България

Камион блъсна 12-годишно момче с тротинетка в Стара Загора

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна

Василена Василева Василена Василева

7 юли 2026, 11:33
Камион блъсна 12-годишно момче с тротинетка в Стара Загора
Източник: БТА/Архив

М омче на 12 години пострада при пътнотранспортно произшествие в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 6 юли около 10:50 часа на бул. „Св. Патриарх Евтимий“. По първоначална информация товарен автомобил, управляван от 53-годишен мъж, е блъснал 12-годишен пешеходец, който е пресичал пътното платно, водейки управляваната от него детска тротинетка.

Мъж е с опасност за живота след катастрофа с тротинетка в Стара Загора

Момчето е транспортирано от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в болница в Стара Загора. След оказана медицинска помощ то е освободено без опасност за живота.

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. В сектор „Пътна полиция“ на 53-годишния шофьор е съставен акт за установяване на административно нарушение и е изготвен протокол за пътнотранспортно произшествие с пострадал.

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са пострадали 22 души при 19 пътнотранспортни произшествия, няма загинали.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов    
Стара Загора катастрофа ПТП блъснато дете инцидент пешеходец тротинетка товарен автомобил пострадало момче Пътна полиция
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Домашни кучета нападнаха и обезобразиха жена в Самоков, собственикът им избягал

Домашни кучета нападнаха и обезобразиха жена в Самоков, собственикът им избягал

Откриха мъртва украинката, заподозряна за бомбения атентат срещу олигарх в Монако

Откриха мъртва украинката, заподозряна за бомбения атентат срещу олигарх в Монако

„Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета“: Нова вълна от бомбени заплахи в страната

„Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета“: Нова вълна от бомбени заплахи в страната

CNN: Тръмп отива на срещата на върха на НАТО в лошо настроение

CNN: Тръмп отива на срещата на върха на НАТО в лошо настроение

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 4 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 4 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 4 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Антонела и Джорджина показаха как се прави: Изненадващ жест между половинките на Меси и Роналдо

Любопитно Преди 52 минути

Жените на Меси и Роналдо загърбиха дългогодишното съперничество между мъжете си. Антонела Рокуцо благодари публично на Джорджина Родригес за скъп подарък и ѝ пожела успех на Световното

,

Хитлер, Мусолини, а сега и Тръмп: Когато политиката се намесва във футбола

Любопитно Преди 1 час

Нападателят Фоларин Балогун бе помилван за Мондиал 2026 след лична молба на Доналд Тръмп до Инфантино. Случаят допълни дългия списък от скандали на световни първенства, белязани от намесата на лидери като Мусолини, Хитлер и Видела

Киберексперт за бомбените заплахи: Масова автоматизирана атака, проблемът е в защитата

Киберексперт за бомбените заплахи: Масова автоматизирана атака, проблемът е в защитата

България Преди 1 час

Сигналите до съдилища, болници и институции вероятно са изпратени чрез публично достъпни системи за масови имейли, смята Християн Даскалов

Обичана певица от групата G.R.L. почина едва на 37 години

Обичана певица от групата G.R.L. почина едва на 37 години

Свят Преди 1 час

Причината за смъртта на Бенет, която изпя вокалите в емблематичния мегахит на LMFAO през 2011 г., за момента не се съобщава от нейните близки

До 3000 евро награда, ако разкриете фалшива касова бележка в Гърция

До 3000 евро награда, ако разкриете фалшива касова бележка в Гърция

БезГранично Преди 1 час

Сигналът се подава през мобилно приложение, а мярката важи и за туристи

Омбудсманът с критики към Бюджет 2026: Уязвимите групи не трябва да плащат цената

Омбудсманът с критики към Бюджет 2026: Уязвимите групи не трябва да плащат цената

България Преди 1 час

Велислава Делчева настоява за оценка на социалните ефекти от финансовата рамка и предупреждава за риск за пенсионери, семейства с ниски доходи и деца с увреждания

<p>СУ избира ректор за периода до ноември 2027 г.</p>

Софийският университет избира ректор за периода до ноември 2027 г.

България Преди 1 час

Трима са кандидатите за ректор на Софийския университет

,

В деня на срещата на НАТО: Масиран удар с над 430 украински дрона срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е спряла безпрецедентна вълна от безпилотни апарати. Атаката съвпада с началото на срещата на върха на НАТО в Анкара, където се очаква нова помощ от 70 млрд. евро за Киев

Новото мито от 3 евро за онлайн поръчки създаде объркване

Новото мито от 3 евро за онлайн поръчки създаде объркване

Парите ни Преди 2 часа

Платформи го начисляват на бройка, а не на вид артикул

Тежък инцидент с тротинетка в Добрич: 16-годишен е в болница със счупен череп

Тежък инцидент с тротинетка в Добрич: 16-годишен е в болница със счупен череп

България Преди 2 часа

Младежът е бил транспортиран в болницата в Добрич, а впоследствие е преместен за лечение в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна

,

Жертвите на земетресенията във Венецуела достигнаха 3535 души

Свят Преди 2 часа

Според най-новите данни броят на ранените е 16 740, а останалите без домове след трусовете вече са 17 854

Как старият смартфон може да е полезен при пътувания

Как старият смартфон може да е полезен при пътувания

Технологии Преди 2 часа

Пътуванията са един от най-големите рискове за смартфоните, но и моментите, в които са най-важни. Затова от голяма полза може да бъде да вземем със себе си стария си телефон и да го използваме като допълнителен помощник

<p>Съдбовен ден за Марин Льо Пен: Ще загуби ли последния си шанс за Елисейския дворец?</p>

Решение на френски съд ще определи дали Марин Льо Пен ще може да се кандидатира за президент

Свят Преди 2 часа

Апелативният съд в Париж ще реши дали забраната ѝ да заема изборни длъжности остава в сила и ще я лиши от възможността да се кандидатира

Арестуваха мъж, заплашил друг с пистолет, за да защити кучето си

Арестуваха мъж, заплашил друг с пистолет, за да защити кучето си

България Преди 2 часа

Размяната на реплики бързо прераснала в остър конфликт

Млад медик и шофьор на линейка спасиха новородено след тежко усложнение при раждането

Млад медик и шофьор на линейка спасиха новородено след тежко усложнение при раждането

България Преди 2 часа

Лекарският асистент Джелил Еюбов и шофьорът Боян Спасов реагираха светкавично при рисково раждане пред АГ комплекса в Русе. Те освободиха задушаващото се бебе от увитата пъпна връв, а днес майката и новороденото са в отлично състояние

<p>Китай изстреля стратегическа ракета от ядрена подводница, Азия настръхна</p>

Китай изстреля балистична ракета от ядрена подводница, Австралия и Япония изразиха тревога

Свят Преди 2 часа

Пекин нарече теста рутинен, но съюзниците на САЩ предупредиха за опасна ескалация на военното напрежение в Тихия океан.

Всичко от днес

От мрежата

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg
1

Юлска жега и гръмотевични бури

sinoptik.bg
1

Спасиха лисица в горнооряховско училище

sinoptik.bg

Юлиан Костов продава дома си в морската столица

Edna.bg

Краят на една ера: Последният танц на Кристиано Роналдо на световната сцена

Edna.bg

Анализ: защо Бразилия, която създава най-много футболисти в света, се проваля в последните 20 години

Gong.bg

Световен шампион с Бразилия: Платете неустойката на Анчелоти и назначете Гуардиола

Gong.bg

„Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета“: Нова вълна заплахи за бомби в страната (СНИМКИ)

Nova.bg

Две кучета нападнаха и обезобразиха жена в Самоков, собственикът е задържан

Nova.bg