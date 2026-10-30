Еврото поевтиня след двойната новина от ЕЦБ: Лихвите се запазват, Лагард си тръгва

Курсът на еврото се понижи днес спрямо останалите водещи световни валути. Понижението идва ден след като Европейската централна банка (ЕЦБ) очаквано остави без промяна водещата си лихва, а президентът ѝ Кристин Лагард обяви, че ще се оттегли предсрочно на 7 февруари 2027 г.

Курсовете днес

Спрямо долара еврото поевтиня с 0,6% до 1,1186 долара, след като ЕЦБ определи референтен курс от 1,1130 долара.

С лепенки по лицето: Кристин Лагард обяви оттеглянето си от ЕЦБ

Спрямо японската йена единната валута е надолу с 0,10% до 176,260 йени. Спрямо британската лира понижението е 0,17% до 0,8346 лири за едно евро, а спрямо швейцарския франк – 0,05% до 0,9200 франка.

ЕЦБ запази лихвите въпреки инфлацията

Решението на ЕЦБ от 29 октомври беше очаквано от пазарите. Според Reuters централната банка оставя отворена възможността за нови действия, ако ценовият натиск се засили, но не се ангажира с конкретна посока. От ЕЦБ предупреждават, че продължителното поскъпване на енергията може едновременно да ускори инфлацията и да отслаби икономическия растеж.

Инфлацията в еврозоната се ускори до 3,8% през септември при 3,2% през август – почти двойно над целта от 2%. През септември ЕЦБ вдигна ставките с 0,25 процентни пункта за втори път през годината, а анализаторите очакват ново повишение през декември.

Кристин Лагард се оттегля от поста президент на ЕЦБ

Преди решението еврото се държеше относително стабилно, но през октомври е загубило близо 2% спрямо долара и около 2,5% спрямо британската лира.

Лагард напуска преди края на мандата

Кристин Лагард съобщи в социалната мрежа „Екс“, че е информирала колегите си за оттеглянето си на 7 февруари 2027 г. Тя е уведомила Управителния съвет на ЕЦБ и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Лагард оглавява ЕЦБ от ноември 2019 г., а мандатът ѝ трябваше да приключи в края на октомври 2027 г. Наследникът ѝ ще бъде назначен от Европейския съвет. По информация на Reuters от средата на октомври Лагард се обсъжда за следващ председател на Световния икономически форум, но назначението засега не е потвърдено.