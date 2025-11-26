България

Заради трагедията със Сияна: Сарафов разпореди проверка на прокуратурата в Плевен

Тя трябва да обхване периода от образуването на делото до възлагането му под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в София

26 ноември 2025, 14:21
Заради трагедията със Сияна: Сарафов разпореди проверка на прокуратурата в Плевен
Източник: БТА

И зпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов разпореди на прокурор от отдел „Инспекторат“ при Върховна касационна прокуратура да извърши проверка на работата на Окръжна прокуратура - Плевен в първоначалния етап на разследването на досъдебното производство за тежкото пътнотранспортно произшествие, при което загина 12-годишната Сияна и пострада тежко 57-годишният й дядо.

Провеждат нов оглед на мястото на катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

Проверката е назначена с цел обезпечаване на точното и еднакво прилагане на законите и с оглед твърдения в публичното пространство, че товарният автомобил, причинил катастрофата, не е бил задържан като веществено доказателство, а е влизал и излизал от паркинга, на който е бил закаран след произшествието, бил е освободен и товарът е върнат на превозвача.

Проверката трябва да обхване периода от образуването на делото до възлагането му под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-София. Тя включва действията по образуване на преписката, разпределението й на принципа на случаен подбор и в съответствие с утвърдените правила за работа в ПРБ, срочност и мотивираност на актовете, ритмичност на разследването, своевременност и ефективност на действията на наблюдаващия прокурор по делото.

Отлагат делото за катастрофата, при която загина Сияна

Ревизията ще се извърши на място и следва да приключи с доклад за констатациите.

От прокуратурата посочват, че проверката е назначена от една страна, за да се извърши обективна оценка на работата на наблюдаващия прокурор и на административния ръководител на ОП-Плевен, а от друга - да се установят пропуски и нарушения в практиката, както и необходимостта от предприемане на своевременни мерки.

В Окръжния съд в Плевен бе даден ход на делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

Катастрофата, при която загина Сияна, стана на 31 март 2025 г. на пътя между селата Радомирци и Телиш, в района на местността Хумата, община Червен бряг.  Делото за катастрофата бе внесено с обвинителен акт на Окръжна прокуратура-София в съда през май 2025 г. Даден му е ход и са проведени заседания. Подсъдим по делото е Георги Александров, който до момента не се признава за виновен. Той е в ареста с постоянна мярка "задържане под стража“.

Източник: БГНЕС    
сияна сарафов проверка катастрофа
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 8 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Кой празнува имен ден днес

Преди 6 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 8 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 8 часа

