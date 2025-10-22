Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

Д вама мъже са задържани за смъртта на кучета в Пернишко, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Първият случай е от 20 октомври в трънското село Насалевци. След сбиване между две кучета 40-годишен местен жител намушкал с нож животното на 49-годишен софиянец. То е починало вчера. При претърсване на дома на извършителя, който е познат на полицията, са открити 27 грама суха зелена маса, реагирала на марихуана, и блистер с „Ривотрил“. Мъжът е задържан за 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Второто престъпление е от ковачевското село Косача. Там 63-годишен столичанин е прострелял питбул, тъй като животното се затичало към него и кучето му. Четириногото е починало на място. Мъжът, който притежава законно оръжие, сам е подал сигнал на телефон 112. Той е задържан за 24 часа, а пистолетът му е иззет. По случая е образувано бързо производство.