България

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

Едното животно е било намушкано, а другото простреляно

22 октомври 2025, 13:00
Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко
Източник: iStock photos/Getty images

Д вама мъже са задържани за смъртта на кучета в Пернишко, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Първият случай е от 20 октомври в трънското село Насалевци. След сбиване между две кучета 40-годишен местен жител намушкал с нож животното на 49-годишен софиянец. То е починало вчера. При претърсване на дома на извършителя, който е познат на полицията, са открити 27 грама суха зелена маса, реагирала на марихуана, и блистер с „Ривотрил“. Мъжът е задържан за 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Второто престъпление е от ковачевското село Косача. Там 63-годишен столичанин е прострелял питбул, тъй като животното се затичало към него и кучето му. Четириногото е починало на място. Мъжът, който притежава законно оръжие, сам е подал сигнал на телефон 112. Той е задържан за 24 часа, а пистолетът му е иззет. По случая е образувано бързо производство.

Източник: Кореспондент на БТА в Перник Милен Миланов    
кучета убийство пернишко арести
Последвайте ни
Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Любимата храна на звезда от

Любимата храна на звезда от "Клюкарката" - българско кисело мляко

Проучване откри 22 пъти повече бактерии в топлата вода

Проучване откри 22 пъти повече бактерии в топлата вода

Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Китай в атака: MG изпревари Volvo, BYD превари Fiat, Chery с ръст от почти 600%

Китай в атака: MG изпревари Volvo, BYD превари Fiat, Chery с ръст от почти 600%

carmarket.bg
<p>Шокоращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокоращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 5 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 4 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 6 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 6 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за &quot;ремонт&quot; на покрив</p>

Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за несъществуващ ремонт на покрив

България Преди 30 минути

Случаят е от Дупница

Снимката е илюстративна

Родители в Тексас, обвинени, че са погребали сина си с аутизъм в двора, твърдят, че той е починал в болница

Свят Преди 34 минути

Въпреки твърденията на родителите, властите не откриват никакви медицински записи за смъртта му

Автомобил се вряза в охранителната бариера на Белия дом (СНИМКИ)

Автомобил се вряза в охранителната бариера на Белия дом (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

От "Сикрет Сървис" съобщиха, че шофьорът е арестуван, а автомобилът е проверен

Обявяват присъдата на изнасилвача Йохан Стелингверф

Обявяват присъдата на изнасилвача Йохан Стелингверф

България Преди 1 час

Подсъдимият е бил издирван за изнасилване и в Малта

<p>Оставка в ОИК-Пазарджик заради надписани&nbsp;преференции</p>

Оставка в ОИК-Пазарджик заради надписаните преференции на Христо Вълков от "Възраждане"

България Преди 1 час

Шофьорите с хитрост измислиха как да избегнат тол камерите от Кресна до Сандански

Шофьорите с хитрост измислиха как да избегнат тол камерите от Кресна до Сандански

България Преди 1 час

Все повече шофьори предпочитат стария път Е-79, за да избегнат глобите за средна скорост на автомагистрала „Струма“, но това повишава риска за селата по трасето

“Страшни” премиери по KINO NOVA

“Страшни” премиери по KINO NOVA

Любопитно Преди 1 час

Шест интригуващи заглавия ще направят дебюта си за Хелоун

„Едната е никой, другата е Първа дама“: Защо Ивана Тръмп ненавиждаше Марла Мейпъл

„Едната е никой, другата е Първа дама“: Защо Ивана Тръмп ненавиждаше Марла Мейпъл

Любопитно Преди 1 час

Ивана и Тръмп поддържаха позитивни отношения чак до смъртта ѝ през 2022 г.

Мъж и жена загинаха при катастрофа в Ямболско

Мъж и жена загинаха при катастрофа в Ямболско

България Преди 1 час

Инцидентът е станал между селата Недялско и Иречеково в община Стралджа

"Обнови Европа" изпраща в България мисия за върховенството на правото

"Обнови Европа" изпраща в България мисия за върховенството на правото

България Преди 1 час

Евродепутатите ще посетят София и Варна, а след това ще изготвят доклад и ще го предадат на Европейската комисия

Комисия ще одитира годишните финансови отчети на Сметната палата

Комисия ще одитира годишните финансови отчети на Сметната палата

България Преди 1 час

В състава ѝ са включени представители от всички парламентарни групи, както и двама регистрирани одитори

<p>ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за председател на НС</p>

Борисов: Ще предложим Рая Назарян за председател на парламента

България Преди 2 часа

За нас е задължителна ротацията на този пост, отбеляза той

<p>16 401 случая на варицела от началото на годината, въвеждат задължителна ваксинация</p>

Регистрирани са 16 401 заболели от варицела от началото на годината, МЗ въвежда задължителна ваксинация

България Преди 2 часа

Най-засегнати са децата от 5 до 9-годишна възраст, които представляват над 80% от заболелите

Том Ханкс се вози инкогнито в нюйоркското метро

Том Ханкс се вози инкогнито в нюйоркското метро

Любопитно Преди 2 часа

Това не е първият път, когато Ханкс е забелязан да се вози в метрото през последните седмици

Митов за нападението срещу прокурор Иво Илиев: Работи се по всички версии

Митов за нападението срещу прокурор Иво Илиев: Работи се по всички версии

България Преди 2 часа

Единствено прокуратурата може да разреши разпространяването на детайли по досъдебното производство, заяви той

Разкриха как принц Андрю живее в разкош без месечен наем и доходи

Разкриха как принц Андрю живее в разкош без месечен наем и доходи

Свят Преди 2 часа

Кралят прекрати всякаква финансова подкрепа за брат си, и все още остава неясно как Андрю покрива разходи като тези за сигурност и изискването за поддръжка на имота

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
1

"Ама" - японските жени-гмуркачки

sinoptik.bg
1

За първи път откриха комари в Исландия

sinoptik.bg

Ким Кардашиян посрещна 45 в стил „гръцка богиня“

Edna.bg

Новата Тейлър Суифт: идолът, който вече не прилича на нас

Edna.bg

Трагедия разтърси Манчестър Сити

Gong.bg

Карлос Насар обяви новина, която всички българи чакаха

Gong.bg

След седмица на блокаж: Парламентът събра кворум и възобнови работа

Nova.bg

„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Nova.bg