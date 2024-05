Блинкен: САЩ отпуска на Украйна допълнително военно финансиране

С АЩ ще отпуснат допълнително военно финансиране за Украйна в размер на два милиарда долара, съобщи днес американският държавен секретар Антъни Блинкен, цитиран от световните агенции.

Той съобщи това на съвместна пресконференция с украинския външен министър Дмитро Кулеба в Киев.

⚡️The USA allocates 2 billion dollars to Ukraine for weapons, - Blinken



US Secretary of State Anthony Blinken made such a statement during a briefing with the head of the Foreign Ministry, Dmytro Kuleba.



According to him, the funds will be allocated through the defense industry… pic.twitter.com/licXezIt2k