данни на Националния институт по геодинамика, цитирани от Аджерпрес.

Епицентърът на земетресението е бил в окръг Вранча на дълбочина 90,1 километра, като за момента няма данни за пострадали хора и нанесени щети вследствие на труса. 

Източник: НИГГГ-БАН

През октомври в Румъния са регистрирани 22 земетресения с магнитуд от 2 до 4,2 по скалата на Рихтер. 

Най-силните земетресения в Румъния тази година, и двете с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер, бяха регистрирани на 13 февруари в окръг Бузъу и на 11 май в окръг Вранча.

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
