Обвиненият за подкуп шеф на ВиК – Несебър остава в ареста

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О кръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста ръководителя на звено „ВиК“ – Несебър и Поморие Свилен Станчев, обвинен, че е поискал и получил 8000 евро подкуп от инвеститор, за да осигури присъединяване на имот към водопреносната мрежа в село Кошарица.

По време на съдебното заседание защитата оспори част от доказателствата, представени от прокуратурата. Според адвокат Виктор Паскалев намерените при претърсване на дома 33 000 евро не са свързани с корупционна дейност.

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„Това са средства на жената, с която той живее на семейни начала. Представили сме доказателства за произхода на всички средства, както и допълнителни такива“, заяви Паскалев.

По думите му тефтерите с имена, за които прокуратурата съобщи по време на разследването, не са приложени към материалите по делото.

„Да, разбрахме, че има тефтери с имена, но аз не съм запознат с тях. Те не са приложени по делото“, каза още защитникът.

Според прокуратурата досъдебното производство е започнало на 16 юни след сигнал на свидетел. В хода на разследването са използвани специални разузнавателни средства, а Станчев е задържан в служебен автомобил на „ВиК“ ЕАД минути след като получил белязаните 8000 евро.

При претърсване на дома му разследващите са открили още 33 000 евро, тефтер с имена и техническа документация за ВиК присъединявания.

„Касае се за парични суми, касае се за имена. Ще допълня, че се касае и за техническа документация, която е намерена в дома на Станчев и по мое мнение няма място там. Става въпрос за проекти за техническо присъединяване, които следва да се съхраняват в съответния офис“, заяви прокурор Андрей Червеняков.

По данни на разследващите поисканият подкуп е бил за извършването на услуга, която е част от законовите задължения на ВиК оператора. Според директора на ОДМВР – Бургас старши комисар Николай Ненков гражданите били насочвани още от гишето към ръководителя на звеното, вместо да преминат по обичайния административен ред.

Разследването продължава, като се проверява дали случаят е единичен или става въпрос за трайно изградена схема за искане на подкупи при присъединяване към водопреносната мрежа. Вторият задържан при операцията – техническият ръководител на дружеството, е освободен без обвинение, тъй като към момента няма достатъчно доказателства за съпричастност към поисканата сума.