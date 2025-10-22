България

Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за несъществуващ ремонт на покрив

Случаят е от Дупница

22 октомври 2025, 12:53
Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за несъществуващ ремонт на покрив
Източник: iStock photos/Getty images

В полицията в Дупница е образувано досъдебно производство за противозаконно присвояване на голяма сума пари, които са били събрани от живеещите в жилищен блок в града, съобщиха от МВР.

Парите били събирани за ремонт на покрива и погасяване на сметки за общите части на входа.

Става въпрос за сума от над 20 000 лв. 

Около 19 хиляди лева са били предназначени за ремонт на покрива, а около три хиляди - за покриване на текущи разходи.

По данни на заявителите парите са събрани от домоуправителката за времето от март до вчера (21 октомври) 2025 г.

За случая е уведомена прокуратурата.

Източник: Елица Иванова, БТА    
домоуправителка ремонт покрив пари разследване
Последвайте ни
Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Любимата храна на звезда от

Любимата храна на звезда от "Клюкарката" - българско кисело мляко

Проучване откри 22 пъти повече бактерии в топлата вода

Проучване откри 22 пъти повече бактерии в топлата вода

Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия

Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия

pariteni.bg
Важни документи, които всяко куче трябва да има

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
<p>Шокоращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокоращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 5 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 4 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 6 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 6 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

България Преди 7 минути

Едното животно е било намушкано, а другото простреляно

Снимката е илюстративна

Родители в Тексас, обвинени, че са погребали сина си с аутизъм в двора, твърдят, че той е починал в болница

Свят Преди 18 минути

Въпреки твърденията на родителите, властите не откриват никакви медицински записи за смъртта му

<p>Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия</p>

ТЕЛК: Пенсията спира, ако пропуснете важния срок за преосвидетелстване

България Преди 41 минути

От срока за преосвидетелстване на ТЕЛК зависи дали пенсията ще спре

Автомобил се вряза в охранителната бариера на Белия дом (СНИМКИ)

Автомобил се вряза в охранителната бариера на Белия дом (СНИМКИ)

Свят Преди 50 минути

От "Сикрет Сървис" съобщиха, че шофьорът е арестуван, а автомобилът е проверен

Обявяват присъдата на изнасилвача Йохан Стелингверф

Обявяват присъдата на изнасилвача Йохан Стелингверф

България Преди 50 минути

Подсъдимият е бил издирван за изнасилване и в Малта

<p>Оставка в ОИК-Пазарджик заради надписани&nbsp;преференции</p>

Оставка в ОИК-Пазарджик заради надписаните преференции на Христо Вълков от "Възраждане"

България Преди 55 минути

Шофьорите с хитрост измислиха как да избегнат тол камерите от Кресна до Сандански

Шофьорите с хитрост измислиха как да избегнат тол камерите от Кресна до Сандански

България Преди 1 час

Все повече шофьори предпочитат стария път Е-79, за да избегнат глобите за средна скорост на автомагистрала „Струма“, но това повишава риска за селата по трасето

“Страшни” премиери по KINO NOVA

“Страшни” премиери по KINO NOVA

Любопитно Преди 1 час

Шест интригуващи заглавия ще направят дебюта си за Хелоун

„Едната е никой, другата е Първа дама“: Защо Ивана Тръмп ненавиждаше Марла Мейпъл

„Едната е никой, другата е Първа дама“: Защо Ивана Тръмп ненавиждаше Марла Мейпъл

Любопитно Преди 1 час

Ивана и Тръмп поддържаха позитивни отношения чак до смъртта ѝ през 2022 г.

Мъж и жена загинаха при катастрофа в Ямболско

Мъж и жена загинаха при катастрофа в Ямболско

България Преди 1 час

Инцидентът е станал между селата Недялско и Иречеково в община Стралджа

"Обнови Европа" изпраща в България мисия за върховенството на правото

"Обнови Европа" изпраща в България мисия за върховенството на правото

България Преди 1 час

Евродепутатите ще посетят София и Варна, а след това ще изготвят доклад и ще го предадат на Европейската комисия

Комисия ще одитира годишните финансови отчети на Сметната палата

Комисия ще одитира годишните финансови отчети на Сметната палата

България Преди 1 час

В състава ѝ са включени представители от всички парламентарни групи, както и двама регистрирани одитори

<p>ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за председател на НС</p>

Борисов: Ще предложим Рая Назарян за председател на парламента

България Преди 1 час

За нас е задължителна ротацията на този пост, отбеляза той

<p>16 401 случая на варицела от началото на годината, въвеждат задължителна ваксинация</p>

Регистрирани са 16 401 заболели от варицела от началото на годината, МЗ въвежда задължителна ваксинация

България Преди 1 час

Най-засегнати са децата от 5 до 9-годишна възраст, които представляват над 80% от заболелите

Том Ханкс се вози инкогнито в нюйоркското метро

Том Ханкс се вози инкогнито в нюйоркското метро

Любопитно Преди 1 час

Това не е първият път, когато Ханкс е забелязан да се вози в метрото през последните седмици

Разкриха как принц Андрю живее в разкош без месечен наем и доходи

Разкриха как принц Андрю живее в разкош без месечен наем и доходи

Свят Преди 2 часа

Кралят прекрати всякаква финансова подкрепа за брат си, и все още остава неясно как Андрю покрива разходи като тези за сигурност и изискването за поддръжка на имота

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
1

"Ама" - японските жени-гмуркачки

sinoptik.bg
1

За първи път откриха комари в Исландия

sinoptik.bg

Новата Тейлър Суифт: идолът, който вече не прилича на нас

Edna.bg

Смайващото определение на принцеса Даяна за кралския живот, което говори за стреса в семейството

Edna.bg

Трагедия разтърси Манчестър Сити

Gong.bg

Карлос Насар обяви новина, която всички българи чакаха

Gong.bg

„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Nova.bg

ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за председател на НС

Nova.bg