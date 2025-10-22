Проучване откри 22 пъти повече бактерии в топлата вода

М олекулярно-биологичният анализ показва многократно по-голямо съдържание на бактерии в топлата вода. Това показва изследване на Софийския университет и Активни потребители, което установява висока концентрация на бактерии в топлата питейна вода. Липсват нормативни изисквания и контрол към топлоснабдяването за питейно-битови нужди.

Развитието на микроорганизми в топлата вода доказано води до поява на патогени за хората. Това означава, че хората с компрометирана или отслабена имунна система могат да се разболеят от бактерии, с които те обичайно изобщо не се срещат. Опитът на други държави показва, че най-често се развиват пневмонии, предизвикани от Легионела и не-туберкулозни Микобактерии. В България съществува заболеваемост сред пациенти с не-идентифицирани по причинител и произход пневмонии и е напълно възможно това да е свързано с топлопреносната мрежа, се казва в изследването.

Във всички изследвани двойки топла/студена вода не се откриват отклонения в рутинните регулаторни показатели за микробиология и химия, освен отсъствието на дезинфектант (активен хлор) в повечето проби.

Източник: iStock/Getty Images

За изследването са подбрани 14 локации от три града, притежаващи централно обществено водоснабдяване с топла вода за питейно-битови цели – София, Пловдив и Плевен. Районите на местата за пробовземане са описани в таблицата. От всяка локация се събират проби от студена и топла вода, като се измерва и температурата на течащата топла вода на изхода на крайните потребители, т.е. в кухните. В лаборатория се определят концентрацията на бактериите във водата (бактериален товар), провежда се култивационен тест са наличие на индикаторни микроорганизми (колиформи и Escherichia coli) съгласно действащата регулация в ЕС, както и анализ на 6 рутинни химически показателя – активен хлор (обичайния дезинфектант), нитрати, фосфати, амониеви йони, желязо и манган.

Най-рискова е водата в диапазона 20 – 50 градуса, тъй като това са оптималните температури за развитие на микроорганизмите. Най-често в такава питейна вода се откриват индикаторни микроорганизми, като колиформите и Escherichia coli. Затова те са законодателно включени в мониторинговите програми за тестване, а тяхното откриване класифицира автоматично водата като негодна. Освен известните индикатори, в питейната вода се установяват множество други микроорганизми, които при определени условия разболяват хората, пише Pariteni.bg .

Сред най-известните от тях са опортюнистичните патогени от Legionella и не-туберкулозните Mycobacterium. Тези бактерии са трудни и сравнително скъпи за идентифициране и затова не са включени в рутинните анализи. Броят на заболелите от тези и подобни опортюнистични патогени нараства. Например, в САЩ броят на инфектираните с Legionella хора за 20 години са е увеличил 10 пъти! Подобна ситуация се наблюдава във всички развити държави, което налага еволюция на програмите и процедурите за надзор на питейната вода, студена и топла.

Източник: Активни потребители

Анализираните химически показатели от всичките 14 локации са в норма. В таблицата са показани само резултатите за съдържание на активен хлор от които се вижда, че само в 7 от тях се откриват нива над 0,05 мг/литър, което е лимитът на детекция на използвания от нас тест. Регулаторната норма от 0,5 мг/л, не се надхвърля от нито една проба. В половината от пробите студена вода не беше открит хлор. Аналогично, в нито една от 14-те образци събрани от погрята вода не беше установено наличие на хлор. В София активен хлор се открива само в 2 от 8 локации. Установеното отсъствие на дезинфектант в половината проби студена, както и всички такива топла вода, увеличава риска от развитие на нежелателни и потенциално патогенни за хората микроорганизми. Всичките 14 двойки проби бяха анализирани и за наличие на основните индикаторни микроорганизми, колиформи и Escherichia coli, но такива не бяха открити.



Интересни са резултатите от измерване на температурата на топлата вода, течаща от крановете на домакинствата. Средната отчетена стойност е 52,1 градуса. В 3 от 14 локации са измерени под 50 градуса. Препоръките на СЗО и регулациите в много държави изискват температура на топлата вода от 55 и нагоре, на което отговарят само 3 от 14 проби. Останалите 8 проби са в диапазона 50 – 54 градуса.

Бактериалният товар е молекулярнобиологичен индикатор за общото съдържание на бактерии във водата. Той измерва концентрацията на специфичен участък от бактериалната ДНК, който е древен и изключително консервативен и присъства в генома на всички прокариоти. Предимството на този молекулярнобиологичен метод е, че той отчита съдържанието на всички бактерии в съответната проба, включително и тези, които не могат да се култивират върху стандартните микробиологични среди, тъй като те са мнозинството.

Източник: iStock/Getty Images

Методът засега не е стандартизиран и затова не може да се използва директно пресмятане на бактериите, подобно на добре познатото микробно число. В изследването са използвани бактериалния товар за сравняване на количеството на бактериите между топлата и студената питейна вода от всяка отделна двойка проби.

В таблицата е показано съотношението топла/студена вода при 13 проби от което се вижда, че при 12 от тях в подгрятата вода се откриват повече бактерии в сравнение със студената. Усреднената стойност е 22 пъти, с максимум 69,5, и минимум 1,4 пъти. Най-високо е това съотношение в пробата от кв. Гео Милев в София. Това е изненадващ резултат, защото обичайно се предполага, че високата температура ще убие бактериите в подгрятата вода. Обратното на очакваното е следствие от недостатъчно високата температура във водопреносната система. Допълнително, вероятно в тръбите се развиват термотолерантни бактерии, различни от обичайните за питейна вода. Тези бактерии са устойчиви към не особено високите стойности на подгряване.