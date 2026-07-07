Камион блъсна 12-годишно момче с тротинетка в Стара Загора

М омче на 12 години пострада при пътнотранспортно произшествие в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 6 юли около 10:50 часа на бул. „Св. Патриарх Евтимий“. По първоначална информация товарен автомобил, управляван от 53-годишен мъж, е блъснал 12-годишен пешеходец, който е пресичал пътното платно, водейки управляваната от него детска тротинетка.

Мъж е с опасност за живота след катастрофа с тротинетка в Стара Загора

Момчето е транспортирано от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в болница в Стара Загора. След оказана медицинска помощ то е освободено без опасност за живота.

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. В сектор „Пътна полиция“ на 53-годишния шофьор е съставен акт за установяване на административно нарушение и е изготвен протокол за пътнотранспортно произшествие с пострадал.

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са пострадали 22 души при 19 пътнотранспортни произшествия, няма загинали.