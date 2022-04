САЩ одобриха продажбата на изтребители Ф-16 на България

С АЩ одобриха продажбата на осем изтребителя Ф-16 на България.

Държавният департамент обяви, че е одобрил потенциалната продажба на правителството на България на самолети Ф-16 Блок 70 и свързаното с тях оборудване на обща приблизителна цена от 1,67 милиарда долара.

В съобщението не се уточнява дали продажбата е с цел "да проправи пътя за предаването на стари руски самолети, които притежава България, на Украйна", посочва АФП.

Договорът по сделката за самолетите бе обнародван в Държавен вестник през юли 2019 г. Според документа България купува осем изтребителя, като се очаква първите четири да бъдат доставени до средата на 2023 г., а последните, в началото на 2024 г.

Оперативна готовност на самолетите трябва да бъде постигната в края на петата година от датата на влизане в сила на договора.

