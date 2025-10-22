Русия: Подготовката за срещата между Путин и Тръмп продължава

Р уският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви в сряда, че подготовката за среща на върха между президента Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп продължава. Това съобщи руската държавна информационна агенция РИА, цитирана от "Ройтерс".

"Нужна е подготовка, която отнема време. Разпространява се много дезинформация относно тази среща на върха", съобщава Кремъл.

Тръмп спря срещата с Путин: Не искам да си губим времето

"Никой не иска да губи време, се казва още в позиция", цитирана от „Ройтерс”.

Изявлението на Русия идва след като американският държавен глава Доналд Тръмп обяви по-рано, че срещата се отлага.

Тръмп е все по-разочарован от отказа на Русия да се съгласи на примирие в продължаващата вече почти четири години война в Украйна и досега не е успял да убеди Путин да отстъпи от максималистичните си искания.

Президентът на САЩ се срещна с руския лидер на срещата на върха в Аляска през август, но тя не доведе до никакво споразумение за мир, предаде АФП.

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Тръмп обяви миналата седмица, че планира да се срещне с Путин за втори кръг преговори в Будапеща, но на 21 октомври отмени плановете си, подчертавайки, че не иска „безсмислена“ среща.

Когато беше попитан за коментарите на американския президент, прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков каза: „Никой не иска да губи време, нито президентът Тръмп, нито президентът Путин“.

„Ние казваме, че подготовката за срещата на върха продължава“, посочи той, цитиран от руските държавни медии.