Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за несъществуващ ремонт на покрив

В полицията в Дупница е образувано досъдебно производство за противозаконно присвояване на голяма сума пари, които са били събрани от живеещите в жилищен блок в града, съобщиха от МВР.

Парите били събирани за ремонт на покрива и погасяване на сметки за общите части на входа.

Става въпрос за сума от над 20 000 лв.

Около 19 хиляди лева са били предназначени за ремонт на покрива, а около три хиляди - за покриване на текущи разходи.

По данни на заявителите парите са събрани от домоуправителката за времето от март до вчера (21 октомври) 2025 г.

За случая е уведомена прокуратурата.