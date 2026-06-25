Кола помете скутер в насрещното край Враца, загинаха двама тийнейджъри

М омче на 17 години и момиче на 16 са загинали в тежка катастрофа край Враца.

Младежите са починали, след като скутерът, на който са се возили, е бил ударен от автомобил близо до входа на Мездра откъм село Боденец.

Инцидентът е станал този следобед.

Тежък инцидент край Враца

По първоначална информация колата е навлязла с висока скорост в насрещното платно на завой и е ударил скутера с тийнейджърите.

Сблъсъкът е бил толкова силен, че момичето, което се е возило отзад, изхвърчало на съседно дърво, на 4 метра височина. Момчето, което управлявало скутера, е загинало на място.