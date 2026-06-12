Здравното министерство отчете 426 млн. евро задължения на държавните болници

М инистерството на здравеопазването представи данни за финансовото състояние и управлението на държавните болници в страната. Общият размер на реализираните задължения от лечебните заведения е 426,2 млн. евро, като просрочените задължения към 31 март възлизат на 21,3 млн. евро. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова по време на пресконференция.

По думите ѝ 17 от търговските дружества с над 50% държавно участие са сключили кредитни договори с различни банкови институции.

Общият размер на поетите кредити до 31 декември е 187,3 млн. лева, като повече от половината са договорени с една финансова институция.

Министърът уточни, че само през последното тримесечие три болници са сключили нови кредитни договори – УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“, МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник и МБАЛ „Света Петка“ във Видин.

Катя Ивкова съобщи, че е възложила на дирекция „Публични предприятия и управление на собствеността“ да бъде извършен анализ на работата на съветите на директорите на всички 64 търговски дружества към Министерството на здравеопазването. Срокът за изготвяне на анализа е до днес.

Тя допълни, че е разпоредено организирането на ежемесечни срещи на съветите на директорите. По думите ѝ членовете на тези органи получават възнаграждения между 2000 и 4500 евро месечно, като част от тях са и служители на здравното министерство. В определени случаи възнагражденията достигат около 8000 евро, което надвишава заплатата на принципала на ведомството.

Министърът подчерта, че става дума за управление на държавен ресурс, като същевременно посочи, че съществуват различни фактори, които могат да доведат до задлъжняване на лечебните заведения. По думите ѝ ще бъде преразгледана методиката за формиране на възнагражденията на съветите на директорите на държавните търговски дружества. Целта е да се избегнат ситуации, при които лечебни заведения в лошо финансово състояние изплащат прекомерно високи възнаграждения.

От януари до 27 май са извършени 22 проверки от звеното за вътрешен одит към Министерството на здравеопазването. Проверките са били насочени основно към прилагането на терапии с неразрешени медикаменти, както и към договорите за съвместно управление.

По време на контролната дейност са установени случаи на липса на основни правила при доставката на медикаменти, включително ситуации, при които доставки са извършвани само от един подал оферта търговец на едро. В част от проверените случаи не са открити доказателства за публикувани покани за оферти или изпратени запитвания до други доставчици.

Установени са и софтуерни несъответствия в някои лечебни заведения, което е затруднило проследяването на доставките. В резултат на констатациите е изискана допълнителна информация относно договорите за съвместна дейност.